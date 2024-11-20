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Центр узбекской культуры открыли в БГПУ. В вузе совместный факультет закончили уже более 360 выпускников

20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центр узбекской культуры открыли в БГПУ. В вузе совместный факультет закончили уже более 360 выпускников
 Фото: МТРК «Мир»

В Белорусском государственном педагогическом университете (БГПУ) открыли Центр узбекской культуры. Это плод семилетнего сотрудничества с Ташкентским университетом имени Низами.

На совместном факультете «Инновационная педагогика» в Минске готовят будущих логопедов, воспитателей, психологов, учителей начальных классов. Выпускники получают диплом, который признают как в Беларуси, так и в Узбекистане.

«На сегодняшний день совместный факультет закончили уже более 360 выпускников, 120 обучается в этом году, и в магистратуре – тоже около 70 человек. Таким образом, открытие центра – это еще одна возможность расширить гуманитарное сотрудничество между двумя братскими странами», – заявил ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук.

«В Узбекистане в прежние годы всего лишь 27% детей были охвачены дошкольным образованием, а сегодня их доля достигла 76%. Здесь необходима подготовка кадров, хороших специалистов, в чем наши белорусские партнеры хорошо помогают», – отметил посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров.

Всего между вузами двух стран действуют свыше 200 договоров о сотрудничестве. Популярна программа «2+2»: два года узбекские студенты учатся на родине и еще столько же – в Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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На совместном факультете «Инновационная педагогика» в Минске готовят будущих логопедов, воспитателей, психологов, учителей начальных классов.
 
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