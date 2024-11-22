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Председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов рассказал о поправке, которую необходимо внести в договор о союзе
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международная конференция Евразийского экономического суда проходит в Минске. Среди тем – новые способы защиты внутренних рынков ЕАЭС, контроль закупок и таможенного регулирования. Участие в мероприятии принимают более 200 представителей высших органов юстиции «пятерки».
В ЕАЭС существуют пять юрисдикций, местами не совпадающие друг с другом. Поэтому налаживание взаимодействия между Судом ЕАЭС и национальными судами упростит работу. Юридический форум посвящен десятилетию договора о Евразийском экономическом союзе.
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Председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов рассказал о поправке, которую необходимо внести в договор о союзе
Международная конференция Евразийского экономического суда проходит в Минске. Среди тем – новые способы защиты внутренних рынков ЕАЭС, контроль закупок и...
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