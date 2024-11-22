Все ждут изменения системы регулирования цен: о чем говорили представители бизнеса на Форуме деловых кругов Беларуси

Источник материала: ProBusiness





21 ноября 2024 года в Минске прошел ежегодный Форум деловых кругов Беларуси. Главной темой обсуждения стало «предпринимательство в современном социальном государстве». Участники форума обозначали несколько важных проблем бизнеса (особенно малого), на которые стоило бы обратить внимание государству. «Про бизнес» кратко пересказывает основные идеи выступлений.

«Крупные торговые сети чувствуют себя хорошо, хотя именно они определяют цены»

Участники акцентировали свое внимание на малом и среднем бизнесе, потому что, по их мнению, МСП играет важную роль в экономике страны: приносит налоговые поступления в бюджет и создает рабочие места для более, чем трети занятого населения страны.

Александр Калинин, председатель Республиканской ассоциации бизнеса и нанимателей «БСП-пром», в ходе форума предлагал государству и бизнеса двигаться в сторону построения социального государств, взяв за модель шведскую систему. «При этом, если мы хотим построить такое государство, нужно развивать малый и средний бизнес — это основа».

Среди проблем Беларуси Александр Калинин выделил тот факт, что в соседних Польше и России, в частности московской агломерации, зарплаты в 2 раза выше, чем у нас. «По этой причине мы теряем большое количество кадров. Повысив зарплаты, удастся удержать население в Беларуси».

Виктор Маргелов, сопредседатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», акцентировал внимание на том, что доля МСП в розничной торговле имеет тенденцию к снижению, и сейчас она ниже ожидаемых и планируемых значений. При этом такая тенденция началась после вступления в силу Постановления № 713 о регулировании цен: «Таким образом, негативное влияние этот регулирование оказывает на малый бизнес, в то время, как крупные торговые сети чувствуют себя хорошо, хотя именно они определяют цены».

Александр Калинин придерживается аналогичного мнения. Он сказал, что с властями идет диалог и в 2025 году бизнес ждут положительные изменения, т.к. «неэффективность постановления очевидна для всех»: «В такой ситуации белорусские производители придумывают различные схемы обхода постановления, в частности занимаются реэкспортом своей же продукции из России. Это один из факторов отрицательного торгового сальдо».

«Около 20% оценщиков ушло из профессии»

Николай Трифонов, председатель Белорусского общества оценщиков, обозначил проблему попытки монополизировать рынок оценочных услуг и введения невыгодных ни для кого законов о регуляции деятельности оценщиков. В результате изменений в законах около 20% оценщиков были вынуждены уйти из профессии, цены на оценочные услуги выросли, а на периферии работать некому.

Также на форуме предприниматели обозначили вопрос несправедливой игры с Россией. Несмотря на то, что президент Беларуси заявляет о том, что мы работаем в рамках союзного государства и должны действовать по единым правилам, Россия вводит меры по защите своего рынка. Возможно, что конкурировать с россиянами белорусам скоро станет труднее. Неясно, решится ли этот вопрос, но представители белорусского бизнеса пытаются вынести эту проблему «на самый верх».

Кроме того, обсуждался вопрос снижения комиссий эквайринга для малого бизнеса, которые сейчас составляют 1−2%, при том, что в других странах они в разы ниже. Снижение комиссий позволит бизнесу увеличить прибыль.

По итогам форума была принята декларация, в которой деловое сообщество Беларуси предлагает расширить практику государственно-общественного взаимодействия, исключить применение мер, связанных с лишением свободы за экономические преступления, исключить чрезмерное государственное регулирование предпринимательской деятельности и провести реформу пенсионной системы.