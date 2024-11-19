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Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко: Нужно привлекать молодежь к законотворческой деятельности
19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Депутаты Палаты представителей Беларуси готовы привлекать молодежь к законотворческой деятельности. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко. Он встретился с новыми членами Молодежного совета при Национальном собрании страны.
Глава Палаты представителей предлагает перейти на новый формат. Дать молодежи возможность погрузиться и в процесс разработки законодательных актов. Еще одно направление совместной работы – общение с избирателями в регионах, особенно в преддверии президентских выборов.
В Молодежный совет при Национальном собрании Беларуси входят 138 человек.
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Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко: Нужно привлекать молодежь к законотворческой деятельности
Председатель нижней палаты парламента встретился с новыми членами Молодежного совета при Национальном собрании страны.
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