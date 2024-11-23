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Могилев стал шестой остановкой «Марафона единства». В городе торжественно открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»
23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМогилев стал шестой остановкой «Марафона единства». В городе торжественно открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»" height="100%" width="670">
В центре развернуты интерактивные выставки и проходят патриотические квесты. А на одном из въездов в Могилев торжественно открыли
Завершится праздник в областном центре гала-концертом «Время выбрало нас». Могилев стал шестой остановкой республиканского «Марафона единства».
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Могилев стал шестой остановкой «Марафона единства». В городе торжественно открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»
Завершится акция в областном центре гала-концертом «Время выбрало нас».
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