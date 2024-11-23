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Лукашенко о будущем Беларуси: Хочу, чтобы мы дружили с соседями, но жили в своей квартире

23.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о будущем Беларуси: Хочу, чтобы мы дружили с соседями, но жили в своей квартире
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Дружить с соседями, но жить в своей квартире – так описал будущее Беларуси президент Александр Лукашенко. Об этом шла речь во время общения главы государства со студентами в формате открытого микрофона. Один из вопросов касался перспектив страны и места в миропорядке.

«Я хочу, чтобы мы были в хороших отношениях и с поляками, и с россиянами, но жили в своей квартире. Мы со всеми хотим дружить. Люди это приветствуют. Это в крови у нас, это генетически наше. Вот наш миропорядок – это мир и покой. А все остальное – что заработаем, будем жить. Как будем работать, так и будем жить», – отметил Лукашенко.

Чтобы поддерживать мир в стране, создано Всебелорусское народное собрание, напомнил Александр Лукашенко. Это новый конституционный орган власти и он включает в себя 1200 избранных делегатов, которым предстоит решить стратегические вопросы. Молодежь в нем также представлена.

«Это 1200 человек непосредственно ваших людей, которые будут корректировать курс не только правительства, но и президента. Может, студентов там немного, но это естественно, в пропорции. Но они есть. Они будут иметь право взять микрофон, выйти и сказать. Никто рот не закроет. Не скажет там, скажет в другом месте. Такая должна быть демократичная Беларусь. Но порядочная и дисциплинированная», – подчеркнул президент.

Александр Лукашенко также ответил на множество вопросов. Задавали их студенты гуманитарных специальностей в Минском государственном лингвистическом университете.



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Об этом шла речь во время общения главы государства со студентами в формате открытого микрофона.
 
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