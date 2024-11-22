Вы уверены, что правильно храните отходы на предприятии? Лучше перепроверьте, чтобы не платить штрафы до 1000 «базовых»

Источник материала: ProBusiness

Хранение отходов — это головная боль для любого предприятия. Есть масса нюансов, с которыми либо забывают, либо не успевают разобраться, пока налаживают основные бизнес-процессы. Однако проверки никто не отменял: контролирующие органы могут дать внушительные штрафы за нарушения. Но ведь лучше деньги направить на развитие, а не на оплату своей невнимательности… Поэтому «Про бизнес» попросил Станислава Мосеенко, директора ЧП «ПРОМКОМПАНИЯ Консалт», перечислить и объяснить основные правила хранения отходов.

Станислав Мосеенко

Директор ЧП «ПРОМКОМПАНИЯ Консалт»

— В Законе «Об обращении с отходами» сказано, что обращение с отходами — это деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов (в том числе разделением отходов по видам производителей отходов при их сборе, сортировкой отходов), удалением, перевозкой, заготовкой, использованием, обезвреживанием, захоронением и (или) хранением. И хранение может быть двух видов — временное или долговременное.

Временное хранение

Временное хранение отходов — содержание отходов в месте временного хранения отходов до их заготовки, сортировки, использования, обезвреживания, захоронения и (или) долговременного хранения.

Временное хранение отходов на предприятии осуществляется согласно:

закону Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с отходами»;

санПиН «Требования к обращению с отходами производства и потребления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2016 № 143;

постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21.11.2022 № 23-Т ЭкоНиП 17.01.06−001−2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»;

ссанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», утвержденным Постановлением Минздрава РБ от 12.04.2013 № 30;

СТБ 2168−2011 «Контейнеры для ртутьсодержащих отходов. Общие технические требования»;

ТКП 299−2011 (02190) «Автомобильные шины. Нормы и правила обслуживания»;

положению о порядке сбора, хранения и сдачи отработанных аккумуляторных батарей с электролитом, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.03.2007 № 297 и др.

Отходы должны собираться и временно хранится с учетом агрегатного состояния (твердые/жидкие), степени и класса опасности опасных отходов, возможности их использования в качестве вторичных материальных ресурсов.

Порядок хранения отходов первого, второго класса опасности

Для хранения отходов производства первого класса опасности должны быть предусмотрены закрытые помещения, в которые исключается доступ посторонних лиц. Помещения должны быть оснащены системами вентиляции, обеспечивающими соблюдение гигиенических нормативов содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Не допускается: хранение в открытом виде отходов производства, содержащих вредные летучие органические соединения;

хранение пылящих отходов производства в открытом виде, на открытых площадках, без эффективного покрытия или применения средств пылеподавления.

Тара для хранения отходов производства первого класса опасности должна полностью предотвращать их утечку, испарение и (или) просыпание.

Порядок хранения отходов третьего класса опасности

Хранение отходов производства третьего класса опасности разрешается в закрытых и открытых контейнерах, бочках, цистернах, баках, полиэтиленовых мешках, пластиковых, текстильных и бумажных пакетах, ящиках и другой таре или в открытом виде.

Тара для хранения отходов производства третьего класса опасности должна полностью предотвращать их утечку, испарение и (или) просыпание.

Порядок хранения отходов четвертого класса опасности

Хранение отходов производства четвертого класса опасности разрешается в закрытой и открытой таре или навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, тюках, на поддонах, подставках.

Порядок хранения неопасных отходов производства

Хранение неопасных отходов производства разрешается в закрытой и открытой таре или навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, тюках, на поддонах, подставках.



Фото: promekoservice.ru

Порядок хранения отходов с не установленным классом опасности

Ввиду отсутствия информации о наличии опасных свойств в отходах с не установленным классом опасности, при их сборе и временном хранении необходимо соблюдать требования, предъявляемые к высокотоксичным и высокоопасным отходам.

Согласно статье 18 закона «Об обращении с отходами», если степень опасности отходов производства и класс опасности опасных отходов производства не указаны в классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь, то их установление обеспечивается производителем этих отходов.

Санкционированное хранение отходов — хранение отходов в санкционированном месте хранения отходов в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.

Санкционированными местами временного хранения отходов производства на предприятии являются только места временного хранения отходов производства, определенные Инструкцией по обращении с отходами предприятия, в Приложении «Карта-схема хранения отходов производства», не превышающих транспортную единицу, согласно Приложению «Расчет-обоснование количества отходов производства для временного хранения. Не допускается размещение отходов производства в местах, не отведенных и необорудованных для этих целей (вне мест, указанных в Инструкции по обращению с отходами).

Требования к контейнерным площадкам: котейнерные площадки должны содержаться в чистоте; иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых отходов; быть оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием; иметь ограждение из негорючих материалов с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора твердых отходов и твердое покрытие из негорючих материалов в пределах ограждения. При этом запрещается использовать в качестве строительных материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки; размеры контейнерных площадок должны превышать по всему периметру размеры емкостей для сбора твердых отходов.

Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия, чтобы предотвратить воспламенение.

Шины, аккумуляторы, масла должны храниться в складских помещениях, под навесом в таре и условиях исключающих попадания осадков, солнечной температуры, перегрева от батарей, иных условий, чтобы исключить воспламенение.

Требования к отработанным батареям: батареи должны размещаться под навесом в помещениях или на площадках с твердым (бетонным) покрытием; складироваться в пластмассовую или иную герметичную тару, инертную по отношению к электролиту, или штабелями на поддонах с обвязкой полиэтиленовой пленкой, не допускающей опрокидывания штабелей, сползания или падения отработанных батарей.

