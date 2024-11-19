|
Это не рубль падает, а доллар растет? Что опять происходит с курсом белорусской валюты
19.11.2024 19:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Больше месяца назад курс доллар уже пошекотал нервы белорусам, перешагнув отметку в 3,3 белорусского рубля. Тогда
— В октябре мы наблюдали снижение курса белорусского рубля по отношению к доллару. Однако в текущей ситуации в ноябре, скорее, можно говорить не о снижении курса белорусского рубля, а об укреплении доллара по отношению к большинству мировых валют после оглашения результатов выборов в США.
На текущий момент курс доллара становится на более равновесных значениях, соответственно дальнейшее его укрепление маловероятно. Скорее всего, в дальнейшем мы будем видеть более слабый доллар как по отношению к белорусскому рублю, так и к другим валютам, например, евро.
Также на ослабление курса белорусского рубля влияло снижение российского рубля. Происходило это за счет того, что инфляция в России не замедляется, как это ожидалось. Соответственно, рост цен влияет на ослабление курса российской валюты.
Тем не менее, Банк России проводит жесткую кредитно-денежную политику. Вероятнее всего, на ближайшем заседании Цетробанка ключевая ставка будет опять повышена. Но трансмиссионный денежный механизм работает с временным лагом в несколько кварталов. Соответственно, в моменте жесткая кредитно-денежная политика слабо влияет на курсообразование. Однако на длинных промежутках времени (в течение нескольких месяцев) влияние будет усиливаться. Это еще один фактор, который будет способствовать тому, что, вероятнее всего, мы увидим более крепкие значения по белорусскому и российскому рублю в ближайшие месяцы.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше месяца назад курс доллар уже пошекотал нервы белорусам, перешагнув отметку в 3,3 белорусского рубля. Тогда была надежда на то, что рост иностранной валюты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)