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Сотрудники Брестского облисполкома посетили Дворец Независимости в Минске. Экскурсия – подарок к 85-летию области
21.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники и ветераны Брестского областного исполнительного комитета посетили рабочую резиденцию президента Беларуси. В Минск приехали лучшие работники и ветераны труда. Экскурсия во Дворец Независимости стала для них подарком к 85-летию области.
Гостям рассказали историю строительства здания. Показали залы и кабинеты, где проходят важные встречи. Оценили собравшиеся и масштабную экспозицию предметов искусства – подарков Александру Лукашенко от зарубежных коллег. Но главное – можно было не только смотреть и спрашивать, но также все потрогать.
Открыть Дворец Независимости для всех желающих было требованием Александра Лукашенко. Экскурсии по резиденции начали проводить практически сразу после завершения строительных работ.
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Сотрудники Брестского облисполкома посетили Дворец Независимости в Минске. Экскурсия – подарок к 85-летию области
Гостям рассказали историю строительства здания. Показали залы и кабинеты, где проходят важные встречи.
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