|
Лукашенко о будущем Беларуси: Хочу, чтобы мы дружили с соседями, но жили в своей квартире
23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дружить с соседями, но жить в своей квартире – так описал будущее Беларуси президент Александр Лукашенко. Об этом шла речь во время
Чтобы поддерживать мир в стране, создано Всебелорусское народное собрание, напомнил Александр Лукашенко. Это новый конституционный орган власти и он включает в себя 1200 избранных делегатов, которым предстоит решить стратегические вопросы. Молодежь в нем также представлена.
Александр Лукашенко также ответил на множество вопросов. Задавали их студенты гуманитарных специальностей в Минском государственном лингвистическом университете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом шла речь во время общения главы государства со студентами в формате открытого микрофона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)