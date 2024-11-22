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Куда пойти в субботу? Клуб Про бизнес встречается на Community day
22.11.2024 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес-сообщества развиваются в Беларуси все более активно. Клубы различных направлений и форматов становятся площадками для нетворкинга, обмена знаниями и актуальным опытом развития себя, компании.
В рамках форума
Крупнейший форум «Неделя бизнеса — 2024» проходит в отеле Mariott с 20 по 23 ноября, в рамках ежегодной «Всебелорусской недели предпринимательства». Организатор — Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов, генеральный партнер — «Белагропромбанк».
В финале насыщенной и интересной программы форума объявлен Community Day! 23 ноября состоятся выступления и воркшопы экспертов на тему «Тренды бизнеса 2025», пройдут питчи 20 лучших стартап-команд, финалистов Республиканской конкурсной программы «Стартап-марафон».
Участники и гости: собственники малого и среднего бизнеса, топ-менеджмент и представители бизнес-консалтинга, индивидуальные предприниматели и самозанятые, команды стартапов, студенты и инвесторы. Форум поддерживают Министерство экономики, Министерство образования, Министерство юстиции, Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и другие профильные организации.
⇒ Ищите билеты и подробную информация на
⇒ Для всех читателей «Про бизнес» и аудитории Клуба Про бизнес мы дарим промокод BUSINESSCLUB, со скидкой 20% на приобретение билетов.
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Бизнес-сообщества развиваются в Беларуси все более активно. Клубы различных направлений и форматов становятся площадками для нетворкинга, обмена знаниями и...
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