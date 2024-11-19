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Неделя студенческой молодежи: в Минске обсудили сотрудничество России и Беларуси в сфере образования
19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске обсудили сотрудничество России и Беларуси в сфере образования" height="100%" width="670">
В Минске по случаю
За четверть века страны существенно продвинулись в сфере сотрудничества в образовании, включая обмен студентами и преподавателями. Совместные проекты активно реализуются и в медицине. Сейчас граждане Беларуси и России имеют равные права на лечение на территории соседнего государства.
На очереди – реализация новых амбициозных проектов, в частности, программы «Союз-Биомембраны». Она повысит эффективность борьбы с раком, инфекциями, аутоиммунными заболеваниями.
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Неделя студенческой молодежи: в Минске обсудили сотрудничество России и Беларуси в сфере образования
Акция объединила больше сотни учащихся. На этом фоне ректоры ряда вузов двух стран подписали соглашения об укреплении отношений.
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