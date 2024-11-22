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Сергей Лавров и Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню Брестской крепости

22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министры иностранных дел России и Беларуси возложили цветы к Вечному огню во время посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Церемонию сопровождали военный оркестр и роты почетного караула.

После этого Сергей Лавров и Максим Рыженков проведут встречу со студентами региональных вузов. Кроме того, 22 ноября в Бресте пройдет совместное заседание коллегий МИД двух стран.

Сергей Лавров находится в Бресте с рабочим визитом. Министры планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. А также обсудить подготовку намеченного на начало декабря заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – государственный музей в городе Брест, посвященный трагическим событиям в истории Великой Отечественной войны. Это место памяти подвига советских воинов-защитников Родины. Объекты мемориала занесены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.



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Теги: Брест
 
 
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