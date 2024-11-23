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Лукашенко рассказал о роли СМИ в современных реалиях: Не нужно бояться слова «пропагандист»
23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Доверять только проверенным источникам информации призвал белорусскую молодежь
Встреча проходила в формате «открытого микрофона». Президент Беларуси отметил, что информационные атаки и попытки манипулирования людьми через СМИ сегодня частое явление. Поэтому нужно анализировать прочитанное и услышанное, прежде чем делать выводы.
Александр Лукашенко рассказал о современных способах психологического воздействия на людей. Также он призвал не бояться слова «пропагандист» и других ярлыков, которые вешают на журналистов.
Встречу со студентами Александр Лукашенко назвал разговором с коллегами, так как нынешний президент по первому образованию гуманитарий.
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Президент Беларуси встретился со студентами гуманитарных специальностей. Встреча проходила в формате «открытого микрофона».
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