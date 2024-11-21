«До сих пор не верится, что я живу такой жизнью». Двое деревенских парней проявили характер и вопреки всему построили 3 популярных заведения в Молодечно с нуля

Источник материала: ProBusiness



Юрий Радкевич и Руслан Лачковский (справа).

Простые парни из деревни Малиновщина Молодечненского района, Руслан Лачковский и Юрий Радкевич, на своем примере доказали, что большие мечты доступны каждому. Молодые предприниматели начинали с маленькой малодоходной кофейни на 13 «квадратов» в Островце, где первое время люди путали сироп для кофе с алкоголем, и дошли до креативных баров и кофеен, которые стали очень популярными в Молодечно. О том, как нестандартный подход и настойчивость преодолевают любые преграды, читайте в новом материале «Про бизнес».

«К сожалению, когда открылись, реальность разошлась с нашими ожиданиями»

Руслан:

— Мой путь в предпринимательстве начался в сфере продаж и дистрибуции — я долгое время работал в найме, занимался оптовыми поставками товаров для животных. Юра, мой давний друг и партнер, двигался по пути общепита: работал барменом, бариста. Мы оба из одной деревни — Малиновщина, отсюда и название для нашего будущего заведения — «Малина». Для нас это не просто ягода, а символ родного места, общая история. Мы дружили с детства, но каждый пошел своим путем и обзавелся семьей. А связь все равно поддерживалась.



Руслан Лачковский.

Однажды, сидя за чашкой кофе, Юра предложил открыть бар, показал наброски на листочке — стойка, стулья, интерьер. Предложение было заманчивым, но у меня не было ни времени, ни денег: я работал, параллельно открывал зоомагазины и не был готов к такому вложению. Мы стали думать, как привлечь ресурсы. Вспомнили про общего знакомого, который зарабатывал на собственном литейном производстве и подыскивал новый проект для инвестиций. Оперативно встретились и договорились: Юра взял на себя все задачи по общепиту, партнер отвечал за финансирование, а я занялся менеджментом: от бухгалтерии до юридических вопросов. На этапе расчетов поняли, что денег на полноценный бар не хватает, поэтому решили начать с малого — небольшой кофейни «Малина» в Островце. Случайно попалось хорошее предложение по аренде в торговом центре, а город казался очень молодым и перспективным из-за строительства АЭС. Мы оборудовали помещение своими руками: построили стойку, мебель и все покрасили. Старались делать максимально экономно, чтобы не тратить ограниченный бюджет.





К сожалению, когда открылись, реальность разошлась с нашими ожиданиями. Многие местные жители не сразу поняли, что мы им предлагаем. Люди часто заходили и спрашивали, сколько стоят «50 грамм сиропа» — бутылки с сиропом на полках они принимали за алкоголь. Некоторые когда слышали, что кофе стоит 4 рубля, говорили: «Да ну, я лучше дома выпью!». Приходилось буквально приучать людей к тому, что такое хороший кофе. Много времени потратили на поиск персонала, потому что местные плохо понимали, кто такие бариста. Людей с опытом в других кофейнях было очень мало, и их слишком трудно переучивать. Гораздо эффективнее учить людей с нуля. Чтобы хорошо варить кофе не нужно высшее образование, достаточно просто головы на плечах и желания учиться.





Юрий:

— Мы долго не могли свыкнуться с мыслью, что кофейня в Островце практически не приносит дохода. Это было очень проходное место, но само помещение — крохотное, на 13 «квадратов». Стало очевидно: нужно что-то менять, чтобы начать нормально зарабатывать. Тогда решили рискнуть и переехали в более просторное помещение (30 «квадратов») с посадочными местами в том же здании, где были и раньше, но теперь напротив продуктового магазина. Как только сменили расположение и формат кофейни, выручка сразу пошла в рост и проходимость увеличилась.



Юрий Радкевич.

Руслан:

— Параллельно с заведением в Островце мы решили открыть кофейню в Молодечно. Изначально этого не планировалось, потому что в городе уже была очень острая конкуренция. Но нас категорически не устраивал уровень доходов в Островце ($ 300−500 на 3 человек). Тогда как раз освободилось арендное место в центре города с панорамными окнами и большой видовой площадью. Имелась только одна проблема: кофейня находилась на втором этаже, в непроходном месте. Органический поток оказался небольшим, но мы надеялись, что уникальное оформление и уют привлекут гостей по сарафанке. Снова все собрали своими руками, и по уровню уюта итоговый результат получился как надо, но поток гостей все равно не увеличивался — кофейня работала просто в ноль.









