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Особое признание: Betera с двумя наградами престижной премии ADMA
19.11.2024 14:51 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания Betera получила две награды профессиональной премии ADMA, которая определила лучшие бренды и их проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси за 2024 год.
Жюри дважды отметило масштабную кампанию “Футбол и лето — вместе с Betera!”: в номинации “Из онлайна в оффлайн”
Кампания к футбольному чемпионату Европы была продумала до мелочей и подразумевала полную интеграцию онлайн и офлайн форматов. Так, обеспечив пользователей бонусами и развлечениями “на каждый день”, Betera организовала масштабную развлекательную оффлайн программу — просмотры футбольных матчей по всей стране — и буквально направила болельщиков в “отпускные локации” с помощью глобального промо в онлайне, в атмосферу вездесущего “футбола и лета с Betera”.
— Для нас это не просто признание, а важный этап на пути к дальнейшему развитию и совершенствованию. Победа в двух престижных номинациях, включая “Из онлайна в оффлайн” за масштабную рекламную кампанию к Евро 2024, подтверждает, что мы правильно движемся в сторону создания уникального опыта для наших клиентов. Кампания, которая объединила яркие креативы, нестандартные конструкции и рекорды посещаемости фан-зон, стала не только значимым событием для нас, но и принесла новый уровень взаимодействия с аудиторией.
Особенно важно, что эти награды — результат совместной работы всей команды Betera. Мы гордимся достижениями каждого сотрудника, который вложил свою энергию, талант и страсть в этот процесс. Но самое главное — мы благодарим наших клиентов за их доверие и лояльность. Это они вдохновляют нас на новые идеи, амбициозные проекты и стремление к лучшему.
9 наград, которые мы получили по итогам 2024 года, стали для нас абсолютным рекордом. Мы уверены, что это только начало, и впереди нас ждёт ещё больше успешных проектов и ярких побед! — комментирует Михаил Герасимович, заместитель директора Betera.
Премия ADMA AWARDS проводится по инициативе Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств с 2016 года по международным стандартам оценки эффективности маркетинга и определяет наиболее успешные бренды и агентства Беларуси, их стратегии и реализованные проекты на локальном или зарубежных рынках.
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Компания Betera получила две награды профессиональной премии ADMA, которая определила лучшие бренды и их проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси за 2024 год.
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