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Сергей Лавров и Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню Брестской крепости
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министры иностранных дел России и Беларуси возложили цветы к Вечному огню во время посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Церемонию сопровождали военный оркестр и роты почетного караула.
После этого Сергей Лавров и Максим Рыженков проведут встречу со студентами региональных вузов. Кроме того, 22 ноября в Бресте пройдет совместное заседание коллегий МИД двух стран.
Сергей Лавров находится в Бресте с рабочим визитом. Министры планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. А также обсудить подготовку намеченного на начало декабря заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства.
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В планах – встреча министров России и Беларуси со студентами региональных вузов.
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