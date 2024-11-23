Лукашенко рассказал о роли СМИ в современных реалиях: Не нужно бояться слова «пропагандист»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Доверять только проверенным источникам информации призвал белорусскую молодежь Александр Лукашенко . О роли СМИ в современных реалиях он поговорил со студентами гуманитарных специальностей.

Встреча проходила в формате «открытого микрофона». Президент Беларуси отметил, что информационные атаки и попытки манипулирования людьми через СМИ сегодня частое явление. Поэтому нужно анализировать прочитанное и услышанное, прежде чем делать выводы.

«Роль средств массовой информации сегодня велика. Если хотите знать правду, читайте и смотрите государственные средства массовой информации. Более 60% сегодня доверяет этим СМИ. Раньше было не так. Люди убедились, где правда. И вам советую очень внимательно к этому относиться. Я не говорю о том, что вы не должны видеть иные, альтернативные точки зрения. Но в эту информационную войну вы должны быть очень внимательны, осторожны, аккуратны, вы должны разбираться», – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал о современных способах психологического воздействия на людей. Также он призвал не бояться слова «пропагандист» и других ярлыков, которые вешают на журналистов.

«Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Все журналисты, все политики – это пропаганда, контрпропаганда и агитация. Они все занимаются. Некоторые из-за рубежа сегодня говорят: «Да ну, это пропагандист!» А ты кто? Мы пропагандируем свой образ жизни, свою культуру и так далее. Агитируем людей за это. А вы за кого? За тех, кто деньги дает», – отметил президент.

Встречу со студентами Александр Лукашенко назвал разговором с коллегами, так как нынешний президент по первому образованию гуманитарий.