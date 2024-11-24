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Нестандартные подходы в общепите, регулирование цен и рекорды доллара: новости бизнеса за 18-24 ноября 2024 года

24.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Репортаж из старого ТЦ, кибербезопасность бизнеса и базовая величина. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Было время, когда кроме книг в ТЦ «Купаловский», который находится прямо под Октябрьской площадью и «нулевым километром» в Минске, продавали одежду, парфюмерию и прочие товары, но в 2020 году такие магазины, в основном, закрылись. Позже от властей столицы звучали заявления, что там появятся товары от белорусских производителей, но этого почему-то не случилось. Кто же там из предпринимателей-долгожителей еще работает и почему? «Про бизнес» прошелся по самому центральному торговому центру Беларуси.

В Беларуси подняли базовую величину: с 1 января 2025 года вырастут пошлины и штрафы для бизнеса.

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Экономика для бизнеса

Больше месяца назад курс доллар уже пошекотал нервы белорусам, перешагнув отметку в 3,3 белорусского рубля. Тогда была надежда на то, что рост иностранной валюты вскоре прекратится. Но, видимо, почувствовав в себе силы, доллар продолжил рост в ноябре. «Про бизнес» попросил прокомментировать ситуацию сертифицированного финансового аналитика Александра Шкута.

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Истории бизнеса

Многие полагают, что рисование — удел лишь творческих людей. Однако владелицей сети художественных студий ARTTESS Таисия Плисковская утверждает, что рисование развивает системность не меньше, чем точные науки, и дисциплинирует не хуже спорта. Что касается потенциала, то в рисовании найдется место для любого темперамента и способностей. Таисия создала авторскую методику преподавания, благодаря которой ее студенты успешно сдают экзамены в вузах и проводят собственные выставки. Мастер акварели поделилась, как ей удается совмещать творчество, предпринимательскую деятельность, воспитание четверых детей и спорт.

В условиях экономических изменений и нестабильности рынок б/у автозапчастей, как многие другие бизнесы, сталкивается с вызовами и задачами со звездочкой. Проблемы с логистикой ставят под угрозу поставки товара конечным покупателям, а для дистрибьюторов — финансовые результаты. «Про бизнес» узнал у CEO «АвтоСтронг-М» Александра Линевича, как он создал компанию, как она адаптируется к подобным условиям и какие стратегии помогают сохранить конкурентоспособность на рынке.

Простые парни из деревни Малиновщина Молодечненского района, Руслан Лачковский и Юрий Радкевич, на своем примере доказали, что большие мечты доступны каждому. Молодые предприниматели начинали с маленькой малодоходной кофейни на 13 «квадратов» в Островце, где первое время люди путали сироп для кофе с алкоголем, и дошли до креативных баров и кофеен, которые стали очень популярными в Молодечно. Читайте, как нестандартный подход и настойчивость преодолевают любые преграды.

Необычное для бизнеса

Для многих селлеров, которые работают с маркетплейсами именно логистика становится камнем преткновения. Чем быстрее товар доберется до покупателя, тем выше шанс успешной сделки и повторных заказов. В борьбе за скорость доставки и сохранность грузов организации ищут самые эффективные инструменты. Например, белорусская логистическая компания «СпейсЛогистик» стала использовать платформу Infinium в комплексе с приложением BTS Driver для экспресс-проверки автомобилей.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Репортаж из старого ТЦ, кибербезопасность бизнеса и базовая величина. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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