Отдых на болоте: почему туристов манит белорусская трясина?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси любители активного отдыха отправляются в Ельню – на знаменитые болота. В поисках новых ощущений туда едут и россияне. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева испытала маршрут.

В Ельнский заказник съезжаются туристы со всей страны. Не пугает ни ноябрьский холод, ни ветер с дождем.

«Какая-то текучка, личные какие-то дела и все не получалось. Вот поэтому затянули до такой поздней осени. Хотя в этом есть какое-то преимущество», – отметил турист Генрих.

Максим Довгун переехал сюда семь лет назад. С местом знакомился постепенно: изучал ритмы жизни местной фауны и флоры. Теперь своими знаниями делится с туристами.