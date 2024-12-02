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РКО от Белагропромбанка – широкие возможности для бизнеса
02.12.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для ведения бизнеса важно подобрать оптимальный пакет расчетно-кассового обслуживания. Здесь главные критерии выбора — пакет должен максимально упростить работу предпринимателя и снизить расходы.
Зачем нужно расчетно-кассовое обслуживание в банке?
Подберем пакетное обслуживание в Белагропромбанке
Пакеты для бизнеса линейки Smart от Белагропромбанка обеспечивают максимально эффективное управление финансами и объединяют в себе комплекс всех необходимых для ведения своего дела услуг.
Smart START
Пользоваться пакетом Smart START можно шесть месяцев, а затем необходимо перейти на другой пакет услуг.
Все пакеты услуг Белагропромбанка выгодны и комфортны для бизнеса
Smart Безлимит
Абонентская плата за пользование Smart Безлимит составляет 50 рублей в месяц.
Smart ИП и Smart ММБ
Smart ИП и Smart ММБ — базовые пакеты услуг для индивидуальных предпринимателей и клиентов микро и малого бизнеса.
В пакет
Стоимость пакета Smart ИП — 15 рублей в месяц.
Предприниматели, сделавшие свой выбор в пользу пакета услуг
Абонентская плата за пакет Smart ММБ — 25 рублей в месяц.
Важно знать! Чтобы расширить возможности пакетов Smart ИП, ММБ, можно воспользоваться дополнительными пакетами линейки
Независимо от того, какой пакет обслуживания выберет владелец бизнеса, специалисты Белагропромбанка предоставят подробную консультацию о каждой услуге, подберут подходящий тариф РКО и, безусловно, помогут с оформлением документации. Всю информацию о пакетах услуг можно получить на сайте belapb.by и в офисах Белагропромбанка.
УНП 100 693 551. ОАО «Белагропромбанк».
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Для ведения бизнеса важно подобрать оптимальный пакет расчетно-кассового обслуживания. Здесь главные критерии выбора - пакет должен максимально упростить работу...
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