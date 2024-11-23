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Лукашенко на встрече со студентами рассказал о страхе вождизма, отключении интернета в 2020 году и любви к истории
23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый многонациональный вуз страны, Минский лингвистический (МГЛУ), стал площадкой для общения. Здесь особая атмосфера межкультурного диалога, заметил президент. Белорусский лидер признался: на эту встречу шел с особым настроением.
Своего «коллегу» студенты попросили научить, как говорить на публике ярко и убедительно. И даже предложили издать специальное пособие – сборник цитат Лукашенко. А в ответ узнали о страхе президента.
А вот Беларуси после прошлых выборов в 2020 году диктовать пытались, напомнил президент. Попытки госпереворота координировали из-за рубежа через соцсети. Александр Лукашенко ответил и на вопрос об отключении интернета в тот период.
На главном посту приходится принимать и другие непопулярные решения. Это тяжело, но эффективно, признался глава государства.
Поделился президент и советами, например, о том, как стать топ-чиновником. По его словам, конкуренция серьезная, и способности нужны солидные, но главное – любить страну. Готов белорусский лидер делиться и знаниями, например, с историками. Для них пообещал прочитать лекцию о становлении государства.
В ответ на ироничное предложение прочитать целый курс Лукашенко ответил шуткой.
Конспекты будущего предстоит писать уже этим студентам. Главное желание Лукашенко заключается в том, чтобы в перспективе была белорусы имели возможность работать, зарабатывать, жить мирно и независимо.
Рассказал Александр Лукашенко и о том, как поддерживает себя в форме. Секрет прост: два часа в день президент уделяет спорту и парится в бане.
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Лукашенко на встрече со студентами рассказал о страхе вождизма, отключении интернета в 2020 году и любви к истории
Самый многонациональный вуз страны, Минский лингвистический (МГЛУ), стал площадкой для общения. Здесь особая атмосфера межкультурного диалога, заметил президент.
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