Типовые ошибки временного хранения отходов на предприятиях: 1) Не учитывают требование о необходимости разделения отходов производства по видам, в т.ч. с учетом агрегатного состояния, степени опасности и класса опасности опасных отходов производства, возможности их использования в качестве вторичных материальных ресурсов. Пример Отход 1 870 601 (Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, четвертого класса опасности — отход подлежит использованию) временно хранится в контейнере на контейнерной площадке с отходом 5 712 100 (Полиэтилен, третий класс опасности — отход подлежит использованию), 9 120 400 (Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (неопасные — отход подлежит захоронению)). 2) Хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов. Санкционированные места хранения указываются в Инструкциях по обращению с отходами (Приложение Карта-схема хранения отходов производства). Пример Отход 1 870 601 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (четвертого класса опасности — отход подлежит использованию) согласно Инструкции по обращению с отходами временно хранится в коробках в складском помещении, но по факту предприятие заказало контейнер для данного отхода, который расположен на контейнерной площадке. В таком случае предприятие обязано актуализировать свою Инструкцию по обращению с отходами и указать новое место временного хранения отхода. 3) Хранение отходов, превышая транспортную единицу. Транспортная единица — это допустимое количество накопления отходов производства, необходимое для перевозки за один рейс, которая отображается в Инструкции по обращению с отходами для каждого отхода (приложение «Расчет-обоснование количества отходов производства для временного хранения»). Пример Отход 1 870 601 (Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, четвертого класса опасности — отход подлежит использованию) временно хранится на предприятии в количестве 100 кг., однако в Инструкции по обращению с отходами отображена транспортная единица для данного отхода 50 кг, что является нарушением. В таком случае предприятию необходимо актуализировать Инструкцию по обращению с отходами и заплатить экологический налог. Согласно статье 16.44. «Нарушение законодательства об обращении с отходами» КоАП Республики Беларусь, нарушение иных требований законодательства об обращении с отходами — влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до тысячи базовых величин.

Долговременное хранение

Долговременное хранение отходов — содержание отходов, в отношении которых отсутствует возможность использования, обезвреживания и (или) захоронения на территории Республики Беларусь, на объектах хранения отходов.

Отходы, подлежащие долговременному хранению: ПХБ (конденсаторы и трансформаторы, пестициды и т.д.

Долговременное хранение отходов на предприятии осуществляется согласно:

закону Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с отходами»;

постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 24 июня 2008 г. № 62 «Об утверждении правил обращения с оборудованием и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы»;

постановлению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 149 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений»;

гигиеническому нормативу «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах» и признании утратившими силу некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов».

При долговременном хранении отходов производства санкционированные места хранения указываются в разрешениях на хранение отходов производства (согласно Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 6.36.1 «Получение разрешения на хранение и захоронение отходов производства», утвержденного Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 14.01.2022 № 3).

ПХБ

Места хранения оборудования и отходов, содержащих ПХБ, должны: быть удалены от пожароопасных источников; располагаться на территориях, не подверженных наводнениям и затоплениям; быть доступны для контроля из состояния; быть ограждены, изолированы от доступа посторонних лиц. Поверхность площадки должна иметь водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (бетон, керамическая плитка).

По периметру место хранения должно быть обваловано с высотой бортика, позволяющей обеспечить сбор всего объема ПХБ при возникновении утечки (не менее 15 см).

Помещение должно быть обеспечено естественной либо принудительной вентиляцией для предотвращения вредного воздействия испарений ПХБ.

Хранение оборудования и отходов, содержащих ПХБ, должно осуществляться в отдельных отсеках (участках) для предупреждения перекрестного загрязнения ПХБ другого оборудования и (или) отходов.

Места временного хранения обозначаются знаком безопасности на входных дверях помещений, воротных оград и площадок.



Фото: liter.kz

Пестициды

Хранение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться в помещениях, специально предназначенных для этих целей. Складирование пестицидов следует проводить в штабелях, на поддонах и стеллажах. Высота штабеля при хранении препаратов в металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробках, ящиках, флягах допускается в два яруса, в мешках — 3 яруса. Пестициды, упакованные в бочки, металлические барабаны, вместимостью 50 дм³ и более хранят на поддонах в вертикальном положении. При использовании стеллажей высота складирования может быть увеличена. Минимальное расстояние между стеной и грузом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом — 1 м, между светильником и грузом — 0,5 м, расстояние между полом и стеллажом — 0,8 м. Запрещается хранение пестицидов навалом.

Хранение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться при соблюдении температурного режима, указанного на тарных этикетках и (или) в технической документации производителя. Жидкие и порошкообразные (гранулированные, сыпучие) препараты хранятся раздельно (в различных секциях).

Складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами производится обязательно пробками вверх. Запрещается применять для вскрытия тары инструменты и приспособления, которые могут вызвать искру. К местам складирования пестицидов и агрохимикатов обеспечивается свободный доступ персонала на случай аварийной ситуации.

Емкости с жидкими препаратами и/или растворителями следует размещать во влагонепроницаемых помещениях или в специальном месте, окруженном стеной, способной удержать весь объем вылившегося продукта в случае аварийной ситуации.

Основная ошибка на предприятии при долговременном хранении отхода — это отсутствие сопутствующей документации — разрешения на хранение отходов производства.

Для получения разрешения в территориальный орган Минприроды подаются следующие документы:

заявка на хранение отходов по установленной форме;

акт инвентаризации отходов производства;

расчет годового количества образования отходов производства на основании нормативов образования отходов производства;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 8 б.в. (внесение изменения в разрешение — 4 б.в.).

Разрешение на хранение отходов производства выдается сроком на 5 лет.

И помните, что, согласно статье 16.44. «Нарушение законодательства об обращении с отходами» КоАП Республики Беларусь, нарушение иных требований законодательства об обращении с отходами влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до тысячи базовых величин.