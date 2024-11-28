ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как белорусским топ-менеджерам получить MBA мирового уровня?

28.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Как меняются стратегии компаний в условиях глобальной перестройки? Нужно ли трансформировать бизнес-модели и как правильно это сделать, чтобы создать новые ценности для акционеров, команд, потребителей, партнеров и общества? Зачем изучать зарубежный управленческий опыт и как это может содействовать развитию инноваций?

Образовательная программа Executive МВА позволяет руководителям предприятий получить современные знания об управлении бизнесом и ответить на эти и другие вопросы. Благодаря тому, что обучение реализуется 2 года в группе топ-менеджеров, каждый из которых имеет солидный профессиональный опыт, на выходе такое образование не только развивает стратегические управленческие компетенции, но и позволяет расширить сеть деловых контактов.

БИЗНЕС-ШКОЛА XXI ВЕК-КОНСАЛТ в партнерстве с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2022 года реализует в Беларуси совместную программу Executive MBA «Стратегический менеджмент: глобальная повестка». Занятия проходят в Минске.

Программа была разработана в соответствии с самыми высокими международными стандартами специально под потребности белорусских предпринимателей и руководителей. Миссия программы — развивать лидеров, желающих создавать и масштабировать организации с международным уровнем конкурентоспособности.


Данный образовательный продукт уникален и тем, что профессорско-преподавательский состав программы включает не только лучших представителей бизнес-образования Беларуси, но и профессионалов мирового уровня из 7 зарубежных бизнес-школ.

Слушатели совместной ЕМВА изучают 25 бизнес-дисциплин и защищают два аттестационных проекта: индивидуальный в конце первого года обучения и групповой в конце всей программы.

В программу включены выездные модули в партнёрских бизнес-школах, два из которых проходят в Высшей школе менеджмента СПбГУ (одна из лучших бизнес-школ мира, обладатель «тройной короны» аккредитаций и 5 пальм первенства EdUniversal), один — в Школе делового администрирования AUS — #1 в ОАЭ (QS World University, Subject Rankings, 2023).

Все слушатели и выпускники совместной Executive MBA получают доступ к программе академического обмена между ведущими бизнес-школами мира: в течение всей профессиональной карьеры они могут участвовать в элективных курсах ЕМВА школ-партнеров на бесплатной основе.

По окончании программы выпускники, успешно завершившие обучение, получат диплом Executive MBA Санкт-Петербургского государственного университета с тремя самыми авторитетными аккредитациями: AACSB, AMBA, EQUIS. Диплом имеет международное признание.

БИЗНЕС-ШКОЛА XXI ВЕК-КОНСАЛТ приглашает собственников и топ-менеджеров компаний на презентацию программы, которая состоится 5 декабря в 18.00 в по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 169, БЦ «XXI век», 8 этаж.


Не можете прийти лично? Участвуйте в презентации в режиме онлайн и получите все необходимые ответы на ваши вопросы!

На мероприятии вы:

  • Узнаете о содержании программы и её преимуществах.
  • Познакомитесь с преподавателями, выпускниками и потенциальными одногруппниками.
  • Погрузитесь в атмосферу уникального образовательного продукта и получите всю информацию, касающуюся поступления.

Подробности и регистрация по ссылке или по телефону +375 (29) 921 68 05.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как меняются стратегии компаний в условиях глобальной перестройки? Нужно ли трансформировать бизнес-модели и как правильно это сделать, чтобы создать новые...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На кульминации в зал въехал настоящий самолет». Как парень и девушка из Минска создали event-агентство, которое организует уникальные мероприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика