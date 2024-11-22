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Лукашенко: Белорусское образование не хуже зарубежного
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусское образование не хуже зарубежного. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент посоветовал молодежи осознанно подходить к выбору профессии.
Вопросы президенту задали студенты вузов гуманитарного профиля. Перед встречей
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Президент Беларуси посоветовал молодежи осознанно подходить к выбору профессии.
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