Особое признание: Betera с двумя наградами престижной премии ADMA

Источник материала: ProBusiness

Компания Betera получила две награды профессиональной премии ADMA, которая определила лучшие бренды и их проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси за 2024 год.

Жюри дважды отметило масштабную кампанию “Футбол и лето — вместе с Betera!”: в номинации “Из онлайна в оффлайн” Betera получила золото, а в номинации “Букмекерские компании, беттинг” — серебро.

Кампания к футбольному чемпионату Европы была продумала до мелочей и подразумевала полную интеграцию онлайн и офлайн форматов. Так, обеспечив пользователей бонусами и развлечениями “на каждый день”, Betera организовала масштабную развлекательную оффлайн программу — просмотры футбольных матчей по всей стране — и буквально направила болельщиков в “отпускные локации” с помощью глобального промо в онлайне, в атмосферу вездесущего “футбола и лета с Betera”.

— Для нас это не просто признание, а важный этап на пути к дальнейшему развитию и совершенствованию. Победа в двух престижных номинациях, включая “Из онлайна в оффлайн” за масштабную рекламную кампанию к Евро 2024, подтверждает, что мы правильно движемся в сторону создания уникального опыта для наших клиентов. Кампания, которая объединила яркие креативы, нестандартные конструкции и рекорды посещаемости фан-зон, стала не только значимым событием для нас, но и принесла новый уровень взаимодействия с аудиторией.

Особенно важно, что эти награды — результат совместной работы всей команды Betera. Мы гордимся достижениями каждого сотрудника, который вложил свою энергию, талант и страсть в этот процесс. Но самое главное — мы благодарим наших клиентов за их доверие и лояльность. Это они вдохновляют нас на новые идеи, амбициозные проекты и стремление к лучшему.

9 наград, которые мы получили по итогам 2024 года, стали для нас абсолютным рекордом. Мы уверены, что это только начало, и впереди нас ждёт ещё больше успешных проектов и ярких побед! — комментирует Михаил Герасимович, заместитель директора Betera.

Премия ADMA AWARDS проводится по инициативе Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств с 2016 года по международным стандартам оценки эффективности маркетинга и определяет наиболее успешные бренды и агентства Беларуси, их стратегии и реализованные проекты на локальном или зарубежных рынках.

Betera ежегодно получает высокие оценки на профессиональной премии ADMA. Проект “На высоте с Betera”, посвященный чемпионату мира по футболу в Катаре, был отмечен жюри ADMA как яркая кампания со множеством креативных проявлений в медиа в номинации “Сезонный маркетинг”. Тогда же, в 2023 году, социальный проект “Я живу с... синдромом Дауна” стал одним из самых нестандартных в номинации “Социальные кампании коммерческих брендов”. В 2022 году Betera вошла в число призеров ADMA с кейсом “Запуск нового бренда”.