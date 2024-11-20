Головченко рассказал о социально-экономических успехах Беларуси и назвал драйверы роста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске подвели итоги социально-экономического развития страны за девять месяцев. ВВП вырос на 4,5%. Об этом на заседании Совета министров заявил премьер Роман Головченко. Инфляция разогналась почти до 4%, но это значение ниже прогнозов.

Растут и реальные доходы населения. Так, пенсия за год увеличилась почти на 10%, а средняя зарплата составляет больше двух тысяч белорусских рублей, в пересчете это около 65 тысяч российских. Значительно превзошел ожидания правительства и рост инвестиций.

«Буквально месяц назад рост был 107,6%, сегодня уже больше 108%. Для нас главное качество этих инвестиций. Отмечаем динамику увеличения вложения наших предприятий в активную часть. Речь идет о машинах, оборудовании, то есть не в стены. Это быстрое обновление, а это значит конкурентоспособная продукция и возможность ее поставки на экспорт», – заявил министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.

Основные драйверы экономики – это промышленность, строительство и торговля. Лидером по формированию ВВП остается Минская область. Золотовалютные резервы страны на 1 ноября составили около девяти миллиардов в долларовом эквиваленте. Объем банковских вкладов в национальной валюте также существенно вырос, почти на 30%.