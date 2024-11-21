Электрический мусоровоз и гоночные грузовики: новинки автопрома показали в Минске. Некоторые модели созданы совместно с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский автомобильный завод презентовал новинки . Некоторые модели созданы совместно с российскими коллегами. О самых интересных экземплярах рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В цеху полного цикла журналистам показали, как выглядит автомобиль изнутри. Здесь проходят все этапы сборки техники: от сварки рамы до выхода с конвейера.

Предприятие успешно работает над импортозамещением. Европейские детали заменили аналогами из стран СНГ. Помогают в работе над локализацией производства конструкторы Союзного государства. Плод совместного с ними труда минских инженеров – новый электрогрузовик.

«Мы активно сотрудничаем с российским региональным оператором. В этом году мы презентовали свою новинку. Это концептуально новый мусоровоз. Это электрический автомобиль с вынесенной кабиной для работы в городских условиях, повышения возможностей экипажа по выходу из кабины, облегчение этой возможности, что ускоряет сбор бытовых отходов», – заявил первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода Борис Мущинский.

Предприятие готовит к запуску новый автобусный завод. Это поможет вдвое увеличить объемы производства. На площадке будут создавать технику нового поколения с универсальными кузовами. Собирать ее можно будет и с дизельными двигателями, и на газовом топливе, и с электроприводом.

«Предусматривается производство полной линейки третьего поколения пассажирской техники. Это будут автобусы средней, большой и особо большой вместимости. Это будут автобусы класса «турист» и междугородние автобусы», – отметил заместитель генерального директора минского автомобильного завода, директор по маркетингу Владимир Янушко.

Параллельно с промышленной техникой на предприятии создают грузовики для автоспорта. Отечественные гоночные тяжеловесы участвуют в ралли-марафонах. В этом году заводской команде предстоит еще больше стартов в России. Будут и выезды в Монголии. Рельеф разный, поэтому перед новым сезоном экипаж дорабатывает свои машины.

«Как правило, это все касается работы подвески, двигателя, подготовки к условиям, в которые автомобили попадут во время «Шелкового пути», потому что условия во время чемпионата России нам известны – машины к ним готовы. А вот условия монгольских песков, монгольского высокогорья – в этом году нам было тяжеловато там, особенно двигателям. Будем сосредоточены на подготовке к ралли «Шелковый путь», – объяснил пилот, руководитель заводской автоспортивной команды Сергей Вязович.

Минский автомобильный завод каждый год увеличивает объемы производства. В этом – прибавили еще 10%. Помогает расширение рынков и успешная работа над новыми моделями.