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Суд над одним из палачей Хатыни Константином Смовским начался в Беларуси. В уголовном деле – 49 томов

19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Суд над одним из палачей Хатыни Константином Смовским начался в Беларуси. В уголовном деле – 49 томов
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси начался суд над одним из палачей Хатыни и других сожженных деревень Константином Смовским. Он сотрудничал с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. После многочисленных преступлений сбежал в США. В чем обвиняют Смовского, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Процесс над карателем времен Великой Отечественной открытый. Константина Смовского обвиняют в геноциде. Доказательства скрупулезно собирала прокуратура. Для честности и прозрачности подсудимому предоставили адвоката.

В уголовном деле о преступлениях Константина Смовского – 49 томов. Показания дали почти 70 свидетелей. Собрать информацию следователям помогали и коллеги из России.

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«Дело в том, что и в России накапливается определенная правовая база по фактам геноцида. Проходят процессы и во взаимообмене опытом, в исполнении определенных поручений в рамках следствия. Нашими следователями и, соответственно российскими происходит достижение общего для нас результата – установление истины», – отметил прокурор управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Святослав Великий.

Константин Смовский был одним из руководителей 118-го карательного украинского батальона. Это формирование было причастно к уничтожению самой известной белорусской деревни Хатынь. Каратели загнали ее жителей в сарай и подожгли. Тогда погибли 149 человек.

«Гиммлер прислал командовать батальоном немца, нациста СД Эриха Кернера. Своим заместителем он избрал бывшего белопольского офицера, который проживал на западе Чехословакии, а потом вместе с гитлеровцами прибыл в Киев. Это Смовский Константин Михайлович», – рассказал полковник КГБ в отставке, следователь-криминалист по особо важным делам Евгений Далидович.

При жизни наказание за злодеяния Смовский так и не получил. После войны он сбежал из Советского Союза и умер в 1960-м году в США. Но в Беларуси у таких преступлений нет срока давности.

Часть доказательств преступлений карателя до завершения суда будут недоступны для общественности. Этого требует закон. Но после вынесения приговора их обнародуют.

Расследование проходило в рамках большого дела о геноциде белорусского народа. Первый подобный процесс над карателем провели в марте этого года. Тогда судили одного из палачей Хатыни Владимира Катрюка.



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Фигурант сотрудничал с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. После многочисленных преступлений сбежал в США.
 
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