Лавров на встрече с белорусскими студентами рассказал, какой вклад молодежь может сделать в развитие своей страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сергей Лавров встретился с белорусскими студентами. Вместе со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым глава МИД России ответил на вопросы молодежи.

Одной из первых тем стал вклад, который может сделать молодое поколение в развитие своей страны уже сейчас.

«Ели вы участвуете в строительных отрядах и одновременно занимаетесь патриотической работой, вы уже вносите большой вклад в то, чтобы и объекты новые создавались, и чтобы в рамках этих студенческих отрядов укреплялось ощущение своей родины», – отметил министр.