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Вы уверены, что правильно храните отходы на предприятии? Лучше перепроверьте, чтобы не платить штрафы до 1000 «базовых»
22.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Хранение отходов — это головная боль для любого предприятия. Есть масса нюансов, с которыми либо забывают, либо не успевают разобраться, пока налаживают основные бизнес-процессы. Однако проверки никто не отменял: контролирующие органы могут дать внушительные штрафы за нарушения. Но ведь лучше деньги направить на развитие, а не на оплату своей невнимательности… Поэтому «Про бизнес» попросил Станислава Мосеенко, директора ЧП «ПРОМКОМПАНИЯ Консалт», перечислить и объяснить основные правила хранения отходов.
— В Законе
Временное хранение
Временное хранение отходов — содержание отходов в месте временного хранения отходов до их заготовки, сортировки, использования, обезвреживания, захоронения и (или) долговременного хранения.
Временное хранение отходов на предприятии осуществляется согласно:
Отходы должны собираться и временно хранится с учетом агрегатного состояния (твердые/жидкие), степени и класса опасности опасных отходов, возможности их использования в качестве вторичных материальных ресурсов.
Для хранения отходов производства первого класса опасности должны быть предусмотрены закрытые помещения, в которые исключается доступ посторонних лиц. Помещения должны быть оснащены системами вентиляции, обеспечивающими соблюдение гигиенических нормативов содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Тара для хранения отходов производства первого класса опасности должна полностью предотвращать их утечку, испарение и (или) просыпание.
Хранение отходов производства третьего класса опасности разрешается в закрытых и открытых контейнерах, бочках, цистернах, баках, полиэтиленовых мешках, пластиковых, текстильных и бумажных пакетах, ящиках и другой таре или в открытом виде.
Тара для хранения отходов производства третьего класса опасности должна полностью предотвращать их утечку, испарение и (или) просыпание.
Хранение отходов производства четвертого класса опасности разрешается в закрытой и открытой таре или навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, тюках, на поддонах, подставках.
Хранение неопасных отходов производства разрешается в закрытой и открытой таре или навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, тюках, на поддонах, подставках.
Ввиду отсутствия информации о наличии опасных свойств в отходах с не установленным классом опасности, при их сборе и временном хранении необходимо соблюдать требования, предъявляемые к высокотоксичным и высокоопасным отходам.
Согласно статье 18 закона «Об обращении с отходами», если степень опасности отходов производства и класс опасности опасных отходов производства не указаны в классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь, то их установление обеспечивается производителем этих отходов.
Санкционированными местами временного хранения отходов производства на предприятии являются только места временного хранения отходов производства, определенные Инструкцией по обращении с отходами предприятия, в Приложении «Карта-схема хранения отходов производства», не превышающих транспортную единицу, согласно Приложению «Расчет-обоснование количества отходов производства для временного хранения. Не допускается размещение отходов производства в местах, не отведенных и необорудованных для этих целей (вне мест, указанных в Инструкции по обращению с отходами).
Требования к контейнерным площадкам: котейнерные площадки должны содержаться в чистоте; иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых отходов; быть оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием; иметь ограждение из негорючих материалов с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора твердых отходов и твердое покрытие из негорючих материалов в пределах ограждения. При этом запрещается использовать в качестве строительных материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки; размеры контейнерных площадок должны превышать по всему периметру размеры емкостей для сбора твердых отходов.
Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия, чтобы предотвратить воспламенение.
Шины, аккумуляторы, масла должны храниться в складских помещениях, под навесом в таре и условиях исключающих попадания осадков, солнечной температуры, перегрева от батарей, иных условий, чтобы исключить воспламенение.
Требования к отработанным батареям: батареи должны размещаться под навесом в помещениях или на площадках с твердым (бетонным) покрытием; складироваться в пластмассовую или иную герметичную тару, инертную по отношению к электролиту, или штабелями на поддонах с обвязкой полиэтиленовой пленкой, не допускающей опрокидывания штабелей, сползания или падения отработанных батарей.
Долговременное хранение
Долговременное хранение отходов — содержание отходов, в отношении которых отсутствует возможность использования, обезвреживания и (или) захоронения на территории Республики Беларусь, на объектах хранения отходов.
Отходы, подлежащие долговременному хранению: ПХБ (конденсаторы и трансформаторы, пестициды и т.д.
Долговременное хранение отходов на предприятии осуществляется согласно:
При долговременном хранении отходов производства санкционированные места хранения указываются в разрешениях на хранение отходов производства (согласно Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 6.36.1 «Получение разрешения на хранение и захоронение отходов производства», утвержденного Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 14.01.2022 № 3).
ПХБ
Места хранения оборудования и отходов, содержащих ПХБ, должны: быть удалены от пожароопасных источников; располагаться на территориях, не подверженных наводнениям и затоплениям; быть доступны для контроля из состояния; быть ограждены, изолированы от доступа посторонних лиц. Поверхность площадки должна иметь водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (бетон, керамическая плитка).
По периметру место хранения должно быть обваловано с высотой бортика, позволяющей обеспечить сбор всего объема ПХБ при возникновении утечки (не менее 15 см).
Хранение оборудования и отходов, содержащих ПХБ, должно осуществляться в отдельных отсеках (участках) для предупреждения перекрестного загрязнения ПХБ другого оборудования и (или) отходов.
Места временного хранения обозначаются знаком безопасности на входных дверях помещений, воротных оград и площадок.
Пестициды
Хранение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться в помещениях, специально предназначенных для этих целей. Складирование пестицидов следует проводить в штабелях, на поддонах и стеллажах. Высота штабеля при хранении препаратов в металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробках, ящиках, флягах допускается в два яруса, в мешках — 3 яруса. Пестициды, упакованные в бочки, металлические барабаны, вместимостью 50 дм³ и более хранят на поддонах в вертикальном положении. При использовании стеллажей высота складирования может быть увеличена. Минимальное расстояние между стеной и грузом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом — 1 м, между светильником и грузом — 0,5 м, расстояние между полом и стеллажом — 0,8 м. Запрещается хранение пестицидов навалом.
Хранение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться при соблюдении температурного режима, указанного на тарных этикетках и (или) в технической документации производителя. Жидкие и порошкообразные (гранулированные, сыпучие) препараты хранятся раздельно (в различных секциях).
Складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами производится обязательно пробками вверх. Запрещается применять для вскрытия тары инструменты и приспособления, которые могут вызвать искру. К местам складирования пестицидов и агрохимикатов обеспечивается свободный доступ персонала на случай аварийной ситуации.
Основная ошибка на предприятии при долговременном хранении отхода — это отсутствие сопутствующей документации — разрешения на хранение отходов производства.
Для получения разрешения в территориальный орган Минприроды подаются следующие документы:
Разрешение на хранение отходов производства выдается сроком на 5 лет.
И помните, что, согласно статье 16.44. «Нарушение законодательства об обращении с отходами» КоАП Республики Беларусь, нарушение иных требований законодательства об обращении с отходами влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до тысячи базовых величин.
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Вы уверены, что правильно храните отходы на предприятии? Лучше перепроверьте, чтобы не платить штрафы до 1000 «базовых»
Хранение отходов - это головная боль для любого предприятия. Есть масса нюансов, с которыми либо забывают, либо не успевают разобраться, пока налаживают основные...
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