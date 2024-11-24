«Застывают около каждого растения»: выставка индийской хризантемы в Минске бьет рекорды по посещаемости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске бьет рекорды по посещаемости" height="100%" width="670">

Почти сотню сортов индийской хризантемы представили в Минске посетителям Центрального ботанического сада . Цветы всех форм и оттенков. За несколько дней выставку посетили более двух тысяч человек. Среди них и корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

За внимание цветоводов борются белая «Анастасия» и желтая «Анита». Но победителя в этом поединке не будет – оба сорта не оставляют равнодушными никого. Хосе Виктор Гарсье Ресендиз из Мексики ищет новые экземпляры для своего сада. Коллекцию пополняет каждый год и мимо индийских хризантем пройти не смог.

«Такие цветы не растут в Мексике. Мне они очень понравились. Хотелось бы посадить их на своем участке. Но, к сожалению, семена нельзя перевезти через границу», –посетовал Хосе Виктор Гарсье Ресендиз.

Многие образцы привезли из Англии, Франции и Нидерландов. Хризантема – осенний цветок. Перепадов температур не боится. Сорта «Бомбилини» и «Тула» в коллекции Ботанического сада новые. Их разводят тут всего лишь с прошлого года, но есть на выставке и те цветы, которым больше сотни лет.

«Один вот «Районенд Пинк» он еще был селекционирован по литературным источникам в 1875 году. Есть такие же старинные сорта, например, «Стерлинг», начало XX века. За всеми сортами хризантем одинаковый уход», – рассказала научный сотрудник Ботанического сада Светлана Цеханович.

В коллекции Ботанического сада более 270 сортов хризантем. На выставке представили только поздние. За первые дни их оценили уже более 2000 человек. Такого количества посетителей организаторы не ожидали.

«Некоторые застывают около каждого растения, около каждого сорта. Кому-то нравятся миниатюрные, которые просто как шарики-помпончики, кому-то нравятся более пышные, похожие на соцветие пиона, которые мы привыкли видеть в магазинах», – рассказала научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Ольга Дуброва.

Дополнили атмосферу японские картины. Под каждой работой – поэзия на японском, конечно, посвященная цветам.