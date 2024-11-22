Председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов рассказал о поправке, которую необходимо внести в договор о союзе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международная конференция Евразийского экономического суда проходит в Минске. Среди тем – новые способы защиты внутренних рынков ЕАЭС, контроль закупок и таможенного регулирования. Участие в мероприятии принимают более 200 представителей высших органов юстиции «пятерки».



По словам председателя Суда ЕАЭС Алексея Дронова, пришло время внести поправку в договор об экономическом союзе. Она должна закрепить право физических лиц на обжалование решений Евразийской экономической комиссии. Ее будут обсуждать на протяжении двух дней конгресса.

«В настоящее время это право в договоре не закреплено. Возникает нехорошая ситуация, когда лица, входящие в состав управляющих органов компании, в отношении которых выносятся штрафные санкции, не имеют возможности обжаловать их в судебном порядке. Должны предоставляться правовые гарантии не ниже тех, которые установлены Конституцией», – отметил Алексей Дронов.

В ЕАЭС существуют пять юрисдикций, местами не совпадающие друг с другом. Поэтому налаживание взаимодействия между Судом ЕАЭС и национальными судами упростит работу. Юридический форум посвящен десятилетию договора о Евразийском экономическом союзе.