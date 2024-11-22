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Лукашенко: Белорусское образование не хуже зарубежного

22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Белорусское образование не хуже зарубежного
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусское образование не хуже зарубежного. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент посоветовал молодежи осознанно подходить к выбору профессии.

«Образование мы даем нашим детям для нашей страны. Не торопитесь. Кто-то хочет попробовать – попробуйте. Я не могу закрыть дверь для вас. Вы все равно просочитесь через границу и попробуете там чужого хлеба, но чужой хлеб всегда горький. Образование нормальное, если вы желаете учиться. У нас люди от природы умные, поэтому занимайтесь, не торопитесь куда-то», – заявил Лукашенко.

Вопросы президенту задали студенты вузов гуманитарного профиля. Перед встречей Александр Лукашенко заслушал доклад о развитии образования и поручил сделать обучение более практикоориентированным.



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Президент Беларуси посоветовал молодежи осознанно подходить к выбору профессии.
 
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