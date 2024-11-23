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Лавров: Присоединение Беларуси к БРИКС открывает новые возможности для сотрудничества
23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Присоединение Беларуси к БРИКС дает больше возможностей для сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам коллегии в Бресте.
Перед началом совместной коллегии главы МИД возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости.
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Надо развивать свои собственные платформы, которые будут нас делать неуязвимыми для произвола Запада, заявил Сергей Лавров.
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