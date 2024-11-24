|
Старт сезона и уверенная победа. Команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области в матче-открытии любительского чемпионата по хоккею
24.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко обыграла сборную Гродненской области со счетом 10:3 в матче-открытии любительского чемпионата. Игра прошла при полных трибунах. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко также внимательно следила за борьбой на льду.
До начала матча еще много времени, но на трибунах уже собрались зрители. На разогреве у игроков артисты. Болельщики подпевают и ждут главное шоу.
«У нас два льда в неделю. Плюс каждый сам индивидуально готовится в зале. Любой, кто во что-то играет, хочет победить. Любитель или профессионал», – отметил защитник хоккейной команды президента Беларуси Андрей Антонов.
Это отразилось и на табло: в первый период счет был уже 4:1 в пользу хозяев. Большое преимущество – «шестой игрок», болельщики. Поддержке трибун противостоять порой сложнее, чем давлению соперника.
Поэтому, кроме основных установок от тренера, играть активно в атаке и надежно в обороне, была еще одна особая.
Заявка на чемпионство прямо в начале сезона: 10 шайб в ворота соперника. В шести из них поучаствовал сын президента Николай Лукашенко. На счету 31-го номера четыре гола, две передачи и звание лучшего игрока матча. У самого белорусского лидера – один ассистентский балл.
Играют в Республиканской хоккейной лиге не только ради побед и медалей. В турнире семь команд. В каждой не только любители хоккея, но и бывшие профессионалы.
Зрителям на память об игре останутся не только эмоции, но и сувениры от команды президента. Это традиция, которая продолжается уже 18-й сезон.
Следующий матч команда президента проведет через неделю со сборной Гомельской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старт сезона и уверенная победа. Команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области в матче-открытии любительского чемпионата по хоккею
Игра прошла при полных трибунах и завершилась со счетом 10:3.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)