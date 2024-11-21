ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудники Брестского облисполкома посетили Дворец Независимости в Минске. Экскурсия – подарок к 85-летию области

21.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники Брестского облисполкома посетили Дворец Независимости в Минске. Экскурсия – подарок к 85-летию области
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники и ветераны Брестского областного исполнительного комитета посетили рабочую резиденцию президента Беларуси. В Минск приехали лучшие работники и ветераны труда. Экскурсия во Дворец Независимости стала для них подарком к 85-летию области.

Гостям рассказали историю строительства здания. Показали залы и кабинеты, где проходят важные встречи. Оценили собравшиеся и масштабную экспозицию предметов искусства – подарков Александру Лукашенко от зарубежных коллег. Но главное – можно было не только смотреть и спрашивать, но также все потрогать.

«Слов нет от этой красоты. Одно дело смотреть по телевизору, а когда все трогаешь своими руками, это совсем другое впечатление. Мы фотографировались на диванчиках, где сидели делегации, фотографировались за столом», – поделилась председатель ветеранской организации Брестского облисполкома Валентина Житенева.

«Это максимально эмоциональное впечатление. Напитываешься позитивными ощущениями, мощью и силой. Потому что понимаешь, что здесь глава государства проводит свои торжественные мероприятия, самые важные встречи. Здесь сильные энергетические потоки, есть ощущение сопричастности к этому», – сказала начальник управления социальной и воспитательной работы Брестского облисполкома Алла Сенькевич.

Открыть Дворец Независимости для всех желающих было требованием Александра Лукашенко. Экскурсии по резиденции начали проводить практически сразу после завершения строительных работ.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостям рассказали историю строительства здания. Показали залы и кабинеты, где проходят важные встречи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко рассказал о социально-экономических успехах Беларуси и назвал драйверы роста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика