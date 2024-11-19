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Лукашенко: Всебелорусское народное собрание не должно довлеть над другими органами власти
19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Всебелорусское народное собрание не должно довлеть над другими органами власти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Президиума.
Народное вече – это конституционный орган власти в стране. Полномочия закрепили в обновленном основном законе. Всебелорусское народное собрание определяет стратегические направления развития государства. На последнем заседании в апреле этого года председателем избрали Александра Лукашенко.
На заседании рассмотрели вопросы полномочий местных органов власти, количества судей Верховного суда, регламента ВНС и взаимодействия Президиума с делегатами.
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Народное вече – это конституционный орган власти в стране. Полномочия закрепили в обновленном основном законе.
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