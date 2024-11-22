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Лавров на встрече с белорусскими студентами рассказал, какой вклад молодежь может сделать в развитие своей страны
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сергей Лавров встретился с белорусскими студентами. Вместе со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым глава МИД России ответил на вопросы молодежи.
Одной из первых тем стал вклад, который может сделать молодое поколение в развитие своей страны уже сейчас.
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Лавров на встрече с белорусскими студентами рассказал, какой вклад молодежь может сделать в развитие своей страны
Вместе со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым глава МИД России ответил на вопросы молодежи.
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