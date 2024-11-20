ЦИК Беларуси утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси утвердил состав Наблюдательного совета. Он будет контролировать ход предвыборной агитации в СМИ в период президентской гонки. Избирательная кампания в стране уже идет.

Сбор подписей на данный момент ведут пять инициативных групп потенциальных претендентов на пост главы государства. На то, чтобы собрать 100 тысяч, есть чуть более двух недель. Уже 7 декабря ЦИК зарегистрирует кандидатов. Агитацию разрешат только с начала следующего года: каждому кандидату предоставят время в теле- и радиоэфирах, а также место в газетах. Подготовят и площадку для теледебатов. А пока в стране продолжают формировать участковые комиссии и аккредитовывать национальных наблюдателей. Сейчас их уже больше 800. Но к началу активной фазы кампании это число вырастет в десятки раз.

«У нас же еще не сформированы участковые комиссии, которых будет более пяти тысяч. И, как правило, при каждой комиссии есть аккредитованные наблюдатели. Поэтому это пока только на уровне территориальных комиссий», – заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

Досрочное голосование на выборах президента начнется 21 января. После внесения изменений в Конституцию Беларуси граждане, которые находятся в санаториях, лечебницах или находятся под следствием до решения суда, теперь тоже обладают избирательным правом.

Во время проведения президентской гонки ЦИК будет держать постоянную связь с журналистами. За несколько дней до официального дня голосования откроют Информационный центр. Выборы президента в Беларуси намечены на 26 января.