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Больше зелени и технологий: как старейший парк Беларуси изменится после масштабной модернизации?

24.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше зелени и технологий: как старейший парк Беларуси изменится после масштабной модернизации?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Старейший в Беларуси Центральный детский парк имени Максима Горького отреставрируют. Работы уже начались, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

В детском парке даже холодной осенью много людей. Одни сокращают путь до работы, другие гуляют. Жительница Минска Галина Кривошеева любит подкармливать белок. Говорит, раньше часто приходила сюда с детьми. Сейчас выбирает другие зоны отдыха. Многое в парке Горького нуждается в модернизации.

«Я детям давала орешки. И белочки прибегали и становились лапками на ладошку. Много ли белочек в парке горького? Много, но больше всего, конечно, в Купаловском. Там и гулять приятнее. Там и освещение хорошее. Здесь, конечно, слабое освещение. Вечером детей нельзя отпустить от себя ни на шаг», – отметила Галина Кривошеева.

Власти города прислушались к замечаниям минчан. В парке устроили масштабную реконструкцию. Последний раз такую проводили в начале нулевых. Установят не только больше фонарей, но и торговые точки в едином стиле. Откроют дополнительные зоны отдыха и новую детскую площадку.

«Это будут деревянные комплексы, которые сейчас пользуются популярностью в жилых комплексах. Поэтому было принято решение установить подобные комплексы и в парке Горького», – рассказал начальник производственного отдела Минскзеленстроя Андрей Процук.

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Нетронутыми останутся арка и административное здание. Они – историко-культурная ценность страны. В парке произрастают и вековые деревья. Например, липа Губернаторского сада. Их строители не затронут. Сохранят и знакомый минчанам внешний вид парка.

«Деревья в реконструкцию не попадают и особой защиты не требуют. Все дорожки сохраняются, но перекладываются, будет меняться покрытие. Добавится тактильная плитка для слабовидящих людей на лестницах», – отметил начальник Центрального детского парка им. Горького Глеб Кузнецов.

Городской детский парк на берегах реки Свислочь был открыт в 1805 году. Зеленая зона стала первым общественным местом отдыха в Беларуси. Парк много раз расширяли и переименовывали. Современное название он получил только в 1960 году.

Закончить реконструкцию парка планируют до начала нового сезона аттракционов. В столице он стартует в конце апреля.



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Теги: Минск
 
 
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Власти Минска устроили масштабную реконструкцию, последний раз такую проводили в начале нулевых.
 
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