Это не рубль падает, а доллар растет? Что опять происходит с курсом белорусской валюты

Источник материала: ProBusiness





Больше месяца назад курс доллар уже пошекотал нервы белорусам, перешагнув отметку в 3,3 белорусского рубля. Тогда была надежда на то, что рост иностранной валюты вскоре прекратится. Но, видимо, почувствовав в себе силы, доллар продолжил рост в ноябре. Да еще как продолжил — сегодня курс «американца» вплотную подобрался к отметке в 3,4 белорусского рубля. «Про бизнес» попросил прокомментировать ситуацию сертифицированного финансового аналитика Александра Шкута. Спойлер: все не так плохо.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— В октябре мы наблюдали снижение курса белорусского рубля по отношению к доллару. Однако в текущей ситуации в ноябре, скорее, можно говорить не о снижении курса белорусского рубля, а об укреплении доллара по отношению к большинству мировых валют после оглашения результатов выборов в США.

На текущий момент курс доллара становится на более равновесных значениях, соответственно дальнейшее его укрепление маловероятно. Скорее всего, в дальнейшем мы будем видеть более слабый доллар как по отношению к белорусскому рублю, так и к другим валютам, например, евро.

Также на ослабление курса белорусского рубля влияло снижение российского рубля. Происходило это за счет того, что инфляция в России не замедляется, как это ожидалось. Соответственно, рост цен влияет на ослабление курса российской валюты.



