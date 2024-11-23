ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лавров: Присоединение Беларуси к БРИКС открывает новые возможности для сотрудничества

23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лавров: Присоединение Беларуси к БРИКС открывает новые возможности для сотрудничества
 Фото: Белорусское телеграфное агентство БелТА

Присоединение Беларуси к БРИКС дает больше возможностей для сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам коллегии в Бресте.

«Надо развивать свои собственные платформы, которые будут нас делать неуязвимыми для произвола Запада, и в этих целях идет работа уже и в БРИКС, и в Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, мы занимаемся этим и в Союзном государстве, и в Евразийском экономическом союзе. Все это мы обязательно будем делать», – заявил глава российского МИД.

«Мы отработали план консультаций наших министерств на следующий год, а также выразили наш общий подход по ряду международных и внутриполитических процессов», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков.

Перед началом совместной коллегии главы МИД возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надо развивать свои собственные платформы, которые будут нас делать неуязвимыми для произвола Запада, заявил Сергей Лавров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда пойти в субботу? Клуб Про бизнес встречается на Community day
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.11.2024
Mir24.TV Belarus
23.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика