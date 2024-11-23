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Сохранение исторической памяти и интеграция в Союзном государстве: итоги встречи глав МИД Беларуси и России

23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранение исторической памяти и интеграция в Союзном государстве: итоги встречи глав МИД Беларуси и России
 Фото: Белорусское телеграфное агентство БелТА

Коллегии МИД Беларуси и России обсудили перспективы сотрудничества стран. С начала года товарооборот увеличился до рекордных 40 миллиардов долларов. Углубляется и сотрудничество на международной арене, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Политолог – о Союзном государстве:
«Без синхронизации объединения быть не может»
У глав двух Министерств иностранных дел плотный график встреч и переговоров. Место встречи – Брестская крепость-герой. Этот комплекс – символ отваги и подвига советских солдат во времена Великой Отечественной войны.

Сергея Лаврова белорусские коллеги встретили по традиции тепло и по-дружески. После экскурсии – возложение цветов к Вечному огню и минута молчания. Брестская крепость первой в июне 1941 года встретила немецко-фашистских захватчиков и дала им отпор.

Над сохранением исторической памяти в Союзном государстве работают совместно. Реализуют проекты по созданию новых мемориалов и поддержке уже существующих. В их числе Брестская крепость. Но нужно сохранить не только память, но и правду о тех событиях. Важен диалог поколений.

«Что я, как гражданин, которого интересует будущее своей страны, должна сделать для сохранения мира и укрепления ее независимости?» – спросила студентка.

«Быть настоящим патриотом это не означает ходить по улицам с флагами и размахивать какими-то лозунгами. Важно, чтобы эти устремления и желания были полезны обществу и совпадали с тем, как развивается государство», – ответил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Уже четверть века Беларусь и Россия синхронизируют усилия на международной арене. Особенно это эффективно сейчас, когда на Москву и Минск оказывают постоянное внешнее давление. Но где закрываются одни двери, открываются новые: страны продолжают наращивать контакты с регионами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

«В прошлом году Беларусь стала полноправным членом ШОС, и в этом году стала государством-партнером БРИКС. Это новая категория, которая практически означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Розовых очков по отношению к действиям Европы не будет. И вопрос касается не только санкций. Западные соседи прекратили диалог даже в тех направлениях, где это необходимо. Например, по проблемам нелегальной миграции, которая началась из-за прекращения приграничного сотрудничества.

«За вот этими радужными словами «Мы принесем демократию в Беларусь» стоят вполне недемократические механизмы реализации некой задачи, которые в конце концов сопряжены с насилием, с убийствами, с нанесением вреда инфраструктуре конкретным людям», – подчеркнул Максим Рыженков.

На новые угрозы Беларусь и Россия будут отвечать совместно. К Высшему госсовету, который состоится до конца года, подготовили два проекта: концепцию нацбезопасности Союзного государства и договор о гарантиях ее предоставления. Они станут базой и для обновленной ядерной доктрины России.



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Теги: Минск
 
 
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Коллегии МИД Беларуси и России обсудили перспективы сотрудничества стран. С начала года товарооборот увеличился до рекордных 40 миллиардов долларов. Углубляется и...
 
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