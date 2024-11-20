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Отдых на болоте: почему туристов манит белорусская трясина?
20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси любители активного отдыха отправляются в Ельню – на знаменитые болота. В поисках новых ощущений туда едут и россияне. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева испытала маршрут.
В Ельнский заказник съезжаются
Максим Довгун переехал сюда семь лет назад. С местом знакомился постепенно: изучал ритмы жизни местной фауны и флоры. Теперь своими знаниями делится с туристами.
На Ельне самые большие запасы клюквы в стране. Прямо под ногами разбросаны красные ягоды. Ешь, сколько захочешь.
Стандартный маршрут – 3,5 километра вглубь болота. В теплую погоду любители экстрима ходят прямо по трясине. Так километр ощущается как три. Но сегодня тропа обзорная, безопасная для любого возраста и уровня подготовки.
В топях важно не только смотреть под ноги, но и следить за самочувствием. Доказано, что один гектар болота очищает в 15 раз больше воздуха, чем лес. Поэтому его и называют «легкими Европы». Но свежий воздух – не все, чем привлекают туристов болота. Сюда едут за тишиной и уединением.
Стоимость дня болотного отдыха – 170 белорусских рублей. В российских рублях – около пяти тысяч. Сами россияне – тоже частые гости на Ельне.
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В Беларуси любители активного отдыха отправляются в Ельню – на знаменитые болота.
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