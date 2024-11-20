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Лукашенко: Председатели райисполкомов не несут той нагрузки, которую должны нести

20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Председатели райисполкомов не несут той нагрузки, которую должны нести
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Местные органы власти не несут той нагрузки, которую должны. Об этом заявил президент Беларуси. Вопрос расширения полномочий председателей районных и городских исполкомов обсудили на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.

«Это эффективность нашей власти, начиная от президента и заканчивая губернаторами. Если губернаторы, председатели гор-, райисполкомов работают нормально – страна будет в порядке. Нам нужен исчерпывающий документ. У председателя райисполкома он должен как настольная книжка лежать. Он должен заниматься всем. Ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это», – заявил белорусский лидер.

Также обсудили и работу самого Всебелорусского народного собрания. Оно не должно довлеть над другими органами власти, подчеркнул президент. Президиум должен четко понимать свою зону ответственности и не дублировать функции других ведомств.

«Пока председатель и президент в одном лице на этой должности сосредоточены, естественно, этого не произойдет. Мы – я имею в виду ВНС и Президиум – ни в коем случае никому не мешаем из органов власти и не давим их. Каждый занимается своим делом. Это уже десятилетиями у нас устаканилось, все это понимают. А считать, что наш высший представительный орган, ВНС, сверху и имеет право все делать в стране – с таким подходом жить нельзя», – добавил Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание – это новый конституционный орган власти в стране. Он определяет стратегические направления развития государства. Очередное заседание Всебелорусского народного собрания пройдет после президентских выборов. Они назначены на 26 января следующего года.



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Вопрос расширения полномочий председателей районных и городских исполкомов обсудили на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.
 
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