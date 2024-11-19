Лукашенко: Всебелорусское народное собрание не должно довлеть над другими органами власти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусское народное собрание не должно довлеть над другими органами власти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Президиума.

Народное вече – это конституционный орган власти в стране. Полномочия закрепили в обновленном основном законе. Всебелорусское народное собрание определяет стратегические направления развития государства. На последнем заседании в апреле этого года председателем избрали Александра Лукашенко.

«Нам надо решить главный вопрос. Может, даже и не решить, он решен Конституцией, но все должны понимать, что Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Всебелорусское народное собрание не должно довлеть над другими органами власти. Ибо мы создадим сами себе проблемы. Но пока председатель и президент в одном лице на этой должности сосредоточены, естественно, это не произойдет», – заявил Лукашенко.

На заседании рассмотрели вопросы полномочий местных органов власти, количества судей Верховного суда, регламента ВНС и взаимодействия Президиума с делегатами.