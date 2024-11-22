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Главы МИД России и Беларуси встретились в Бресте. В планах – обсудить международную повестку и подписать ряд документов
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБресте. В планах – обсудить международную повестку и подписать ряд документов" height="100%" width="670">
В Бресте состоится заседание коллегий МИД России и Беларуси. Там министры иностранных дел встретятся в таком формате впервые.
Представители МИД планируют обсудить международную повестку дня, подписать ряд документов и разработать стратегию противодействия западным санкциям.
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Главы МИД России и Беларуси встретились в Бресте. В планах – обсудить международную повестку и подписать ряд документов
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