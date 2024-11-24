Больше зелени и технологий: как старейший парк Беларуси изменится после масштабной модернизации?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейший в Беларуси Центральный детский парк имени Максима Горького отреставрируют. Работы уже начались, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

В детском парке даже холодной осенью много людей. Одни сокращают путь до работы, другие гуляют. Жительница Минска Галина Кривошеева любит подкармливать белок. Говорит, раньше часто приходила сюда с детьми. Сейчас выбирает другие зоны отдыха. Многое в парке Горького нуждается в модернизации.

«Я детям давала орешки. И белочки прибегали и становились лапками на ладошку. Много ли белочек в парке горького? Много, но больше всего, конечно, в Купаловском. Там и гулять приятнее. Там и освещение хорошее. Здесь, конечно, слабое освещение. Вечером детей нельзя отпустить от себя ни на шаг», – отметила Галина Кривошеева.

Власти города прислушались к замечаниям минчан. В парке устроили масштабную реконструкцию . Последний раз такую проводили в начале нулевых. Установят не только больше фонарей, но и торговые точки в едином стиле. Откроют дополнительные зоны отдыха и новую детскую площадку.

«Это будут деревянные комплексы, которые сейчас пользуются популярностью в жилых комплексах. Поэтому было принято решение установить подобные комплексы и в парке Горького», – рассказал начальник производственного отдела Минскзеленстроя Андрей Процук.