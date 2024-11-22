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Заготовка древесины на зиму в Беларуси: лесхозы используют бурелом, оставшийся после мощного урагана
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти четыре миллиона кубометров
Вырванные с корнем деревья, сломанные наполовину кроны и ветки. У бригад лесхозов Гомельской области работы целый лес. С последствиями июльских ураганов справляются до сих пор. Процесс долгий и непростой. Уборка гектара занимает в два раза больше времени, чем заготовка леса стоячего.
Облегчает процесс специальная техника: лезвия очищают сырье от веток, а датчики подсказывают место распила. С работой торопятся: собрать весь бурелом важно, пока качество можно сохранить. Времени – до конца года. В помощь приезжают бригады со всей страны.
За два дня непогоды пострадало почти три тысячи гектаров леса. Убрали уже половину. Сразу после сбора бревна отправляют в специальные сортировочные пункты.
В ход для сбора идет весь ветровал. Не только сосна, но и ольха, осина, береза, ели и дубы. Это сотни кубов лесного ресурса ежедневно. Все это собирают, сортируют и отправляют на предприятия в течение пары дней.
На производстве лес уже ждут. Из него производят ДСП: материал прочный, дешевый и востребованный. Мелкую щепу смешивают со смолой и распределяют в листы. А высокая температура под прессом склеивает слои. Буреломный лес для такой работы подходит идеально.
В год это 220 тысяч кубометров продукции. Листы ламинируют, а после производят корпусную мебель, кухни, двери и другие товары. И продают как внутри страны, так и за рубежом. В основном в Россию и страны Азии.
А на месте поваленного леса уже начали высаживать новый. Объемы большие – около 1300 гектаров сосен, дубов, елей и других деревьев. Это поможет восстановить лес для будущих поколений.
Мощный ураган пронесся по Беларуси в июле. Погибли семь человек и больше двух тысяч населенных пунктов остались без света.
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Заготовка древесины на зиму в Беларуси: лесхозы используют бурелом, оставшийся после мощного урагана
С работой торопятся: собрать весь бурелом важно, пока качество можно сохранить. Времени – до конца года. В помощь приезжают бригады со всей страны.
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