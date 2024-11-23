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Лукашенко на встрече со студентами рассказал о страхе вождизма, отключении интернета в 2020 году и любви к истории

23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко на встрече со студентами рассказал о страхе вождизма, отключении интернета в 2020 году и любви к истории
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусское образование не хуже зарубежного. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время общения со студентами, а еще белорусский лидер заподозрил их в троллинге и рассказал, чего боится всю свою президентскую карьеру и есть ли в стране диктатура, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Самый многонациональный вуз страны, Минский лингвистический (МГЛУ), стал площадкой для общения. Здесь особая атмосфера межкультурного диалога, заметил президент. Белорусский лидер признался: на эту встречу шел с особым настроением.

«По своему первому образованию я тоже гуманитарий. Я чувствую и осознаю, что я пришел общаться со своими коллегами. Мне важно понимать, как вы видите будущее Беларуси в меняющемся мире», – заявил Лукашенко.

Своего «коллегу» студенты попросили научить, как говорить на публике ярко и убедительно. И даже предложили издать специальное пособие – сборник цитат Лукашенко. А в ответ узнали о страхе президента.

«Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь. Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги? Это «америкосы» придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америке диктовать?» – отметил Лукашенко.

А вот Беларуси после прошлых выборов в 2020 году диктовать пытались, напомнил президент. Попытки госпереворота координировали из-за рубежа через соцсети. Александр Лукашенко ответил и на вопрос об отключении интернета в тот период.

«Если это повторится – отключим вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда – особенно на начальной стадии – было с моего разрешения. Когда у тебя, допустим, две проблемы, ты начинаешь взвешивать: что важнее. На этой чаше весов была страна. И я вот взвешиваю и думаю: чтобы страну сохранить, мы на два часа или на час интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Я выбирал лучшее из худшего», – подчеркнул белорусский лидер.

На главном посту приходится принимать и другие непопулярные решения. Это тяжело, но эффективно, признался глава государства.

«Если все будет гладенько, по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать. Ты должен делать так, чтобы все шевелились, все что-то делали», – заявил Лукашенко.

Поделился президент и советами, например, о том, как стать топ-чиновником. По его словам, конкуренция серьезная, и способности нужны солидные, но главное – любить страну. Готов белорусский лидер делиться и знаниями, например, с историками. Для них пообещал прочитать лекцию о становлении государства.

«Если будете терпеть, то я подумаю в какое-то время после выборов – даже если президентом не буду – я готов к историкам приехать, я люблю историю. Но, наверное, за два часа я не смогу все изложить, если подробно, чтобы вы понимали, что мы с вами сотворили», – отметил белорусский лидер.

В ответ на ироничное предложение прочитать целый курс Лукашенко ответил шуткой.

«Значит, троллят меня. Ну, понятно», – заявил глава государства.

Конспекты будущего предстоит писать уже этим студентам. Главное желание Лукашенко заключается в том, чтобы в перспективе была белорусы имели возможность работать, зарабатывать, жить мирно и независимо.

Рассказал Александр Лукашенко и о том, как поддерживает себя в форме. Секрет прост: два часа в день президент уделяет спорту и парится в бане.



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Самый многонациональный вуз страны, Минский лингвистический (МГЛУ), стал площадкой для общения. Здесь особая атмосфера межкультурного диалога, заметил президент.
 
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