«Мы столкнулись с простой человеческой ленью, с которой бороться сложно»

Юрий:

— Люди из ближайших офисов говорили: «Да, вроде рядом, но как-то неохота подниматься на второй этаж». Мы столкнулись с простой человеческой ленью, с которой бороться сложно. Проработали на этом месте почти год и испробовали все возможные способы привлечения клиентов: розыгрыши, акции, сэндвичи, завтраки, круассаны, но это не помогло. Наш опыт показывает, что секрет успешной кофейни заключается в трех правилах: 1 — хорошая локация, 2 — хорошая локация и 3 — хорошая локация.













Тогда мы решили немного поменять позиционирование и предложить людям что-то большее, чем просто кофе с замороженными десертами. Появилась идея открыть свой кондитерский цех и готовить собственную выпечку. Для этого мы нашли в Молодечно бывшее помещение кухни, где раньше готовили латино-бургеры . Понемногу наладили производство с помощью наемного кондитера, делали десерты. Все, что было нужно, — просто начать, а дальше как пойдет. Но здесь мы столкнулись с новыми трудностями: по санитарным требованиям для кондитерского производства нужны были складские помещения, душевые, отдельные зоны хранения. Поэтому мы не могли продавать наши десерты сторонним компаниям, но могли развозить их по своим кофейням. Так и получилось: Руслан дважды в неделю ездил в Островец, доставлял десерты. Вместе с этим совершенствование рецептов продолжалось.









Руслан:

— Одновременно мы с Юрой продолжали искать новые идеи и стремились создать то, чего еще не было в Молодечно. Я вообще думаю, что если бы нам дали миллион долларов, мы бы его потратили за один месяц, потому что совершенно не боимся рисковать. В ходе очередного разговора родилась идея открыть крутой бар-рюмочную с креативным подходом. Вторая часть помещения, где расположилась наша кондитерская для кофеен, как раз пустовала и была идеальным местом для нашего формата. Назвали его «Шоты дзядзя» — мы всегда шутили этой фразой, которая пошла из мемов про Киевстонера.









Хотелось сделать бар уютным, без излишеств, с небольшим помещением, но душевной атмосферой и рок-музыкой. Это должно было стать местом для таких, как мы, — тех, кому за 30, кто хочет по-настоящему расслабиться, посидеть с друзьями, без вечеринок и танцполов. У нас не было денег на дорогую мебель и дизайнеров, поэтому всё делали самостоятельно с максимальным креативом: своими руками собрали барную стойку и мебель, по минимуму тратясь на декор, так как бюджеты, откровенно говоря, были небольшими.





Процесс давался очень нелегко, потому что у нас уже было два общих бизнеса плюс кондитерская, и параллельно каждый занимался другими проектами, потому что денег с кофеен на троих не хватало. Мы продвигались достаточно медленно и нервно, но особенно стало сложно, когда наш партнер почувствовал проблемы в своем бизнесе и прекратил финансирование.





Но я все равно продолжал верить в наши проекты, и понимал, что мы еще не все испробовали, чтобы начать зарабатывать. Да, мы постоянно вкладывались без должной отдачи, но зато развивались. Мне уже не хотелось, вложив столько денег и энергии, сдаваться на половине пути. Мы поговорили с Юрой и решили идти дальше. Вкладывали буквально каждую свободную копейку и одолжили некоторую сумму у друзей и знакомых, чтобы воплотить планы в жизнь.





Юрий:

— Когда бар начал работать, мы сделали коммуникацию с клиентами основой нашей концепции. Я предложил стиль «неформального общения»: подшучивать, использовать свободный тон, подкалывать постоянных клиентов, создавать атмосферу, как если бы люди пришли не в общественное заведение, а к друзьям в гости. Это стало нашей фишкой. Люди приходили, не зная, чего ожидать, но сразу чувствовали неформальную манеру общения. Сотрудники разговаривали на «ты», иногда стебали постоянных клиентов и предлагали оригинальные способы подачи блюд. Например, один раз посетители сильно удивились, когда мы принесли счет в обычном тапке — это стало местной легендой. Хотя мы все же старались балансировать между шутками и уважением, чтобы не перегибать палку, но все-таки сохранить легкую, расслабленную атмосферу.





Руслан:

— Уже в первый месяц работы бар стал популярным. Люди поддерживали наш стиль, говорили, что им нравится честность и открытость. Постепенно образовалось комьюнити, которое приходило к нам регулярно, чтобы выпить настоек, пообщаться и повеселиться. Нам даже не потребовалась реклама — сработало сарафанное радио. Люди рассказывали своим друзьям, приходили с коллегами. Немаловажную роль в успехе сыграли настойки Юры. Мы с самого начала предложили около 18 видов, и со временем дорабатывали рецепты. Некоторые позиции убирали, какие-то добавляли, ориентируясь на вкус посетителей и обратную связь от них. У нас всегда было несколько сортов разливного пива и немного крепкого алкоголя, что позволяло предложить гостям разнообразие (средний чек в заведении 40 рублей, — прим. «Про бизнес»).

