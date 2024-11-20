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Центр узбекской культуры открыли в БГПУ. В вузе совместный факультет закончили уже более 360 выпускников
20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Белорусском государственном педагогическом университете (БГПУ) открыли Центр узбекской культуры. Это плод семилетнего сотрудничества с Ташкентским университетом имени Низами.
На совместном факультете «Инновационная педагогика» в Минске готовят будущих логопедов, воспитателей, психологов, учителей начальных классов. Выпускники получают диплом, который признают как в Беларуси, так и в Узбекистане.
Всего между вузами двух стран действуют свыше 200 договоров о сотрудничестве. Популярна программа «2+2»: два года узбекские студенты учатся на родине и еще столько же – в Беларуси.
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Центр узбекской культуры открыли в БГПУ. В вузе совместный факультет закончили уже более 360 выпускников
На совместном факультете «Инновационная педагогика» в Минске готовят будущих логопедов, воспитателей, психологов, учителей начальных классов.
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