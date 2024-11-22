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Головченко о развитии биотехнологий в Беларуси: Акцент делается на подготовку высококлассных специалистов
22.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Микробиология – один из вопросов обеспечения научного и технологического суверенитета Беларуси, на подготовку специалистов в этой сфере делается особый упор. Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения Института микробиологии Национальной академии наук.
Как отметил премьер, в стране делают акцент на развитии производства агропромышленной продукции из молока. Для этого нужно обеспечить отрасль животноводства современными высокоэффективными кормами. Их сейчас разрабатывают белорусские ученые.
Также в Институте микробиологии Национальной академии наук создают лекарства для лечения многих заболеваний. Сейчас они проходят клинические испытания.
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Головченко о развитии биотехнологий в Беларуси: Акцент делается на подготовку высококлассных специалистов
Премьер-министр страны посетил Институт микробиологии Национальной академии наук.
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