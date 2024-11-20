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Погода в СНГ: в Казахстане намело сугробы, в Беларуси переменчивая температура

20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане намело сугробы, в Беларуси переменчивая температура
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На востоке Казахстана торопит события зима. Высота сугробов в регионе больше полуметра. Жителей предупредили о риске схода лавин. В опасной зоне находятся город Риддер и село Горная Ульбинка. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, специалисты обследуют горные маршруты. Измеряют заснеженные участки, определяют структуру снега. Температура в регионе 6-8 градусов мороза.

Кыргызстан

Кыргызстан в дождях. Но осадки не смоют тепло. В Бишкеке плюс 14. На востоке страны, в Иссык-Кульской области, немного прохладнее. Бархатный сезон подходит к концу. Сотрудники МЧС и Минприроды очищают берег и дно озера от мусора и браконьерских сетей. Случаев незаконной ловли рыбы в регионе стало больше.

Беларусь

Погода в Беларуси неустойчива. Температура будет колебаться от минус 2 до плюс 8. Днем в прогнозах осадки в виде дождя и мокрого снега. Холода не препятствуют охоте. Теперь егеря могут добывать рысь. Это животное занесено в Красную книгу. Но его численность значительно пополнилась. Слежка за рысью будет осуществляться в особом режиме. Его определяют в Национальной академии наук.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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