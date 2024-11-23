Источник материала: Mir24.TV Belarus

Могилев стал шестой остановкой «Марафона единства». В городе торжественно открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»" height="100%" width="670">

Могилев встречает «Марафон единства». Белорусская республиканская акция проходит в городе уже второй день, передает «МИР 24».

В центре развернуты интерактивные выставки и проходят патриотические квесты. А на одном из въездов в Могилев торжественно открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках». Он символизирует единение белорусского народа, которое начинается с семьи. Такие арт-объекты появляются во всех городах, где проходит «Марафон единства».

«Самобытность идеологии белорусского народа во многом строится на нашей истории и уважении. Это все бережно и заботливо передается от президента нашего государства до наших родных и близких. Сегодня белорусское общество едино, оно консолидировано. Нас объединило время, нас объединил президент, нас объединила наша страна», – заявил первый секретарь Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

Завершится праздник в областном центре гала-концертом «Время выбрало нас». Могилев стал шестой остановкой республиканского «Марафона единства».