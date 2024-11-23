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«Марафон единства» добрался до Могилева: гостям показали, как делают знаменитые караваи и лифты
23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тесто замешивают, дают отдохнуть и отправляют в печь. Популярны могилевские караваи по всему Содружеству. Здесь выпекают любимый хлеб президента.
Этот молокозавод имеет «скромное» название – континентальный гигант. Здесь перерабатывают до трех тысяч тонн молока в сутки. Продукция – на прилавках СНГ. С начала года Могилев принес в казну более 14 миллиардов белорусских рублей (более 400 миллиардов российских). Серьезная часть идет от продажи молочных продуктов.
Прочные стальные кабины собирают, как пазл – на них закрепляют электромоторы, вешают тросы, подключают электронику. Она здесь инновационная. Новые могилевские лифты можно вызвать через смартфон, а интеллектуальная система идентифицирует и сама отправит на нужный этаж. Такие уже используют в Беларуси и России. Поступают заказы из других стран Содружества.
Белорусский бум инноваций не результат санкционного давления. Человеческий капитал государство взращивало 30 лет Независимости. Итог: один из мощнейших на мировом рынке IT-сектор, высокотехнологичная промышленность, а университеты попали в топ мирового рейтинга.
Могилев стал шестым городом, который принимает «Марафон единства». Запустил республиканскую акцию президент 17 сентября в День народного единства в Минске.
В субботу могилевчан ждут интерактивные выставки, гала-концерт «Время выбрало нас» и знаковая встреча с белорусскими лидерами мнений.
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