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Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко: Нужно привлекать молодежь к законотворческой деятельности

19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко: Нужно привлекать молодежь к законотворческой деятельности
 Фото: БелТА

Депутаты Палаты представителей Беларуси готовы привлекать молодежь к законотворческой деятельности. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко. Он встретился с новыми членами Молодежного совета при Национальном собрании страны.

Глава Палаты представителей предлагает перейти на новый формат. Дать молодежи возможность погрузиться и в процесс разработки законодательных актов. Еще одно направление совместной работы – общение с избирателями в регионах, особенно в преддверии президентских выборов.

«Мы будем активно проводить встречи как с работающей, так и с учащейся молодежью для того, чтобы рассказывать об электоральной кампании. Наша цель – просвещать молодых избирателей», – заявила председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Алина Ретькова.

«Нельзя ни в одном вопросе обходить такую категорию граждан, как молодежь, потому что это новый взгляд на уже устоявшиеся вопросы в нашем государстве. Возможно, кто-то предложит идеи, которые впоследствии станут решающими для Республики Беларусь», – отметила член Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Яна Лебединская.

В Молодежный совет при Национальном собрании Беларуси входят 138 человек.



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Председатель нижней палаты парламента встретился с новыми членами Молодежного совета при Национальном собрании страны.
 
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