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Сезон катков стартовал в Минске. На льду – профессионалы и новички

23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске открылись первые катки. Работают они до позднего вечера, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Затянуть шнурки потуже, надеть перчатки и можно на лед. Минчане с нетерпением ждали начало сезона катков. Катаются не только парами, но и семьями.

Здесь собираются профессионалы и новички. Иван Колпаков на лед вышел впервые. Он только учится кататься, но уже неплохо держится, потому что летом ездит на роликах. Говорит: техника одна и та же.

«Секрет, видимо, в том, чтобы устойчивее держать ноги, чтобы они не расходились, и разгон брать сильнее. Тогда будет нормально», – рассказал посетитель катка Иван Колпаков.

На льду, как и на дороге, есть «правила движения»: не лихачить и двигаться строго против часовой стрелки. За этим внимательно следят инструкторы, а еще они помогают встать на лед новичкам.

«Самое сложное – это прийти на каток. Это, как в йоге. Мы учим постепенно, разного возраста. Мы начинаем с самого простого: правильной посадки – согнутых в коленях ног. Второе – это правильно приземляться на лед. Первым делом, если что-то случается, нужно наклониться и присесть – ниже высота будет и можно сгруппироваться», – объяснил инструктор по катанию на коньках Виталий Жидень.

На сезонном катке в самом центре столицы работает прокат. Предлагают более тысячи пар коньков от 25-го до 48-го размеров. В наличии есть устойчивые хоккейные или фигурные – для изящных упражнений. В этом году площадь катка стала больше. Теперь в выходные за день работы на льду могут побывать до тысячи человек.

«На данный момент каток располагает необходимыми размерами для проведения хоккейных матчей. Это 29 метров в ширину и 59 метров в длину», – подчеркнул исполнительный директор мобильного катка Василий Дегтерев.

Для посетителей подготовили комфортную зону переодевания с пледами и защиту от ветра и снега, а после активного отдыха можно согреться теплым чаем или кофе.



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Теги: Минск
 
 
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Катаются не только парами, но и семьями. Здесь собираются профессионалы и новички.
 
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