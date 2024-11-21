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Кейс: как с помощью ИИ наладить логистику для продаж на маркетплейсах

21.11.2024 08:02 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Для многих селлеров, которые работают с маркетплейсами именно логистика становится камнем преткновения. Чем быстрее товар доберется до покупателя, тем выше шанс успешной сделки и повторных заказов. В борьбе за скорость доставки и сохранность грузов организации ищут самые эффективные инструменты. Например, белорусская логистическая компания «СпейсЛогистик» стала использовать платформу Infinium в комплексе с приложением BTS Driver для экспресс-проверки автомобилей. О том, как искусственный интеллект помогает наладить логистику, — в нашем материале.

Андрей Недиков
Руководитель направления «последняя миля» титульного перевозчика Wildberries в Беларуси «СпейсЛогистик».

— «СпейсЛогистик» обслуживает несколько распределительных и сортировочных центров Wildberries. Два из них — в Минске, остальные — в областных центрах.

Ежедневно компания обслуживает 750 ПВЗ. Выполняется от 170 до 200 рейсов в сутки с суммарным посещением до 3 500 точек. Такой объем перевозок достигается тем, что есть разные типы маршрутов, которые обслуживаются несколько раз в сутки. По городу можем делать до шести выездов в сутки, для районов — 4−5 выездов, для области — от 2 до 3 выездов в сутки.

Товары доставляются как собственным, так и привлеченным наемным транспортом. Имеется 100 единиц автопарка от 1,5 до 20 тонн. Но даже при наличии такого парка, удается вывозить всего 40% объема. Остальные 60% — ресурсами наемного парка.


Типичный маршрут: по городу 15−20 ПВЗ, которые объезжают до шести раз. Загрузка производится каждые 3 часа. Время выполнения маршрута составляет 3,5−4 часа.

Какие трудности возникли при таком объеме заказов?

При таком объеме заказов и постоянной маршрутизации — работе 24/7 — компания столкнулась с определенными трудностями:

  • Поиск оптимальных маршрутов. Любой даже высококвалифицированный логист будет испытывать сложности при маршрутизации. Например, если 40−50 точек расположены плотно в городской среде;
  • Постоянные перепробеги у водителей. Около 20% времени тратится нерационально. Например, водитель выгрузил товар в ПВЗ, поехал обратно по той же дороге без жесткой фиксации последовательности доставки. Соответственно на один и тот же рейс — разные затраты.


Как удержать экономику доставки в плюсе?


Решение 1: Оптимальная последовательность при доставке на ПВЗ

Компания «СпейсЛогистик» решила внедрить решения платформы Infinium для жесткой маршрутизации. Ранее логисты использовали карты для планирования маршрутов: один раз сделали маршрут — и все. Насколько он эффективен? Никто не знает.

— Мы как титульный перевозчик имеем возможность самостоятельно строить маршруты, используя три ограничения от Wildberries:

  • Среднее накопление ШК на маршруте;
  • Минимальное количество заездов в сутки на ПВЗ для постоянного оборота;
  • Соблюдение нормативного времени доставки по каждому ПВЗ.

Для понимания: время доставки в городе составляет от 120 до 280 минут с момента выбора грузчиком коробки на складе до момента доставки конечному клиенту.

Решение 2: Прием-передача транспортных средств как в каршеринге

Компания «СпейсЛогистик» также решила использовать мобильное приложение BTS Driver для экспресс-проверки автомобилей. Оно обеспечивает полный контроль за состоянием и процессом приема-передачи машины, а также разнесение расходов, связанных с основной и вспомогательной деятельностью.

— Учитывая наши выезды 24/7, закреплять одну машину за водителем крайне нерационально. Поэтому за каждой машиной закреплено по 2−3 водителя. Но поставить каждому водителю механику на процесс приема-передачи — это разорение на зарплатах. Именно мобильное приложение BTS Driver помогло решить эту проблему и водители смогли принимать машину как в каршеринге — например, не обязательно на складе, а у себя дома.

Мы допускаем перепробег до 20 километров для того, чтобы водитель мог доехать до сменщика и выполнить рейс. Это проявление лояльности к водителю. А со стороны водителя — это полный контроль состояния машины: если он видит повреждения или отсутствие документов, то фиксирует это в приложении.

Решение 3: Построение оптимальных маршрутов с учетом трафика и загруженности дорог

Достичь оптимальных маршрутов позволила работа в модуле «Логистика» и в мобильном приложении BTS Route, которое организовывает работу курьеров, выстраивая для них максимально напряженные, но при этом выполнимые маршруты.

— Мы задаем критерии от Wildberries и объемы для расчета оптимального пробега. Логист может несколько раз просчитать различные решения для достижения наилучшего показателя. Устанавливаем жесткую последовательность выполнения маршрутов водителями. Это привело к тому, что маршруты составлены с учетом трафика и загруженности дорог.

Результаты

Благодаря использованию платформы Infinium компания «СпейсЛогистик»:


— Так как Wildberries постоянно вводит новые ограничения, мы можем быстро реагировать: загружаем новые вводные данные в в алгоритмы платформы Infinium для перерасчета маршрутов и проверяем их оптимальность перед выполнением рейсов.

Для уточнения всех подробностей по функционалу работы платформы Infinium и мобильных приложений, преимуществах их использования вас всегда проконсультируют специалисты компании.

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Теги: Минск
 
 
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Для многих селлеров, которые работают с маркетплейсами именно логистика становится камнем преткновения. Чем быстрее товар доберется до покупателя, тем выше шанс...
 
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