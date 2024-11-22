Лукашенко: Белорусское образование не хуже зарубежного

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусское образование не хуже зарубежного. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент посоветовал молодежи осознанно подходить к выбору профессии.

«Образование мы даем нашим детям для нашей страны. Не торопитесь. Кто-то хочет попробовать – попробуйте. Я не могу закрыть дверь для вас. Вы все равно просочитесь через границу и попробуете там чужого хлеба, но чужой хлеб всегда горький. Образование нормальное, если вы желаете учиться. У нас люди от природы умные, поэтому занимайтесь, не торопитесь куда-то», – заявил Лукашенко.