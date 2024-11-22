Лукашенко поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку, несмотря на то, что их уже набралось 1,5 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко встретился с инициативной группой , которая собирает подписи за выдвижение его в кандидаты на предстоящих выборах президента. В нее входят члены Белорусской федерации профсоюзов. Глава государства поблагодарил в лице руководителя и координаторов всех членов группы и обратился с просьбой.

«Я это очень ценю. Я знаю, насколько это тяжелый труд. Самое главное – вы общаетесь с людьми во время сбора подписей. Я бы вас очень просил, чтобы у вас сконцентрировались эти данные, и вы меня проинформировали. А вдруг нас изберут, чтобы я знал, о чем люди говорят, на что обратить внимание. Это хороший социологический срез. Это очень важно. Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны», – сказал Лукашенко.

Собравшиеся обсудили, стоит ли продолжать сбор подписей, ведь их набралось уже свыше полутора миллионов – этого более чем достаточно для участия Александра Лукашенко в президентской гонке. Однако глава государства попросил процесс досрочно не завершать, чтобы подписаться смогли все желающие. Еще одно поручение президента прозвучало в адрес руководителей белорусских СМИ.

«Если кто-то из кандидатов в президенты, которые собирают подписи, захочет что-то рассказать вот в таком плане, как это сейчас происходит, это надо сделать. Предложите. Если они хотят. Не хотят – это их право. Ибо опять же будут упрекать: «А, президент тут собрался…». Пускай каждый скажет, как у него идет сбор подписей и так далее. Хотя бы по несколько минут. Точно так, как у меня здесь», – отметил Лукашенко.

Сбор подписей продлится до 6 декабря. Для выдвижения в кандидаты необходимо заручиться поддержкой 100 тысяч жителей республики. Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января.