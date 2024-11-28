«На кульминации в зал въехал настоящий самолет». Как парень и девушка из Минска создали event-агентство, которое организует уникальные мероприятия

Источник материала: ProBusiness





Пять лет назад Разман Петросян позвонил Марине Фармагей по рабочему вопросу (ребята знали о существовании друг друга, но особо не общались). В тот самый день Разман позвонил из-за того, что от знакомых услышал: известная в узких кругах организатор работает над новым ивент-проектом и ищет людей в команду. «В тот же день мы встретились и поняли: у нас схожие нестандартные взгляды, мы одинаково хотим масштабности, у нас похожие глобальные цели», — говорит Марина. С тех пор ребята работают вместе под брендом RazmanProduction. Создатели ивент-агентства рассказали «Про бизнес» о развитии своего дела, о конкуренции в белорусской ивент-сфере, о бюджетах и креативных идеях.

«Когда впервые поработали вместе, поняли: мы — дримтим из двух человек»

— Как вы вообще оказались в такой необычной сфере?

Марина:

— Мы оба обучались творческим профессиям. Я окончила Белорусскую государственную академию музыки по классу фортепиано. Разман по образованию — продюсер шоу-бизнеса, учился в Институте современных знаний в Минске. Так что образование нам пригодилось.

Работать я начала еще студенткой — в 2005—2006 годах. Это были золотые времена клубов «Овертайм» и «Реактор». Подруга предложила мне сделать вечеринку в клубе — в моем окружении было популярно организовывать вечеринки и продавать на них билеты. У нас с подругой все получилось. После этого меня позвали работать арт-директором в минский ресторан «Агат». Там собралась чудесная команда, которая была готова работать за идею и которая меня многому научила. Потом «Агат» закрылся, у меня начался свой путь. Незаметно для себя я стала организатором концертов, ивентов, иногда занималась свадьбами, но всегда хотелось чего-то большего.

Разман:

— А меня всегда тянуло в шоу-бизнес, я c14 лет был погружен в хип-хоп культуру, уже тогда мы с друзьями делали вечеринки в клубах. Потом я всерьез увлекся продюсированием — поступил в институт, в 19 лет стал заниматься продвижением своего друга-артиста. Потом мне захотелось других масштабов, я стал заниматься собственными проектами под брендом RazmanProduction.





Разман:

— До создания нашего совместного агентства мы уже несколько лет по отдельности трудились в ивент-индустрии. Когда мы с Мариной в первый раз поработали вместе, сразу поняли: если объединимся, то сможем делать более смелые и масштабные проекты.

Марина:

— Первым проектом была постановка рождественского шоу для новогоднего сезона. Нам очень понравилось работать вместе — оказалось, мы прямо дримтим из двух человек. У нас одинаковые взгляды на работу, мы хорошо дополняем друг друга. Мы стали вместе заниматься организацией ивентов: от небольших свадеб до крупных корпоративов.





Разман:

— Заказчики пошли к нам сразу же, потому что и меня, и Марину в ивент-сфере уже хорошо знали. Мы решили работать под брендом RazmanProduction, потому что он уже был известен на ивент-рынке как компания-организатор шоу-программ. Плюс хотелось сохранить не только мой предыдущий бекграунд в работе, но и мужскую энергию и силу в названии.

В качестве стартового капитала были $ 2000 — их я взял в кредит. Деньги были нужны для реквизита первого сценического номера. Офиса не было — мы обсуждали работу, гуляя по улицам, либо встречались в кафе.





Марина:

— Откровенно говоря, заказчикам не принципиально, где встречаться, если к агентству есть доверие. Даже сейчас мы придумываем новые проекты, прогуливаясь по улицам. Команда у нас небольшая, но для масштабных проектов привлекаем единомышленников и профессионалов из разных сфер.

«Отдыхать и гулять наши люди будут всегда: так устроена славянская душа»

— Со стороны кажется, что сейчас многие компании сильно экономят. Вы сейчас можете найти себе достаточно работы?

Марина:

— В Беларуси хватает мероприятий даже с бюджетом более $ 100 тысяч. Отдыхать и гулять наши люди будут всегда: так устроена славянская душа. Бесспорно, есть нюансы, но они есть в любой сфере. В Москве компаниям менее важен бюджет мероприятия, главное сделать классно. В Беларуси же часто просят сделать классно и дешево. А ведь белорусский ивентер может за одну копейку сделать то, что будет смотреться на рубль.

Коллеги из России нам не верят, когда мы называем бюджеты наших мероприятий — они уверены, что за такие деньги невозможно сделать то, что делаем мы. Но рынок Беларуси закаляет — так приобретается навык делать лучшее из того, что имеешь. Белорусский ивентер не пропадет нигде.

Разман:

— Не будем скрывать: ивент — это та сфера, где крутятся большие деньги. Но для нас на первом месте творчество, а не финансы. Именно любовь к творчеству и является залогом успеха.

Марина:

— Бывали ситуации, когда мы ради крутой идеи сами доплачивали за ивент нашего заказчика, чтобы сделать все как можно лучше.





