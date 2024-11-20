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ЦИК Беларуси утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ
20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
ЦИК Беларуси утвердил состав Наблюдательного совета. Он будет контролировать ход предвыборной агитации в СМИ в период президентской гонки. Избирательная кампания в стране уже идет.
Сбор подписей на данный момент ведут пять инициативных групп потенциальных претендентов на пост главы государства. На то, чтобы собрать 100 тысяч, есть чуть более двух недель. Уже 7 декабря ЦИК зарегистрирует кандидатов. Агитацию разрешат только с начала следующего года: каждому кандидату предоставят время в теле- и радиоэфирах, а также место в газетах. Подготовят и площадку для теледебатов. А пока в стране продолжают формировать участковые комиссии и аккредитовывать национальных наблюдателей. Сейчас их уже больше 800. Но к началу активной фазы кампании это число вырастет в десятки раз.
Досрочное голосование на выборах президента начнется 21 января. После внесения изменений в Конституцию Беларуси граждане, которые находятся в санаториях, лечебницах или находятся под следствием до решения суда, теперь тоже обладают избирательным правом.
Во время проведения президентской гонки ЦИК будет держать постоянную связь с журналистами. За несколько дней до официального дня голосования откроют Информационный центр. Выборы президента в Беларуси намечены на 26 января.
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Сбор подписей на данный момент ведут пять инициативных групп потенциальных претендентов на пост главы государства.
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