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Суд над одним из палачей Хатыни Константином Смовским начался в Беларуси. В уголовном деле – 49 томов
19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начался суд над одним из палачей Хатыни и других сожженных деревень Константином Смовским. Он сотрудничал с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. После многочисленных преступлений сбежал в США. В чем обвиняют Смовского, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Процесс над карателем времен Великой Отечественной открытый. Константина Смовского обвиняют в геноциде. Доказательства скрупулезно собирала прокуратура. Для честности и прозрачности подсудимому предоставили адвоката.
В уголовном деле о преступлениях Константина Смовского – 49 томов. Показания дали почти 70 свидетелей. Собрать информацию следователям помогали и коллеги из России.
Константин Смовский был одним из руководителей 118-го карательного украинского батальона. Это формирование было причастно к уничтожению самой известной белорусской деревни Хатынь. Каратели загнали ее жителей в сарай и подожгли. Тогда погибли 149 человек.
При жизни наказание за злодеяния Смовский так и не получил. После войны он сбежал из Советского Союза и умер в 1960-м году в США. Но в Беларуси у таких преступлений нет срока давности.
Часть доказательств преступлений карателя до завершения суда будут недоступны для общественности. Этого требует закон. Но после вынесения приговора их обнародуют.
Расследование проходило
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Суд над одним из палачей Хатыни Константином Смовским начался в Беларуси. В уголовном деле – 49 томов
Фигурант сотрудничал с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. После многочисленных преступлений сбежал в США.
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