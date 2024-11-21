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Электрический мусоровоз и гоночные грузовики: новинки автопрома показали в Минске. Некоторые модели созданы совместно с Россией
21.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В цеху полного цикла журналистам показали, как выглядит автомобиль изнутри. Здесь проходят все этапы сборки техники: от сварки рамы до выхода с конвейера.
Предприятие успешно работает над импортозамещением. Европейские детали заменили аналогами из стран СНГ. Помогают в работе над локализацией производства конструкторы Союзного государства. Плод совместного с ними труда минских инженеров – новый электрогрузовик.
Предприятие готовит к запуску новый автобусный завод. Это поможет вдвое увеличить объемы производства. На площадке будут создавать технику нового поколения с универсальными кузовами. Собирать ее можно будет и с дизельными двигателями, и на газовом топливе, и с электроприводом.
Параллельно с промышленной техникой на предприятии создают грузовики для автоспорта. Отечественные гоночные тяжеловесы участвуют в ралли-марафонах. В этом году заводской команде предстоит еще больше стартов в России. Будут и выезды в Монголии. Рельеф разный, поэтому перед новым сезоном экипаж дорабатывает свои машины.
Минский автомобильный завод каждый год увеличивает объемы производства. В этом – прибавили еще 10%. Помогает расширение рынков и успешная работа над новыми моделями.
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Электрический мусоровоз и гоночные грузовики: новинки автопрома показали в Минске. Некоторые модели созданы совместно с Россией
Европейские детали заменили аналогами из стран СНГ. Помогают в работе над локализацией производства конструкторы Союзного государства.
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