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Заготовка древесины на зиму в Беларуси: лесхозы используют бурелом, оставшийся после мощного урагана

22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заготовка древесины на зиму в Беларуси: лесхозы используют бурелом, оставшийся после мощного урагана
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти четыре миллиона кубометров древесины заготовили на зиму в Беларуси. Лесхозы используют бурелом, который остался после мощного урагана. Вырубка поврежденных деревьев продолжается. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на делянке.

Вырванные с корнем деревья, сломанные наполовину кроны и ветки. У бригад лесхозов Гомельской области работы целый лес. С последствиями июльских ураганов справляются до сих пор. Процесс долгий и непростой. Уборка гектара занимает в два раза больше времени, чем заготовка леса стоячего.

«Очень тяжело разрабатывать бурелом. Но стараемся. Кубов 120-130, когда и больше делаем. Все зависит от того, как он лежит. Бывает завязанный, закрученный лес. Щеки позакручивало, бывает, нельзя разработать. И едешь ищешь, чтобы вытянуть», – рассказал машинист Александр Белый.

Облегчает процесс специальная техника: лезвия очищают сырье от веток, а датчики подсказывают место распила. С работой торопятся: собрать весь бурелом важно, пока качество можно сохранить. Времени – до конца года. В помощь приезжают бригады со всей страны.

«К нам приехали 29 лесхозов, объемы распределены, и по мере того, как разрабатываются лесосеки, выписываются новые. В связи с разработкой ветровалов и большим объемом этих разработок были приостановлены рубки главного пользования и рубки ухода за лесом. То есть сейчас все идет только на восстановление санитарного состояния лесфонда», – отметила начальник лесохозяйственного отдела лесовосстановления Виктория Белая.

За два дня непогоды пострадало почти три тысячи гектаров леса. Убрали уже половину. Сразу после сбора бревна отправляют в специальные сортировочные пункты.

В ход для сбора идет весь ветровал. Не только сосна, но и ольха, осина, береза, ели и дубы. Это сотни кубов лесного ресурса ежедневно. Все это собирают, сортируют и отправляют на предприятия в течение пары дней.

На производстве лес уже ждут. Из него производят ДСП: материал прочный, дешевый и востребованный. Мелкую щепу смешивают со смолой и распределяют в листы. А высокая температура под прессом склеивает слои. Буреломный лес для такой работы подходит идеально.

«Древесину нужно использовать как лиственных, так и хвойных пород в определенном соотношении. Лиственных – 70%, хвойных пород – 30 %. Получаются лучшие физико-механические свойства, что влияет и на качество самой плиты», – сообщил начальник производства древесно-стружечной плиты Павел Железняк.

В год это 220 тысяч кубометров продукции. Листы ламинируют, а после производят корпусную мебель, кухни, двери и другие товары. И продают как внутри страны, так и за рубежом. В основном в Россию и страны Азии.

«Мы реализуем вообще всю продукцию. Складских запасов на данный момент у нас практически нет. Что касается масштабной продажи нашей плиты, ничего не залеживается, все уходит буквально с конвейера», – заявил заместитель генерального директора, главный инженер предприятия по переработке леса Артем Леоненко.

А на месте поваленного леса уже начали высаживать новый. Объемы большие – около 1300 гектаров сосен, дубов, елей и других деревьев. Это поможет восстановить лес для будущих поколений.

Мощный ураган пронесся по Беларуси в июле. Погибли семь человек и больше двух тысяч населенных пунктов остались без света.



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С работой торопятся: собрать весь бурелом важно, пока качество можно сохранить. Времени – до конца года. В помощь приезжают бригады со всей страны.
 
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