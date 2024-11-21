Сотрудники Брестского облисполкома посетили Дворец Независимости в Минске. Экскурсия – подарок к 85-летию области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники и ветераны Брестского областного исполнительного комитета посетили рабочую резиденцию президента Беларуси. В Минск приехали лучшие работники и ветераны труда. Экскурсия во Дворец Независимости стала для них подарком к 85-летию области.

Гостям рассказали историю строительства здания. Показали залы и кабинеты, где проходят важные встречи. Оценили собравшиеся и масштабную экспозицию предметов искусства – подарков Александру Лукашенко от зарубежных коллег. Но главное – можно было не только смотреть и спрашивать, но также все потрогать.

«Слов нет от этой красоты. Одно дело смотреть по телевизору, а когда все трогаешь своими руками, это совсем другое впечатление. Мы фотографировались на диванчиках, где сидели делегации, фотографировались за столом», – поделилась председатель ветеранской организации Брестского облисполкома Валентина Житенева.

«Это максимально эмоциональное впечатление. Напитываешься позитивными ощущениями, мощью и силой. Потому что понимаешь, что здесь глава государства проводит свои торжественные мероприятия, самые важные встречи. Здесь сильные энергетические потоки, есть ощущение сопричастности к этому», – сказала начальник управления социальной и воспитательной работы Брестского облисполкома Алла Сенькевич.

Открыть Дворец Независимости для всех желающих было требованием Александра Лукашенко. Экскурсии по резиденции начали проводить практически сразу после завершения строительных работ.