|
Больше зелени и технологий: как старейший парк Беларуси изменится после масштабной модернизации?
24.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Старейший в Беларуси Центральный детский парк имени Максима Горького отреставрируют. Работы уже начались, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.
В детском парке даже холодной осенью много людей. Одни сокращают путь до работы, другие гуляют. Жительница Минска Галина Кривошеева любит подкармливать белок. Говорит, раньше часто приходила сюда с детьми. Сейчас выбирает другие зоны отдыха. Многое в парке Горького нуждается в модернизации.
Власти города прислушались к замечаниям минчан. В парке устроили
«Деревья в реконструкцию не попадают и особой защиты не требуют. Все дорожки сохраняются, но перекладываются, будет меняться покрытие. Добавится тактильная плитка для слабовидящих людей на лестницах», – отметил начальник Центрального детского парка им. Горького Глеб Кузнецов.
Городской детский парк на берегах реки Свислочь был открыт в 1805 году. Зеленая зона стала первым общественным местом отдыха в Беларуси. Парк много раз расширяли и переименовывали. Современное название он получил только в 1960 году.
Закончить реконструкцию парка планируют до начала нового сезона аттракционов. В столице он стартует в конце апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Минска устроили масштабную реконструкцию, последний раз такую проводили в начале нулевых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)