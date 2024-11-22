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Лавров на встрече с белорусскими студентами рассказал, какой вклад молодежь может сделать в развитие своей страны

22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лавров на встрече с белорусскими студентами рассказал, какой вклад молодежь может сделать в развитие своей страны
 Фото: Белорусское телеграфное агентство БелТА

Сергей Лавров встретился с белорусскими студентами. Вместе со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым глава МИД России ответил на вопросы молодежи.

Одной из первых тем стал вклад, который может сделать молодое поколение в развитие своей страны уже сейчас.

«Ели вы участвуете в строительных отрядах и одновременно занимаетесь патриотической работой, вы уже вносите большой вклад в то, чтобы и объекты новые создавались, и чтобы в рамках этих студенческих отрядов укреплялось ощущение своей родины», – отметил министр.

Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Бресте. Там он примет участие в заседании коллегии МИД России и Беларуси.



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Теги: Брест
 
 
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Вместе со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым глава МИД России ответил на вопросы молодежи.
 
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