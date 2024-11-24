Старт сезона и уверенная победа. Команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области в матче-открытии любительского чемпионата по хоккею

«У нас два льда в неделю. Плюс каждый сам индивидуально готовится в зале. Любой, кто во что-то играет, хочет победить. Любитель или профессионал», – отметил защитник хоккейной команды президента Беларуси Андрей Антонов.

Это отразилось и на табло: в первый период счет был уже 4:1 в пользу хозяев. Большое преимущество – «шестой игрок», болельщики. Поддержке трибун противостоять порой сложнее, чем давлению соперника.

Поэтому, кроме основных установок от тренера, играть активно в атаке и надежно в обороне, была еще одна особая.

«Мы приехали с турнира. Может, акклиматизация, адаптация, ребята уставшие. Но мы говорили о том, что зрители соскучились по хоккею. И все ждут этого матча. Поэтому все забыли, все оставили в раздевалке, все усталости дома, вышли на игру, отдались до конца. Цель на сезон у нас всегда одна – быть первыми», – заявил главный тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков.

Заявка на чемпионство прямо в начале сезона: 10 шайб в ворота соперника. В шести из них поучаствовал сын президента Николай Лукашенко. На счету 31-го номера четыре гола, две передачи и звание лучшего игрока матча. У самого белорусского лидера – один ассистентский балл.

Играют в Республиканской хоккейной лиге не только ради побед и медалей. В турнире семь команд. В каждой не только любители хоккея, но и бывшие профессионалы.

«Это возможность продлить свой спортивный век. Испытать те эмоции, ту атмосферу, которая у нас была когда-то, когда мы были профессионалами», – пояснил защитник команды президента Беларуси Алексей Титовец.

Зрителям на память об игре останутся не только эмоции, но и сувениры от команды президента. Это традиция, которая продолжается уже 18-й сезон.

Следующий матч команда президента проведет через неделю со сборной Гомельской области.