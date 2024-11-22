Главы МИД России и Беларуси встретились в Бресте. В планах – обсудить международную повестку и подписать ряд документов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бресте . В планах – обсудить международную повестку и подписать ряд документов" height="100%" width="670">

В Бресте состоится заседание коллегий МИД России и Беларуси. Там министры иностранных дел встретятся в таком формате впервые.

Сергей Лавров в Беларусь прилетел вечером в четверг. В аэропорту его встречали на красной дорожке хлебом и солью.

Представители МИД планируют обсудить международную повестку дня, подписать ряд документов и разработать стратегию противодействия западным санкциям.