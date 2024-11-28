Как подготовиться к сезонным распродажам? 6 советов для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Сезонные распродажи — это отличная возможность для бизнеса увеличить свои доходы и привлечь новых клиентов. Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этих акций, необходимо тщательно подготовиться. В совместном проекте с Банком БелВЭБ рассмотрим пять ключевых советов, которые помогут вашему бизнесу успешно провести сезонные распродажи.

Стильная и современная БелВЭБ-Касса от Банка БелВЭБ — это надежное решение, которое полностью соответствует требованиям МНС и Госстандарта. В условиях сезонных распродаж, когда количество транзакций может значительно возрасти, важно иметь оборудование, способное быстро и эффективно обрабатывать платежи.

Банк БелВЭБ обеспечивает своих клиентов всем необходимым для быстрого оформления документов для подключения эквайринга и программной кассы всего за один визит. Специалисты помогут подобрать оптимальный пакет расчетно-кассового обслуживания и условия эквайринга, соберут все необходимые документы и предоставят консультации по любым вопросам. Вы сможете сосредоточиться на организации распродаж, не беспокоясь о технических аспектах работы кассового оборудования. По факту готовности оборудование установят там, где вам необходимо.

Планирование запасов

Первый и, пожалуй, самый важный шаг подготовки к распродаже — это планирование запасов. Необходимо проанализировать, какие товары будут пользоваться наибольшим спросом.





Как это сделать?

Анализируйте данные о продажах. Посмотрите, какие товары продавались лучше всего в прошлом сезоне. Это поможет вам понять, что может быть популярно в этом году.

Посмотрите, какие товары продавались лучше всего в прошлом сезоне. Это поможет вам понять, что может быть популярно в этом году. Обратите внимание на тренды. Следите за модными тенденциями и изменениями в предпочтениях потребителей. Например, если в этом году популярны экологически чистые продукты, стоит увеличить запасы таких товаров.

Следите за модными тенденциями и изменениями в предпочтениях потребителей. Например, если в этом году популярны экологически чистые продукты, стоит увеличить запасы таких товаров. Не забывайте о сезонных товарах. Если у вас есть товары, которые актуальны только в определенное время года (например, новогодние украшения или летние аксессуары), убедитесь, что их достаточно.

Вероятно, при высоком спросе на торговой площади не будет возможности организовать хранение достаточного количества товаров, поэтому стоит организовать дополнительный склад (либо на территории торгового комплекса, либо где-то поблизости, чтобы продавец мог оперативно принести желаемый товар).

Правильное планирование запасов — это залог успешной распродажи. Если вы заранее знаете, что будет пользоваться спросом, сможете избежать дефицита и недовольства клиентов.

Эффективный маркетинг

Когда запасы готовы, пора задуматься о том, как привлечь клиентов. Эффективный маркетинг — это ключ к успешной распродаже.





Что стоит учесть?

Рекламные кампании. Запустите рекламные кампании заранее. Используйте социальные сети, email-рассылки и другие каналы для информирования клиентов о предстоящих акциях.

Запустите рекламные кампании заранее. Используйте социальные сети, email-рассылки и другие каналы для информирования клиентов о предстоящих акциях. Специальные предложения. Подумайте о том, чтобы предложить специальные скидки или акции для постоянных клиентов. Это поможет укрепить лояльность и привлечь новых покупателей.

Подумайте о том, чтобы предложить специальные скидки или акции для постоянных клиентов. Это поможет укрепить лояльность и привлечь новых покупателей. Создание ожидания. Используйте тизеры и анонсы для создания интереса к предстоящим распродажам. Например, можно разместить информацию о скидках на сайте или в социальных сетях заранее.

Используйте тизеры и анонсы для создания интереса к предстоящим распродажам. Например, можно разместить информацию о скидках на сайте или в социальных сетях заранее. Оформление магазина. Конечно, не стоит заставлять торговую площадь обилием декора и прочими занимающими место деталями. Покупателей раздражают очереди и столпотворения. Но гармоничное стильное оформление точно привлечет дополнительное внимание и покупателей.

Хорошая реклама — это половина успеха. Важно не только сообщить о распродаже, но и создать вокруг нее ажиотаж.

Организация работы персонала

Во время сезонных распродаж количество покупателей может значительно увеличиться. Поэтому важно заранее подготовить персонал.





Как организовать работу?

Обучение сотрудников. Проведите обучение для продавцов по работе с клиентами в условиях повышенного спроса. Подготовьте их к быстрому обслуживанию и ответам на часто задаваемые вопросы.

Проведите обучение для продавцов по работе с клиентами в условиях повышенного спроса. Подготовьте их к быстрому обслуживанию и ответам на часто задаваемые вопросы. Дополнительный штат. Если ожидается большой наплыв покупателей, подумайте о том, чтобы привлечь временных сотрудников или увеличить рабочие часы существующего персонала.

Если ожидается большой наплыв покупателей, подумайте о том, чтобы привлечь временных сотрудников или увеличить рабочие часы существующего персонала. Готовность в овертаймам. И продавцы, и работники склада, и все остальные сотрудники, задействованные в процессах, непосредственно связанных с реализацией товара, должны быть готовы к работе сверх графика. Руководство для этого должно обеспечить соответствующую мотивацию — доплаты и премии за сверхурочную работу, которые предусмотрены в ТК.

И продавцы, и работники склада, и все остальные сотрудники, задействованные в процессах, непосредственно связанных с реализацией товара, должны быть готовы к работе сверх графика. Руководство для этого должно обеспечить соответствующую мотивацию — доплаты и премии за сверхурочную работу, которые предусмотрены в ТК. Четкие инструкции. Разработайте четкие регламенты работы в пиковые часы. Это поможет избежать путаницы и повысит эффективность работы.

Подготовленный персонал — это ваша сила во время распродаж. Важно, чтобы каждый знал свои обязанности и был готов к любым ситуациям.

Оптимизация процесса обслуживания клиентов

Оптимизация процесса обслуживания поможет избежать очередей и недовольства.





Что можно сделать?

Разделение потоков покупателей. Если возможно, организуйте несколько касс или зон для оплаты. Это поможет распределить поток клиентов и снизить нагрузку на каждую кассу. Если сомневаетесь, сколько касс вам потребуется — обратитесь к специалистам Банка БелВЭБ. Они помогут спланировать и установят оптимальное количество терминалов.

Если возможно, организуйте несколько касс или зон для оплаты. Это поможет распределить поток клиентов и снизить нагрузку на каждую кассу. Если сомневаетесь, сколько касс вам потребуется — обратитесь к специалистам Банка БелВЭБ. Они помогут спланировать и установят оптимальное количество терминалов. Размещение «акционных товаров» в отдельной зоне. Например, новогоднюю коллекцию платьев лучше размещать в одной зоне торговой точки — тогда покупатели, заинтересованные в этой категории товаров, целенаправленно пойдут туда. Если позиции будут идти вразброс, не получится достичь нужного эффекта и распределить поток покупателей в магазине — они будут толпиться всюду в поисках нарядных моделей. Это будет дополнительной нагрузкой на персонал.

Например, новогоднюю коллекцию платьев лучше размещать в одной зоне торговой точки — тогда покупатели, заинтересованные в этой категории товаров, целенаправленно пойдут туда. Если позиции будут идти вразброс, не получится достичь нужного эффекта и распределить поток покупателей в магазине — они будут толпиться всюду в поисках нарядных моделей. Это будет дополнительной нагрузкой на персонал. Обратная связь от клиентов. После распродаж соберите отзывы от клиентов о качестве обслуживания. Это поможет выявить слабые места и улучшить работу в будущем.

Понятный и быстрый процесс покупки

Клиенты должны получать качественное обслуживание даже в самые загруженные дни. Это значит, что сайт должен быть готов к повышенному количеству пользователей, менеджеры в соцсетях — к большему количеству сообщений, а продавцы в магазине — к наплыву покупателей.





Как подготовиться?

Упрощение процесса оплаты. Убедитесь, что у вас есть надежное кассовое оборудование для быстрой обработки платежей. Во время распродаж количество покупателей увеличивается, и важно иметь возможность быстро обрабатывать и проводить транзакции. Современные кассы позволяют минимизировать время ожидания на кассе и обеспечивают плавное обслуживание.

Убедитесь, что у вас есть надежное кассовое оборудование для быстрой обработки платежей. Во время распродаж количество покупателей увеличивается, и важно иметь возможность быстро обрабатывать и проводить транзакции. Современные кассы позволяют минимизировать время ожидания на кассе и обеспечивают плавное обслуживание. Доступность разных методов оплаты. Кассы должны поддерживать все популярные способы оплаты — наличные деньги, карты и бесконтактные платежи (например, через смартфоны). Это дает клиентам больше выбора и удобства при расчетах.

Кассы должны поддерживать все популярные способы оплаты — наличные деньги, карты и бесконтактные платежи (например, через смартфоны). Это дает клиентам больше выбора и удобства при расчетах. Прогноз нагрузок на ИТ-отдел. Представители коммерческого блока, отвечающие за проведение распродаж и акций, сильно помогут своим ИТ-коллегам, если как можно более точно оценят количество клиентов, которых они хотят привлечь по различным каналам. ИТ-департаменту это нужно для оценки различных сценариев, тестирования под нагрузками.

Анализ результатов

После завершения распродаж важно проанализировать результаты своих усилий.





Как провести анализ?

Сравните с предыдущими периодами. Посмотрите на продажи до и после распродаж. Это поможет вам понять, насколько успешной была акция.

Посмотрите на продажи до и после распродаж. Это поможет вам понять, насколько успешной была акция. Изучите поведение клиентов. Проанализируйте данные о покупках и предпочтениях клиентов во время распродаж.

Проанализируйте данные о покупках и предпочтениях клиентов во время распродаж. Выводы на будущее. На основе анализа сделайте выводы о том, что сработало хорошо, а что требует улучшения.

Анализ результатов — это не просто формальность; это возможность учиться на своих ошибках и делать следующий шаг к успеху.

Подготовка к сезонным распродажам требует тщательного планирования всех процессов в бизнесе. Следуя этим пяти советам — от планирования запасов до анализа результатов — вы сможете максимально эффективно провести акции и привлечь новых клиентов.