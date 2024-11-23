Лавров: Присоединение Беларуси к БРИКС открывает новые возможности для сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Присоединение Беларуси к БРИКС дает больше возможностей для сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам коллегии в Бресте.

«Надо развивать свои собственные платформы, которые будут нас делать неуязвимыми для произвола Запада, и в этих целях идет работа уже и в БРИКС, и в Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, мы занимаемся этим и в Союзном государстве, и в Евразийском экономическом союзе. Все это мы обязательно будем делать», – заявил глава российского МИД.

«Мы отработали план консультаций наших министерств на следующий год, а также выразили наш общий подход по ряду международных и внутриполитических процессов», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков.

Перед началом совместной коллегии главы МИД возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости.