«Марафон единства» добрался до Могилева: гостям показали, как делают знаменитые караваи и лифты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республиканская акция «Марафон единства» добралась до Могилева . Областной центр принял гостей со всей страны: творческую элиту, блогеров и журналистов. По традиции им показали местные производства. Город славится лифтами, молочными продуктами и хлебом, рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Тесто замешивают, дают отдохнуть и отправляют в печь. Популярны могилевские караваи по всему Содружеству. Здесь выпекают любимый хлеб президента.

«Нам показали весь процесс от замеса теста до брожения и вывода. Нам показали длинные печи, которые проходят через весь цех. Это что-то невероятное! Посмотрите, сколько хлеба здесь готовится! Кстати, очень вкусно. Нас еще угостили свеженькой корочкой горяченького хлеба», – рассказал блогер Федор Евдокимов.

Этот молокозавод имеет «скромное» название – континентальный гигант. Здесь перерабатывают до трех тысяч тонн молока в сутки. Продукция – на прилавках СНГ. С начала года Могилев принес в казну более 14 миллиардов белорусских рублей (более 400 миллиардов российских). Серьезная часть идет от продажи молочных продуктов.

«Я очень вдохновлена на самом деле. Такой масштаб! Это будоражит. Мы привыкли видеть готовый продукт, уже упакованный. Но мы не знаем, как делают масло, мороженое. Очень было интересно посмотреть на это изнутри», – поделилась впечатлениями блогер Надежда Федина.

Прочные стальные кабины собирают, как пазл – на них закрепляют электромоторы, вешают тросы, подключают электронику. Она здесь инновационная. Новые могилевские лифты можно вызвать через смартфон, а интеллектуальная система идентифицирует и сама отправит на нужный этаж. Такие уже используют в Беларуси и России. Поступают заказы из других стран Содружества.

«В любом городе есть лифт и практически в каждом написано «могилевский лифт». Мне всегда было интересно, где же это все делается, как там ребята работают. Я никак не мог представить, что окажусь здесь сегодня и смогу своими глазами увидеть, как все работает», – отметил блогер Макси Мусаев.

Белорусский бум инноваций не результат санкционного давления. Человеческий капитал государство взращивало 30 лет Независимости. Итог: один из мощнейших на мировом рынке IT-сектор, высокотехнологичная промышленность, а университеты попали в топ мирового рейтинга.

«Мы здесь, в Могилевском университете, и я хорошо помню, как Александр Григорьевич выбирал себе эту дорогу. Его изначально влекла задача понимания обустройства общества. И меня учил как ректора: «Слушай всех, но решение принимай сам», – вспоминает доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Александр Радьков.

Могилев стал шестым городом, который принимает «Марафон единства». Запустил республиканскую акцию президент 17 сентября в День народного единства в Минске.

В субботу могилевчан ждут интерактивные выставки, гала-концерт «Время выбрало нас» и знаковая встреча с белорусскими лидерами мнений.