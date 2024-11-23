Источник материала: ProBusiness



Таисия Плисковская. Все фото из личного архива героини.

Многие полагают, что рисование — удел лишь творческих людей. Однако владелицей сети художественных студий ARTTESS Таисия Плисковская утверждает, что рисование развивает системность не меньше, чем точные науки, и дисциплинирует не хуже спорта. Что касается потенциала, то в рисовании найдется место для любого темперамента и способностей. Таисия создала авторскую методику преподавания, благодаря которой ее студенты успешно сдают экзамены в вузах и проводят собственные выставки. В разговоре с «Про бизнес» мастер акварели поделилась, как ей удается совмещать творчество, предпринимательскую деятельность, воспитание четверых детей и спорт.

«Сначала я изучала азы через ролики на YouTube, затем решила восполнить пробел академическим образованием»

— В детстве я перепробовала кружки по многим направлениям, но задержалась в художественной школе. Учеба в средней школе давалась легко, поэтому диапазон выбора будущей профессии был обширным: от хирурга до программиста. Мой папа — инженер, мама — потрясающий педагог. Мое будущее им виделось в статусной по тем временам профессии. Я же, в шутку, после 9 класса пошла сдавать экзамены в Гомельское художественное училище на отделение «Живопись». Мне стало любопытно, смогу ли я сдать экзамен. Я прошла, и забирать документы было уже глупо. Так пришлось отстаивать перед родителями свой выбор. Потом я поступила в Академию искусств на специализацию «Дизайн мебели и интерьера», после чего начался мой путь как педагога.





Идею открытия своего дела подсказала жизнь и врожденные качества педагога, которые я унаследовала от мамы. После окончания Академии искусств я работала ведущим педагогом кафедры дизайна и очень серьезно относилась к своей работе. Мои ученики показывали высокие результаты, и в какой-то момент мне захотелось больше свободы в действиях. Так, в 2012 году появилась моя первая школа «Studio ARTTESS».

До открытия собственной студии я успела также поработать преподавателем в одной художественной студии и поняла, каких ошибок лучше избегать. Считаю очень важным перед открытием своего дела поработать в той среде, в которой планируется вести бизнес. В итоге у меня сложилась четкая картина, как не нужно делать, но не хватало базовых знаний о предпринимательстве. Сначала я изучала азы через ролики на YouTube, затем решила восполнить пробел академическим образованием и поступила в БГЭУ на факультет «Менеджмент и управление в бизнесе». На протяжении долгих лет читаю и смотрю много о бизнесе, менеджменте и маркетинге, анализирую в контексте применимости к моему виду деятельности.





Начальные вложения составили около $ 1000 в эквиваленте: на ремонт и оборудование. С первого месяца студия принесла прибыль, поэтому доход решено было вложить в модернизацию и развитие. Старалась избежать распространенной ошибки начинающего предпринимателя — сразу воспользоваться прибылью.

Основные расходы студии — это SЕО-продвижение, аренда, зарплата сотрудников. Доля материалов в расходах — около 20%.

Студия с загрузкой в полном режиме приносит от 4 до 8 тысяч BYN чистого дохода в месяц — в зависимости от месяца и стоимости аренды. В этом бизнесе есть сезонность: например, август обычно малодоходный. К этому нужно быть просто готовым.

«Не забывайте системно переставлять ноги в выбранном направлении»

На первых этапах основной проблемой было отсутствие знаний в правовом поле и в ведении бизнеса в целом. Каким бы уникальным ни был продукт, именно реклама доносит его ценность до потребителя. В то время соцсети еще не были таким популярным инструментом продвижения, как сегодня, и возникало много вопросов о том, как их использовать. Было сложно понять, где моя целевая аудитория и как до нее достучаться. Сегодня нетрудно быть видимым, но нужно знать, что предложить этому миру.



Как художник я специализируюсь на акварели. Это сложная техника, требующая высокого владения рисунком и техническими приемами, знания пигментов и их взаимодействия с бумагой.

Со временем появилась другая проблема, связанная с развитием личного бренда и масштабированием. Школа росла, количество учеников увеличивалось. Стало понятно, что нужно расширять команду педагогов и открывать еще одну студию. Здесь я столкнулась с проблемой кадров подходящего уровня. Кроме того, ученики предпочитали мой формат преподавания. Сейчас эта проблема решена выстроенной системой обучения сотрудников.





Методика преподавания, которую я практикую, отточена настолько, что за год обучения человек с нуля поднимается на уровень студента, окончившего художественный колледж. Основа программы — классический академический рисунок в симбиозе с современными трендами. За год я готовлю к экзаменам порядка 100 человек. Практически все мои студенты успешно сдали экзамены по рисунку. Сейчас у одной моей ученицы проходит персональная выставка в Австрии. Другая — получила первый приз за лучшую акварель на международном фестивале «Step by Step» в Гданьске.

К нам приходят люди разных возрастов и профессий: кондитеры, татуировщики, программисты, юристы и даже хирурги. Примерно половина учеников — подростки от 13 до 18 лет, которые готовятся к поступлению. Вторая половина — взрослые, с которыми, как правило, занимаюсь я. У нас также есть детские группы, но мы не работаем с детьми младше 8−9 лет, так как в этом возрасте у ребенка еще нет запроса на обучение. Дети сами прекрасно рисуют то, что им нравится: главное — обеспечить их материалами и не мешать.





На данный момент в Минске работают три студии ARTTESS и в планах открыть еще несколько. В наших студиях предусмотрено все необходимое для подготовки к творческим экзаменам и создания портфолио в художественные заведения Беларуси и Европы. Люди приходят с разными потребностями и запросами: поступление в вуз, желание научиться рисовать в стиле определенного художника или просто «поставить руку». Иногда человеку сложно определиться в художественных предпочтениях. Я погружаю человека в оптимальную для его потенциала среду и позволяю самому выбрать путь, сделав процесс максимально безболезненным и комфортным. Главная задача — сформировать творческую личность, добавить мотивации и сил для самостоятельного роста, а далее — отпустить.

К слову, невозможно развить кого-то, если сам не развиваешься. Нужно быть интересным самому себе и уверенным в том, что путь, который ты выбрал, — верный.



Не забывайте системно переставлять ноги в выбранном направлении. Важно постоянно поглощать актуальную информацию. Например, я отслеживаю все ведущие тенденции в живописи. Ежедневно просматриваю обновления аккаунтов Флорентийской академии художеств, Лувра, ведущих арт-объединений, а также американского и азиатского рынков искусств. Во время перемещений по городу или дома, слушаю различные подкасты: об истории, финансах, бизнесе. Читаю книги. Недавнее приобретение — биография Уинстона Черчилля. Неординарный человек и успешный политик, великолепный в своей неидеальности, который, вдобавок, был еще и прекрасным художником. Удивительно, как он все успевал. Анализ этих знаний обновляет мою методику преподавания, и я от этого кайфую.





Сейчас я пишу книгу. У меня довольно внушительный багаж знаний и мне важно поддержать тех, кто только начинает свой путь в искусстве. Хочу поделиться ключевыми аспектами, без которых, на мой взгляд, не может состояться художник. По сути, это практическое руководство по самообразованию, которое будет включать рецепты мотивации, системности, практические навыки и инструменты для достижения результата.

«Я ни одному человеку не сказала: „Это невозможно“»

Мои представления о бизнесе сильно отличались от реальности. Я полагала, что достаточно запустить дело — и потом можно сидеть на пляже наслаждаться коктейлями. Все оказалось совсем не так. В бизнес нужно постоянно вкладываться и развивать его. Начало своего дела — это не одноэтапный процесс. В один момент загружается много задач, которые необходимо структурировать и назначить приоритет. Особенно все усложняется, когда ты масштабируешься.





Понимаю, что являюсь лицом своего продукта и должна его продвигать, придерживаясь определенной схемы. Я научилась четкому планированию дел. С увеличением количества детей мой график уплотнился до предела. Дети — это отличный тренинг по эффективному тайм-менеджменту, но я не транслирую это, как рецепт для всех.

Если говорить о распределении времени, то в основном я составляю расписание на неделю вперед, оставляя несколько временных слотов свободными на непредвиденные задачи. Важно также выделить время для взаимодействия с различными бизнес-комьюнити, участия в тематических мероприятиях и личных встреч. Это другой уровень общения и, соответственно, заряд энергии. Мне посчастливилось привезти в Беларусь ряд известных мировых художников из своего арт-комьюнити. Мы периодически встречаемся в разных странах, обмениваемся опытом, обсуждаем совместные проекты. Благодаря участию на международном акварельном фестивале Fabriano In Acquarello, я популяризирую акварель в Беларуси и представляю нашу страну за рубежом. Любые большие международные проекты влияют на развитие личности. Конечно, это проецируется и на мое развитие как художника и педагога.





Я трепетно отношусь к своему делу и к мечтам других людей. Ведь можно заблокировать скрытый потенциал. Я ни одному студенту не сказала: «Это невозможно». Вероятно, потому что я и сама человек, для которого нет ничего невозможного. Но важно понимать, что любой потенциал требует практики и системности. Системность очень важна в достижении успеха. Если способный человек не будет рисовать, то никаких высот не достигнет. В этом смысле я согласна с формулой успеха: 99% — труд и 1% — талант. Нет системы — не будет ничего. Все мои знакомые, которые состоялись как художники, — это системные люди. Они приходят в студию, работают каждый день, придерживаясь четкого графика. Никто не контролирует их. Многие учатся системности через спорт. По моим наблюдениям, 9 из 10 моих знакомых, достигших успеха, занимаются параллельно спортом. Я занималась восточными единоборствами, сейчас посещаю фитнес-клуб и играю в гольф. В спорт я пришла после академии, когда появились проблемы со здоровьем, и я ощутила, что начала «рассыпаться». Мои дети также увлекаются спортом. Две дочери профессионально занимаются плаванием. На мой взгляд, спорт — must have для хорошего баланса. Это время для себя, возможность укрепить внутреннюю дисциплину, переключиться после интеллектуальной работы.





Вся моя карьера и путь — очень внимательное наблюдение за происходящим и окружающими меня людьми. Это помогает мне в принятии решений. В выборе я доверяю своей интуиции. Случается, что опыт подсказывает одно, а интуиция — совершенно другое. Вероятнее всего я последую интуиции. Когда в голову приходит новая идея, я не боюсь ее реализовать. И если что-то пошло не по заданному курсу, анализирую причины случившегося. Я — перфекционист и стараюсь, чтобы все направления развивались качественно. Без страха ошибок и неудач.



