|
Сезон катков стартовал в Минске. На льду – профессионалы и новички
23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылись первые катки. Работают они до позднего вечера, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Затянуть шнурки потуже, надеть перчатки и можно на лед. Минчане с нетерпением ждали начало сезона катков. Катаются не только парами, но и семьями.
Здесь собираются профессионалы и новички. Иван Колпаков на лед вышел впервые. Он только учится кататься, но уже неплохо держится, потому что летом ездит на роликах. Говорит: техника одна и та же.
На льду, как и на дороге, есть «правила движения»: не лихачить и двигаться строго против часовой стрелки. За этим внимательно следят инструкторы, а еще они помогают встать на лед новичкам.
На сезонном катке в самом центре столицы работает прокат. Предлагают более тысячи пар коньков от 25-го до 48-го размеров. В наличии есть устойчивые хоккейные или фигурные – для изящных упражнений. В этом году площадь катка стала больше. Теперь в выходные за день работы на льду могут побывать до тысячи человек.
Для посетителей подготовили комфортную зону переодевания с пледами и защиту от ветра и снега, а после активного отдыха можно согреться теплым чаем или кофе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Катаются не только парами, но и семьями. Здесь собираются профессионалы и новички.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)