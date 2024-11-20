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Лукашенко: Председатели райисполкомов не несут той нагрузки, которую должны нести
20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Местные органы власти не несут той нагрузки, которую должны. Об этом заявил президент Беларуси. Вопрос расширения полномочий председателей районных и городских исполкомов обсудили на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.
Всебелорусское народное собрание – это новый конституционный орган власти в стране. Он определяет стратегические направления развития государства. Очередное заседание Всебелорусского народного собрания пройдет после президентских выборов. Они назначены на 26 января следующего года.
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Вопрос расширения полномочий председателей районных и городских исполкомов обсудили на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.
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