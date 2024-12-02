РКО от Белагропромбанка – широкие возможности для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Для ведения бизнеса важно подобрать оптимальный пакет расчетно-кассового обслуживания. Здесь главные критерии выбора — пакет должен максимально упростить работу предпринимателя и снизить расходы. Белагропромбанк предлагает различные варианты комфортного пакетного обслуживания.

Зачем нужно расчетно-кассовое обслуживание в банке?

РКО для бизнеса — это прежде всего возможность комфортно и эффективно управлять финансами компании. Сюда входит целый комплекс услуг, которые обеспечивает банк: автоматизированное совершение различных денежных операций (переводов, платежей, расчетов), формирование отчетов, использование интернет-эквайринга, онлайн-бухгалтерия и так далее. И безусловно, РКО в банке надежно защищает ваши финансы от несанкционированного доступа третьих лиц и гарантирует безопасность расчетных операций.

Подберем пакетное обслуживание в Белагропромбанке

Пакеты для бизнеса линейки Smart от Белагропромбанка обеспечивают максимально эффективное управление финансами и объединяют в себе комплекс всех необходимых для ведения своего дела услуг.

Smart START

Smart START — это один из лучших пакетов как для начинающих предпринимателей, так и для действующего бизнеса. Всего за одну копейку абонентской платы клиент банка получает множество необходимых услуг:

открытие счета в белорусских рублях;

неограниченное количество банковских переводов в белорусских рублях;

бесплатное дистанционное банковское обслуживание;

бесплатное зачисление наличных на счет через банкомат и через автоматизированную депозитарную машину и пр.

Пользоваться пакетом Smart START можно шесть месяцев, а затем необходимо перейти на другой пакет услуг.

Все пакеты услуг Белагропромбанка выгодны и комфортны для бизнеса

Smart Безлимит

Smart Безлимит — пакет услуг от Белагропромбанка для клиентов, ведущих активные расчеты. Безлимит платежей в белорусских рублях, зачисление наличных на счет через банкомат, сервисное обслуживание карточек платежной системы Белкарт, безлимитное информирование о проведенных операциях по счету и корпоративным карточкам, две Smart-касс ы — эти и другие банковские услуги предлагаются для клиентов, подключенных к пакету Smart Безлимит .

Абонентская плата за пользование Smart Безлимит составляет 50 рублей в месяц.

Smart ИП и Smart ММБ

Smart ИП и Smart ММБ — базовые пакеты услуг для индивидуальных предпринимателей и клиентов микро и малого бизнеса.

В пакет Smart ИП включено 5 банковских переводов в белорусских рублях в месяц, дистанционное банковское обслуживание, при наличии договора эквайринга с банком — 2 единицы терминального оборудования или терминалов 3 в 1 ( Smart-касса ).

Стоимость пакета Smart ИП — 15 рублей в месяц.

Предприниматели, сделавшие свой выбор в пользу пакета услуг Smart ММБ , смогут бесплатно осуществить 15 банковских переводов в месяц, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания. Также при наличии договора эквайринга банк предоставит 2 единицы терминального оборудования или терминалов 3 в 1 ( Smart-касса ).

Абонентская плата за пакет Smart ММБ — 25 рублей в месяц.

Важно знать! Чтобы расширить возможности пакетов Smart ИП, ММБ, можно воспользоваться дополнительными пакетами линейки PRO от Белагропромбанка и собрать оптимальный пакет услуг индивидуально под запросы бизнеса (зачисление наличных на счета, банковские переводы в белорусских рублях, осуществление внешнеэкономической деятельности и пр.) как конструктор.

Независимо от того, какой пакет обслуживания выберет владелец бизнеса, специалисты Белагропромбанка предоставят подробную консультацию о каждой услуге, подберут подходящий тариф РКО и, безусловно, помогут с оформлением документации. Всю информацию о пакетах услуг можно получить на сайте belapb.by и в офисах Белагропромбанка.

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