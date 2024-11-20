Скорее всего, вы этого не знали: 9 вопросов, которые директор должен задать IT-специалисту, чтобы спасти бизнес

Источник материала: ProBusiness

Об информационной безопасности в компаниях обычно вспоминают в двух случаях: когда взломали и когда история повторилась. Центр кибербезопасности (SOC) hoster.by фиксирует десятки различных киберинцидентов каждый день. При этом на практике защищенных на 100% проектов не существует: будь то крупнейший банк или крошечный интернет-магазин свечей ручной работы. Эксперты центра кибербезопасности отмечают, что более 90% обращений — это запросы на устранение последствий и помощь в расследовании инцидентов, а не их профилактика. Чтобы помочь свести к минимуму риск оказаться в числе этих компаний, «Про бизнес» в ожидании конференции «ИТ.BIZ. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА И КЛИЕНТОВ» , которая пройдет 11 декабря в Минске, попросил составить основные вопросы, которые каждому директору стоит задать своим IT-специалистам.

Генеральный партнер события — МТБанк

Технологический партнер — МТС

Партнер — Компания по развитию

индустриального парка

Инфраструктурный партнер — hoster.by

1. С какими данными имеет дело компания и какие информационные системы их обрабатывают?

Любая информация относится к определенному типу. «Просто номера телефонов» из формы обратной связи в гугл-таблице могут оказаться персональными данными клиентов, которые требуют четко обозначенных средств защиты. А коммерческую тайну недостаточно хранить на сервере в кабинете директора, чтобы она соответствовала стандартам охраняемой законом тайны юридического лица.

На сегодня законодательством предусмотрено 16 классов типовых информационных систем. Они отличаются категориями данных (от общедоступной до ограниченного распространения) и наличием подключения к открытым каналам передачи данных. Для каждого класса есть определенные меры защиты. Для 14 классов информационных систем они прописаны в Приказе № 66 Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. Кроме этого есть еще два класса информационных систем — госсекреты и КВОИ (критически важные объекты информатизации), к которым предъявляются другие требования защиты.

Убедитесь, что ваши IT-специалисты точно знают, какие типы данных хранятся и обрабатываются в вашей компании, какие в ней существуют информационные системы, насколько они соответствуют требованиям законодательства и создана ли у вас система защиты информации.

2. Разграничивается ли у нас доступ к данным?

Крайне важно знать, к каким данным имеют доступ определенные сотрудники или департаменты. А также их возможности: например, кто может только просматривать записи из базы данных, а кто — изменять их, создавать новые или удалять. Принцип разделения может быть разным. Но сама практика разграничения доступа и наличия журнала действий обязательна. Это позволяет если не исключить, то снизить риски утечек конфиденциальной информации, а также проводить расследования при инцидентах, так как вопросы можно будет задавать либо конкретному сотруднику, либо ограниченному кругу лиц.



Фото: gazeta.ru

Также полезно проверить, есть ли общие учетные данные для нескольких сотрудников. Например, единый логин и пароль для доступа в административную панель сайта (что недопустимо).

3. Проводится ли обучение персонала?

Этот пункт можно смело поставить на первое место по степени важности. Человеческий фактор — абсолютный лидер в рейтинге слабых мест при выстраивании информационной безопасности. Даже если у вас небольшая компания и рабочие инструменты сводятся к электронной почте и 1С, каждый сотрудник должен знать об опасности перехода по ссылкам из писем или открытия вложенных файлов. Основы цифровой гигиены — абсолютное условие существования бизнеса в современном мире.

4. Своевременно ли обновляется программное обеспечение? Используется ли нелицензионное ПО?

Каждая новая версия программы — это закрытие многих обнаруженных уязвимостей, которые есть даже в самом лучшем софте. Например, абсолютное большинство взломов сайтов происходит через «дыры» устаревших версий движков.

Отдельная проблема — нелицензионное ПО, скачанное на просторах интернета. Оставим за скобками вопрос этики и скажем лишь, что это заведомо уязвимый софт и магнит для проблем в ближайшем будущем. Даже крупные компании, которые вкладываются в инфобезопасность, соблюдают все регламенты, обносят периметр неприступным «забором» из нескольких средств защиты, порой оставляют настежь открытые ворота для киберпреступников в виде скачанного с торрента антивируса.

