|
Лукашенко поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку, несмотря на то, что их уже набралось 1,5 млн
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Собравшиеся обсудили, стоит ли продолжать сбор подписей, ведь их набралось уже свыше полутора миллионов – этого более чем достаточно для участия Александра Лукашенко в президентской гонке. Однако глава государства попросил процесс досрочно не завершать, чтобы подписаться смогли все желающие. Еще одно поручение президента прозвучало в адрес руководителей белорусских СМИ.
Сбор подписей продлится до 6 декабря. Для выдвижения в кандидаты необходимо заручиться поддержкой 100 тысяч жителей республики. Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку, несмотря на то, что их уже набралось 1,5 млн
Александр Лукашенко встретился с инициативной группой, которая собирает подписи за выдвижение его в кандидаты на предстоящих выборах президента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)