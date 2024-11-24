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«Застывают около каждого растения»: выставка индийской хризантемы в Минске бьет рекорды по посещаемости
24.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске бьет рекорды по посещаемости" height="100%" width="670">
Почти сотню сортов индийской хризантемы представили в Минске посетителям
За внимание цветоводов борются белая «Анастасия» и желтая «Анита». Но победителя в этом поединке не будет – оба сорта не оставляют равнодушными никого. Хосе Виктор Гарсье Ресендиз из Мексики ищет новые экземпляры для своего сада. Коллекцию пополняет каждый год и мимо индийских хризантем пройти не смог.
Многие образцы привезли из Англии, Франции и Нидерландов. Хризантема – осенний цветок. Перепадов температур не боится. Сорта «Бомбилини» и «Тула» в коллекции Ботанического сада новые. Их разводят тут всего лишь с прошлого года, но есть на выставке и те цветы, которым больше сотни лет.
В коллекции Ботанического сада более 270 сортов хризантем. На выставке представили только поздние. За первые дни их оценили уже более 2000 человек. Такого количества посетителей организаторы не ожидали.
Дополнили атмосферу японские картины. Под каждой работой – поэзия на японском, конечно, посвященная цветам.
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«Застывают около каждого растения»: выставка индийской хризантемы в Минске бьет рекорды по посещаемости
В коллекции Ботанического сада столицы Беларуси более 270 сортов хризантем. На выставке представили только поздние. За первые дни их оценили уже более 2000 человек.
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