5. Используем ли мы антивирусное ПО и какое именно?

По данным центра кибербезопасности hoser.by, более 80% взломов сайтов и информационных систем связано с работой вредоносного программного обеспечения. При этом о важности антивируса хоть и знает каждый школьник, порой к его выбору и обновлениям относятся без должного внимания. Или вообще могут поставить антивирус, но отключить его, так как он что-то блокирует или влияет на скорость загрузки.

Что такое хороший антивирус для бизнеса? Это тот, который выбран осознанно с учетом его специализации: например, под конкретную операционную систему, среду контейнеризации и т.д.

6. Есть ли у нас резервные копии данных и где они хранятся?

Нет резервных копий — нет работающего бизнеса после первого же серьезного технического сбоя. Бэкапы должны быть — и точка. А вот что именно, как и когда копировать — тут уже могут быть нюансы.

Одна из самых серьезных ошибок — это исправно делать резервные копии и хранить их там же, где работает основной проект. В случае удаления всех данных с сервера, «нападения» вируса-шифровальщика или простого выхода сервера из строя, все копии пропадут так же безвозвратно, как и основной проект. Поэтому копии самых важных файлов должны храниться как минимум отдельно, а в идеале — на отдельном физическом носителе.



Фото: merp.pnzreg.ru

Обязательно иметь резервные копии конфигурационных файлов оборудования и наиболее чувствительных данных, без которых не может работать бизнес: базы данных клиентов, сайт, CRM, 1С. Полные бэкапы желательно делать раз в две-четыре недели. А инкрементальные, то есть записывающие отличия, произошедшие с момента последнего сохранения, — каждый день.

7. Осуществляем ли мы мониторинг инфраструктуры?

Это обязательный пункт для информационных систем, работающих с данными ограниченного распространения и требующих соблюдения соответствующих нормативных актов. Но для любой компании мониторинг будет крайне полезной практикой. Он включает круглосуточный сбор данных о событиях информационной безопасности, подозрительных активностях и ряде других метрик.

— Мониторинг позволяет не только вовремя обнаруживать, но и предотвращать, а также расследовать киберпреступления, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Из примеров последних недель: взлом нескольких проектов клиентов удалось обнаружить и закрыть уязвимости еще до того, как клиентам был нанесен какой-либо ущерб. Более того, благодаря подробным данным из системы мониторинга удалось выявить общее слабое звено в пострадавших проектах и предупредить разработчика ПО и других клиентов и существующей проблеме.

8. Проводим ли мы аудиты информационной безопасности? Если да, то что именно они включают и как часто проходят?

Это еще одна практика, которая обязательна для критически важных объектов инфраструктуры (КВОИ) и систем, работающих по международным стандартам вроде PCI DSS и т.д. Но она крайне полезна и для всех остальных. Это регулярная проверка того, насколько хорошо работают средства защиты, персонал и все остальные элементы созданной вами системы инфобезопасности. Практика показывает, что какой бы совершенной ни была ваша однажды выстроенная защита, без регулярных проверок с сопутствующим отчетом и предложениями по улучшению она очень скоро начнет обрастать зияющими дырами.

9. Есть ли план реагирования на случай, если информационную систему взломают или что-то еще пойдет не так?

Такой план должен содержать алгоритм действий при возникновении ситуаций, которые могут повлиять на работу бизнеса. Что делать, если, например, пропал интернет, потеряли доступ к инфраструктуре, злоумышленники зашифровали данные и прочее.

— Возможно, это прозвучит слишком категорично, но я могу с уверенностью сказать, что отсутствие должного внимания к инфобезопасности очень скоро приведет к большим проблемам для любой организации: на уровне остановки бизнес-процессов, проблем с репутацией, разбирательств с контролирующими органами, — говорит Сергей Повалишев. — Это просто требование времени и неотъемлемая часть ведения бизнеса: такая же, как необходимость вести бухгалтерскую отчетность и выплачивать зарплату сотрудникам. Хороших новостей как минимум две. Во-первых, выстроенная система киберзащиты становится вашим активом и конкурентным преимуществом. А во-вторых, львиную долю этих задач можно отдать на аутсорс аккредитованным центрам кибербезопасности, чтобы быть уверенным в результате и получить его максимально быстро и без больших затрат.