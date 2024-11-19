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Неделя студенческой молодежи: в Минске обсудили сотрудничество России и Беларуси в сфере образования

19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

В Минске по случаю 25-летия Союзного государства стартовала неделя студенческой молодежи. Акция объединила больше сотни учащихся из Беларуси и России. На этом фоне ректоры ряда вузов двух стран подписали соглашения об укреплении отношений.

«Мы понимаем прекрасно, что молодежь всегда восприимчива к новым инициативам, и очень важно создавать те условия, которые позволят любому молодому человеку себя реализовывать в этом мире», – заявил ректор Белгосуниверситета Андрей Король.

За четверть века страны существенно продвинулись в сфере сотрудничества в образовании, включая обмен студентами и преподавателями. Совместные проекты активно реализуются и в медицине. Сейчас граждане Беларуси и России имеют равные права на лечение на территории соседнего государства.

«Продолжаем работу. В следующем году это 72 миллиона рублей по оказанию помощи гражданам – взрослым и детям – кто проживает на территориях, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Завершена большая программа Союзного государства по совершенствованию спинальных систем для тех детей, у кого очень серьезные поражения позвоночника. Мы на следующий год продолжим такую работу», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

На очереди – реализация новых амбициозных проектов, в частности, программы «Союз-Биомембраны». Она повысит эффективность борьбы с раком, инфекциями, аутоиммунными заболеваниями.



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Теги: Минск
 
 
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Акция объединила больше сотни учащихся. На этом фоне ректоры ряда вузов двух стран подписали соглашения об укреплении отношений.
 
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