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Лукашенко поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку, несмотря на то, что их уже набралось 1,5 млн

22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку, несмотря на то, что их уже набралось 1,5 млн
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко встретился с инициативной группой, которая собирает подписи за выдвижение его в кандидаты на предстоящих выборах президента. В нее входят члены Белорусской федерации профсоюзов. Глава государства поблагодарил в лице руководителя и координаторов всех членов группы и обратился с просьбой.

«Я это очень ценю. Я знаю, насколько это тяжелый труд. Самое главное – вы общаетесь с людьми во время сбора подписей. Я бы вас очень просил, чтобы у вас сконцентрировались эти данные, и вы меня проинформировали. А вдруг нас изберут, чтобы я знал, о чем люди говорят, на что обратить внимание. Это хороший социологический срез. Это очень важно. Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны», – сказал Лукашенко.

Собравшиеся обсудили, стоит ли продолжать сбор подписей, ведь их набралось уже свыше полутора миллионов – этого более чем достаточно для участия Александра Лукашенко в президентской гонке. Однако глава государства попросил процесс досрочно не завершать, чтобы подписаться смогли все желающие. Еще одно поручение президента прозвучало в адрес руководителей белорусских СМИ.

«Если кто-то из кандидатов в президенты, которые собирают подписи, захочет что-то рассказать вот в таком плане, как это сейчас происходит, это надо сделать. Предложите. Если они хотят. Не хотят – это их право. Ибо опять же будут упрекать: «А, президент тут собрался…». Пускай каждый скажет, как у него идет сбор подписей и так далее. Хотя бы по несколько минут. Точно так, как у меня здесь», – отметил Лукашенко.

Сбор подписей продлится до 6 декабря. Для выдвижения в кандидаты необходимо заручиться поддержкой 100 тысяч жителей республики. Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января.



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Александр Лукашенко встретился с инициативной группой, которая собирает подписи за выдвижение его в кандидаты на предстоящих выборах президента.
 
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