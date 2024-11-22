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Главы МИД России и Беларуси встретились в Бресте. В планах – обсудить международную повестку и подписать ряд документов

22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бресте состоится заседание коллегий МИД России и Беларуси. Там министры иностранных дел встретятся в таком формате впервые.

Сергей Лавров в Беларусь прилетел вечером в четверг. В аэропорту его встречали на красной дорожке хлебом и солью.

Представители МИД планируют обсудить международную повестку дня, подписать ряд документов и разработать стратегию противодействия западным санкциям.



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Теги: Брест
 
 
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Сергей Лавров в Беларусь прилетел вечером в четверг. В аэропорту его встречали на красной дорожке хлебом и солью.
 
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