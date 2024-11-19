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На сделанные в Беларуси тончайшие нити для операций вырос спрос в странах СНГ. Как производят медизделие?

19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Медицинские изделия под маркой «Сделано в Беларуси» все чаще используют в странах Содружества. Местные шовные материалы заменили импортные и стали популярными на рынках России и Казахстана. Как производят тончайшие нити для операций, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Вход посторонним запрещен – 8-й класс чистоты. Женские руки вдевают нити в ушко хирургической иглы.

«Соединение – это самый сложный и ответственный этап. Изготовитель должен вставить нитку в отверстие и на станке обжать», – рассказала начальник отдела контроля качества компании Ирина Станкевич.

Концентрация, моторика рук, как в ювелирном деле или оптике. Без узелков, для гладкой работы и быстрейшего заживления ран после операций. В день здесь собирают 25 тысяч «нитей жизни». Самые тонкие – под микроскопом.

«Нитки очень тонкие, тоньше человеческого волоса. Это нитки, как правило, для микрохирургии. Их соединяют на отдельном оборудовании. Станки идут с увеличением, с микроскопом», – сообщила Ирина Станкевич.

Травматология, стоматология, общая хирургия, ветеринария – для каждой операции предлагают свою нить и свой материал. Сырье – от мировых производителей. Белорусскую продукцию используют в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Регистрация и сертификация для нового рынка – сложный и долгий процесс. На него порой уходит два-три года.

«Мы заинтересованы в расширении границ: это и Азия, и Европа, и Африка, и другие материки, потому что наш материал востребован везде. По качеству мы не уступаем международным аналогам. Поэтому мы готовы предложить любому рынку нашу продукцию», – заявил руководитель отдела маркетинга Виталий Азарушкин.

Сегодня на минском предприятии 52 тысячи позиций. Это нити разных диаметров, рассасывающиеся или нет, из натурального или искусственного материала. От хирургов поступают пожелания о нитях с насечками, хирургических сетках, клее и цементе. Все эти новые материалы планируют выпустить на предприятии.



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Местные шовные материалы заменили импортные и стали популярными на рынках России и Казахстана.
 
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