Головченко о развитии биотехнологий в Беларуси: Акцент делается на подготовку высококлассных специалистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Микробиология – один из вопросов обеспечения научного и технологического суверенитета Беларуси, на подготовку специалистов в этой сфере делается особый упор. Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения Института микробиологии Национальной академии наук.

Как отметил премьер, в стране делают акцент на развитии производства агропромышленной продукции из молока. Для этого нужно обеспечить отрасль животноводства современными высокоэффективными кормами. Их сейчас разрабатывают белорусские ученые.

«Отличительной особенностью этого института является то, что их добавки производятся на отечественных микроорганизмах, которые были выделены из разных регионов Беларуси, и поэтому имеют высокую эффективность, потому что они максимально районированы к нашим конкретным условиям», – отметил Роман Головченко.

Также в Институте микробиологии Национальной академии наук создают лекарства для лечения многих заболеваний. Сейчас они проходят клинические испытания.