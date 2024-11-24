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Старт сезона и уверенная победа. Команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области в матче-открытии любительского чемпионата по хоккею

24.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старт сезона и уверенная победа. Команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области в матче-открытии любительского чемпионата по хоккею
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко обыграла сборную Гродненской области со счетом 10:3 в матче-открытии любительского чемпионата. Игра прошла при полных трибунах. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко также внимательно следила за борьбой на льду.

До начала матча еще много времени, но на трибунах уже собрались зрители. На разогреве у игроков артисты. Болельщики подпевают и ждут главное шоу.

На льду встретились команда президента – действующий чемпион – и сборная Гродненской области, бронзовый призер прошлого сезона. Несмотря на то, что на льду – любители, в межсезонье игроки не отдыхали.

«Всегда к сезону готовишься, тренируешься. Вроде бы и закончили, но не закончили. Всегда интересно продолжать, тренироваться, поддерживать форму», – поделился защитник хоккейной команды Гродненской области Александр Ковшик.

«У нас два льда в неделю. Плюс каждый сам индивидуально готовится в зале. Любой, кто во что-то играет, хочет победить. Любитель или профессионал», – отметил защитник хоккейной команды президента Беларуси Андрей Антонов.

Это отразилось и на табло: в первый период счет был уже 4:1 в пользу хозяев. Большое преимущество – «шестой игрок», болельщики. Поддержке трибун противостоять порой сложнее, чем давлению соперника.

Поэтому, кроме основных установок от тренера, играть активно в атаке и надежно в обороне, была еще одна особая.

«Мы приехали с турнира. Может, акклиматизация, адаптация, ребята уставшие. Но мы говорили о том, что зрители соскучились по хоккею. И все ждут этого матча. Поэтому все забыли, все оставили в раздевалке, все усталости дома, вышли на игру, отдались до конца. Цель на сезон у нас всегда одна – быть первыми», – заявил главный тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков.

Заявка на чемпионство прямо в начале сезона: 10 шайб в ворота соперника. В шести из них поучаствовал сын президента Николай Лукашенко. На счету 31-го номера четыре гола, две передачи и звание лучшего игрока матча. У самого белорусского лидера – один ассистентский балл.

Играют в Республиканской хоккейной лиге не только ради побед и медалей. В турнире семь команд. В каждой не только любители хоккея, но и бывшие профессионалы.

«Это возможность продлить свой спортивный век. Испытать те эмоции, ту атмосферу, которая у нас была когда-то, когда мы были профессионалами», – пояснил защитник команды президента Беларуси Алексей Титовец.

Зрителям на память об игре останутся не только эмоции, но и сувениры от команды президента. Это традиция, которая продолжается уже 18-й сезон.

Следующий матч команда президента проведет через неделю со сборной Гомельской области.



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