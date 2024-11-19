Суд над одним из палачей Хатыни Константином Смовским начался в Беларуси. В уголовном деле – 49 томов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался суд над одним из палачей Хатыни и других сожженных деревень Константином Смовским. Он сотрудничал с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. После многочисленных преступлений сбежал в США. В чем обвиняют Смовского, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Процесс над карателем времен Великой Отечественной открытый. Константина Смовского обвиняют в геноциде. Доказательства скрупулезно собирала прокуратура. Для честности и прозрачности подсудимому предоставили адвоката.

В уголовном деле о преступлениях Константина Смовского – 49 томов. Показания дали почти 70 свидетелей. Собрать информацию следователям помогали и коллеги из России.