«Процесс найма до сих пор остается острым вопросом в нашем городе»

Юрий:

— Когда стало понятно, что выбранный стиль и подход работают, мы начали привлекать барменов, которые могли бы поддержать нашу атмосферу, но найти таких было непросто. Многие кандидаты из общепита привыкли к строгим нормам обслуживания, а для нас важно умение расслабиться, держаться непринужденно и шутить с клиентами. Многих мы обучали, показывали, как работает наше общение с посетителями. Постепенно получилось сформировать крутой коллектив единомышленников, но процесс найма до сих пор остается острым вопросом в нашем городе, потому что квалифицированных людей из общепита очень не хватает.





Руслан:

— Успех «Шоты дзядзя» мотивировал нас расширяться. Мы задумались об открытии более крупного заведения с двумя залами и возможностью курить кальяны. В этот раз решили отказаться от неформального общения и стиля, так как рассчитывали на большое количество гостей. В тот момент в центре города как раз освободилось здание, где раньше работали игровые автоматы. Я сразу сообщил Юре, что, возможно, это наш шанс. Мы задумались: место в центре города на 200 квадратов, на первом этаже, да еще и с двумя входами. Поняли, что если переедем сюда, то сможем одновременно «вытащить» кофейню из безденежной спячки и построить крутой бар для массового гостя.





Это был наш самый масштабный проект за все время. Нужны были крупные вложения, но мы понимали, что в городе точно есть спрос. Открытие стало серьезным испытанием: изначально думали, что все обойдется в $ 30 тысяч, но за год работы пришлось вложить в два раза больше. Мы даже продали кофейню в Островце, потому что контролировать ее стало сложнее и нужно было финансировать ремонт. В новом баре мы разделили пространство на курящий и некурящий залы. Один зал был оборудован для кальянов, а другой стал обычным пространством с посадочными местами, где гости могли расслабиться и выпить. Мы добавили широкий ассортимент алкоголя, разнообразное меню и сделали упор на комфорт и уют, где каждый мог почувствовать себя, как дома.





Юрий:

— Нужно было сразу установить строгие правила, чтобы поддерживать спокойную атмосферу. Например, мы не наливаем алкоголь, если видим, что человек уже сильно перебрал. Гостям это не всегда нравится, но мы делаем это ради заботы, ибо гость должен выйти из бара хорошо отдохнувшим и «на своих ногах». Еще мы изначально отказались от громкой музыки и танцев — это может стать барьером для более спокойных компаний, которые хотят отдыхать у нас, а не в клубе. Нам хочется, чтобы бар оставался местом, где можно обсудить дела, перекусить, встретиться с коллегами или друзьями. Люди быстро оценили наш подход и «Новое заведение» набрало популярность. Нам на пользу сыграло и то, что в городе еще не было заведений высокого уровня, которые могли бы предложить хороший кальян.

«Выручка в кофейне сразу взлетела в 4 раза — просто благодаря размещению на 1 этаже»

Руслан:

— С переездом на новое место, выручка в кофейне сразу взлетела в 4 раза — просто благодаря размещению на 1 этаже. А чтобы увеличить обороты нового бара, мы сделали акцент на широком выборе еды и алкоголя. Если говорить в цифрах, то сейчас кальяны приносят около 10% дохода, остальное приходится на бар и кухню в соотношении примерно 30 на 70%, а средний чек — 60−70 рублей. На данный момент у нас работает около 25 сотрудников, включая барменов, поваров, официантов. Мы тщательно подходим к выбору персонала, так как для нас важно, чтобы каждый был заинтересован в деле, понимал, в какой атмосфере работает.





Юрий:

— Сейчас у нас есть идеи по дальнейшему развитию. Мы хотим построить террасу у бара, чтобы привлечь больше гостей, особенно летом, и предложить им возможность отдыхать на свежем воздухе. В будущем также думаем открыть еще один бар в Минске по концепции «Шоты дзядзя». Для этого, возможно, будем привлекать инвестиции, ведь такой проект потребует значительных вложений.

Руслан:

— Иногда я даже шучу перед друзьями: «Мол, ребята, ущипните, до сих пор не верится, что я живу такой жизнью». Ведь мы с Юрой, простые деревенские парни, вряд ли когда-то могли подумать, что вместе будем строить бизнес с большими амбициями, а теперь все вершины кажутся достижимыми. Сейчас мы просто кайфуем от того, что делаем и хотим развиваться дальше.



