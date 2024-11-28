Как белорусским топ-менеджерам получить MBA мирового уровня?

Источник материала: ProBusiness





Как меняются стратегии компаний в условиях глобальной перестройки? Нужно ли трансформировать бизнес-модели и как правильно это сделать, чтобы создать новые ценности для акционеров, команд, потребителей, партнеров и общества? Зачем изучать зарубежный управленческий опыт и как это может содействовать развитию инноваций?

Образовательная программа Executive МВА позволяет руководителям предприятий получить современные знания об управлении бизнесом и ответить на эти и другие вопросы. Благодаря тому, что обучение реализуется 2 года в группе топ-менеджеров, каждый из которых имеет солидный профессиональный опыт, на выходе такое образование не только развивает стратегические управленческие компетенции, но и позволяет расширить сеть деловых контактов.

БИЗНЕС-ШКОЛА XXI ВЕК-КОНСАЛТ в партнерстве с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2022 года реализует в Беларуси совместную программу Executive MBA «Стратегический менеджмент: глобальная повестка». Занятия проходят в Минске.

Программа была разработана в соответствии с самыми высокими международными стандартами специально под потребности белорусских предпринимателей и руководителей. Миссия программы — развивать лидеров, желающих создавать и масштабировать организации с международным уровнем конкурентоспособности.





Данный образовательный продукт уникален и тем, что профессорско-преподавательский состав программы включает не только лучших представителей бизнес-образования Беларуси, но и профессионалов мирового уровня из 7 зарубежных бизнес-школ.

Слушатели совместной ЕМВА изучают 25 бизнес-дисциплин и защищают два аттестационных проекта: индивидуальный в конце первого года обучения и групповой в конце всей программы.

В программу включены выездные модули в партнёрских бизнес-школах, два из которых проходят в Высшей школе менеджмента СПбГУ (одна из лучших бизнес-школ мира, обладатель «тройной короны» аккредитаций и 5 пальм первенства EdUniversal), один — в Школе делового администрирования AUS — #1 в ОАЭ (QS World University, Subject Rankings, 2023).

Все слушатели и выпускники совместной Executive MBA получают доступ к программе академического обмена между ведущими бизнес-школами мира: в течение всей профессиональной карьеры они могут участвовать в элективных курсах ЕМВА школ-партнеров на бесплатной основе.

По окончании программы выпускники, успешно завершившие обучение, получат диплом Executive MBA Санкт-Петербургского государственного университета с тремя самыми авторитетными аккредитациями: AACSB, AMBA, EQUIS. Диплом имеет международное признание.