Разман:

— Приведу пример. Компания обратилась к нам за организацией гала-ужина. Бюджет сократили в несколько раз, и уже точно не хватало на экраны, которые должны были стать главным арт-объектом в зале. Мы понимали, что без необходимой нам застройки экранами пропадет тот самый эффект, который родился в голове и питал нас энергией в подготовке к проекту. Мы приняли решение, что оплатим их сами. Конечно, работать в минус — это не наша стратегия, но бывают и исключения. Каждый ивент — это репутация, иногда это важнее денег.





Разман:

— Наши основные клиенты — это люди и бизнес, которые хотят чего-то нового, масштабного и впечатляющего. Для одного ивента мы в качестве локации выбрали Центр деловой авиации на территории аэропорта. Рассадка гостей была в ангаре, а на кульминации шоу открылись огромные ворота и в зал въехал настоящий самолет. Этот момент отпечатался у меня в памяти на всю жизнь. Еще мы строили водопады и горы в 13 метров высотой, делали показы с подиумом на воде и в лесу.

Марина:

— Иногда к нам приходят люди со своей идеей, и мы в самом начале понимаем, что не сходимся по ценностям. В таком случае мы рекомендуем обратиться к нашим коллегам — и даже делимся контактами. У нас в сфере все друг друга знают, и помогать считается нормой. Работы хватает всем. Иногда клиенты поступали неэтично по отношению к нам — об этом мы узнавали от коллег. Например, после начала нашей работы над проектом заказчика мы получили информацию от другой компании: «К нам 100% пришел ваш клиент, он принес эскизы и мы видим, что эти эскизы отрисовали вы».





Разман:

— Если говорить про конкуренцию, то в ивентинге она достаточно условная. У каждого агентства свой клиент. Мы двигаемся в своем направлениии и не участвуем в тендерах, но наш клиент уверен — ему нужны именно мы: он видел наши предыдущие проекты или уже имел опыт работы. Часто бывает так: где-то мы «пошумели» со своим проектом — люди интересуются, кто был организатором, и приходят к нам сами.

«Профессия ивент-менеджера по стрессу сравнима с работой в МЧС»

Марина:

— Обычно проектом занимается команда примерно из 50 человек, бывают команды и по 300 человек. Найти людей для работы в ивенте очень сложно, потому что организация масштабного мероприятия — это тяжелый физический труд. Сутки монтажа перед мероприятием я в шутку сравниваю с разгрузкой фуры. Мы как организаторы испытываем колоссальный стресс, особенно с приближением дня «икс». Ведь важно, чтобы все сошлось, все сработало вовремя, все всё успели — это ответственность, в первую очередь, моя и Размана. Если что-то не сработает в нужный момент, ты не можешь сказать зрителям: «Минуточку, подождите, мы все поправим».

Разман:

— Я читал, что профессия ивентера по уровню стресса сравнима с профессией работника МЧС. Ивент — это живой организм, в любой момент может произойти что угодно. Однажды во Дворце спорта в разгар мероприятия нам сказали: «Wi-Fi барахлит, реквизит не включается. Давайте выключим электричество на минуту, чтобы перезагрузить все оборудование». Вы только подумайте: нам предложили выключить электричество во Дворце спорта прямо в разгар шоу на сцене. Мы стали искать возможности вернуть хороший Wi-Fi без выключения света в зале. Проблему в итоге решили за десять минут, но трудно описать, что мы пережили за это время.





Марина:

— Многие думают, что работа в ивенте — это праздник и софиты. Увы, это не так. Это большой труд. Но мы получаем мощную отдачу, когда видим реакцию зрителей. Некоторые люди даже плачут от счастья, и тогда ты понимаешь — все не зря.

Разман:

— У нас есть ритуал перед началом мероприятия, это помогает нам немного расслабиться: мы выходим на улицу и выдыхаем. Десять минут гуляем по улице так, словно сейчас ничего не происходит. Такая прогулка помогает справится с внутренним давлением ответственности, иначе можно сойти с ума. Профессия организатора не щадит людей, которые в стрессовые моменты не способны выдохнуть и с холодной головой принять решение.





— Над каким проектом работаете сейчас?

Марина:

— Мы занимаемся сложным, но в то же время любимым проектом — «Дом Рождества». Это волшебный мир в самом центре города с полным погружением в новогоднюю атмосферу. Мы объединили в одном проекте абсолютно разные форматы ивентинга: выставку, шоу, театр, и создали уникальное интерактивное пространство для детей и взрослых, которое откроет свои двери для всех желающих 12 декабря.

Разман:

— В прошлом году эту идею мы реализовали во Дворце искусств, а в этом переехали в свой «дом». Сейчас мы взяли в аренду здание в 2000 квадратов, где прямо сейчас, как мы любим шутить, гномики и эльфы строят красоту. После «Дома Рождества» мы планируем организовывать там и другие мероприятия, которых в стране никогда не было. Это новое для нас направление, и конечно, очередной стресс и волнение, но как говорится — без риска нет истории. Это то, к чему мы стремились. Хотим, чтобы в этом месте люди не боялись творить и экспериментировать, создавать что-то кардинально иное, нечто такое, что будет наполнять и развивать культурное сферу Беларуси.