От стартапов до империй: 10 фильмов о бизнесе, которые стоит увидеть каждому предпринимателю

Источник материала: ProBusiness





Долгими зимними вечерами наверняка найдется время для просмотра хорошего фильма. А если такой просмотр еще и поможет с принятием важных бизнес-решений? Чтобы не тратить много времени на поиски чего-то стоящего, мы попросили помочь с выбором того, кто действительно разбирается в качественном кино. Вместе с менеджером видеосервиса МТС ТВ Юлией Сергеевой составили подборку рекомендаций для мотивирующего просмотра.

Юлия Сергеева

Ведущий специалист по маркетингу группы видеосервисов компании МТС

— Можно сказать, что в моей работе совпало все. Страсть к хорошему кино помогает мне с еще большим интересом заниматься развитием сервиса МТС ТВ. Я посмотрела сотни крутых фильмов. И точно знаю, что может понравиться и быть полезным людям бизнеса.





Фильм показывает, как важно уметь управлять рисками и принимать обоснованные решения в условиях неопределенности. Главные герои сталкиваются с кризисной ситуацией, когда им нужно решить, что делать с токсичными активами, и это наглядно иллюстрирует, как в бизнесе иногда приходится делать трудный выбор между краткосрочной выгодой и долгосрочной стабильностью. В конце концов, кто не хочет посмотреть на то, как люди принимают решения за миллиарды долларов?

Кроме того, фильм прекрасно демонстрирует командную работу под давлением. События развиваются всего за 24 часа, и герои должны действовать слаженно, чтобы спасти банк от краха. Это хороший урок о том, насколько важна сильная команда и доверие друг к другу в критические моменты.

Также «Предел риска» поднимает важные вопросы о морали и этике в бизнесе. Когда речь идет о больших деньгах, легко забыть о человеческом факторе. Герои сталкиваются с моральными дилеммами: что важнее — прибыль или ответственность перед клиентами? Этот вопрос актуален для любого предпринимателя.

И, конечно, фильм дает интересный инсайдерский взгляд на работу инвестиционных банков и финансовых рынков. Для бизнесменов это может быть полезной информацией о том, как функционирует финансовая система и какие факторы могут повлиять на их бизнес.





Думаю, этот фильм рекомендуют многие, но он того стоит. Это настоящая бизнес-экшн-комедия. Если хочется увидеть, как можно зарабатывать миллионы, не выходя из офиса (и при этом не забывая про вечеринки), то этот фильм для вас!

Во-первых, давайте поговорим о Джордане Белфорте, которого играет Леонардо ДиКаприо. Этот парень — настоящий мастер манипуляций и харизмы. Он показывает, как можно продать даже лед эскимосам. Конечно, его методы иногда вызывают вопросы, и вряд ли стоит брать на заметку его подход к бизнесу (в конце концов, не все из нас готовы к таким «приключениям»). Но именно это и делает фильм таким захватывающим.

А еще «Волк с Уолл-Стрит» — это отличная иллюстрация того, что команда — это не просто набор людей. Это настоящая банда единомышленников, готовых на все ради общей цели. Джордан собирает вокруг себя таких же безбашенных брокеров, что приводит к множеству комичных ситуаций.

Фильм заставляет задуматься: где же та тонкая грань между амбициями и безумством? Как говорится, «деньги — это хорошо, но не стоит забывать о совести». В итоге вы можете получить отличный урок о том, что успех без этики может привести к печальным последствиям.





Это фильм, который точно стоит посмотреть всем, кто хоть раз задумывался о том, каково это — быть руководителем. Главную роль здесь исполняет харизматичный Хавьер Бардем, и он просто блестяще передает образ босса, который пытается сделать все возможное, чтобы его компания выиграла престижную награду.

Что делает этот фильм особенно интересным для предпринимателей? Во-первых, он показывает, что быть боссом — это не только про власть и деньги. Хулио Бланко (персонаж Бардема) сталкивается со множеством проблем и неудач, которые возникают в его компании. Он пытается решить их с помощью нестандартных методов, переходя порой все границы. Это отличный урок о том, что иногда в бизнесе нужно быть гибким и находить креативные решения даже в самых сложных ситуациях.

Кроме того, «Самый лучший босс» — это настоящая сатира на корпоративный мир. В нем много комичных моментов, когда Бланко пытается угодить всем своим сотрудникам и одновременно сохранить свою репутацию. Это напоминает нам о том, что в бизнесе важно не только достигать целей, но и делать это с юмором и человечностью.

И, конечно же, этот фильм — отличный способ увидеть, как важно строить отношения с командой. Хулио пытается наладить контакт со своими сотрудниками, но иногда его методы вызывают больше вопросов, чем ответов. Это напоминание о том, что хороший босс — это не только тот, кто умеет управлять, но и тот, кто умеет слушать.





Захватывающий криминальный триллер, который погружает зрителей в мир коррупции и манипуляций на высоком уровне. Главный герой, инспектор полиции Леон Галь, — суровый и независимый криминалист с темным прошлым, который не признает авторитетов и всегда ориентируется только на свой моральный компас.

Когда Галь берется за расследование и вскрывает сложную преступную схему: заговор между городскими властями и могущественной корпорацией. Эти игроки планируют выселить ничего не подозревающих людей, снести их дома и построить новый жилищный комплекс.

Фильм заставляет задуматься о том, как одна личность может противостоять целой системе. Это не просто борьба с преступностью — это настоящая война с циничной и коррумпированной системой.

«Корпорация» предлагает зрителям не только напряженный сюжет, но и глубокие размышления о морали в бизнесе и власти. Удастся ли Галю победить эту мощную машину коррупции? Если любите криминальные триллеры с интригующим сюжетом и сильными персонажами, этот фильм точно стоит внимания.





Не удержусь и предложу сериал, причем норвежский. Сюжет разворачивается в норвежском городе Ставангер, где жители, привыкшие к рыболовству, внезапно сталкиваются с открытием крупного нефтяного месторождения. Это событие кардинально меняет их жизнь и создает множество возможностей и вызовов.

Для предпринимателей этот сериал будет интересен по нескольким причинам. Во-первых, он демонстрирует, как быстро меняются условия на рынке и как важно быть готовым к неожиданным поворотам судьбы. Открытие нефтяного месторождения становится не только экономическим благом, но и источником конфликтов, коррупции и моральных дилемм.

Во-вторых, «Нефть» поднимает актуальные вопросы о влиянии корпоративных интересов на общество. Ведь местные власти и крупные компании могут манипулировать ситуацией ради своей выгоды. В условиях растущей конкуренции и давления со стороны крупных игроков важно помнить о социальной ответственности.

Бонус: 5 крутых документалок

Я обожаю биографические и документальные фильмы. Они зачастую сняты так, что захватывают даже сильнее, чем некоторые художественные. Поэтому добавлю к списку рекомендаций еще несколько моих любимых тайтлов.





Это история Рэя Крока, простого продавца миксеров, который превратился в основателя одной из самых известных сетей ресторанов быстрого питания в мире — McDonald’s. Для людей бизнеса это не фильм, а золотая жила: здесь есть все о том, как развивать свое дело и масштабироваться. Отличный пример того, как важно уметь распознавать возможности и действовать на опережение. А еще урок для всех предпринимателей: иногда успех приходит к тем, кто готов рискнуть и действовать.





Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о противостоянии двух легендарных команд — Audi Quattro и Lancia 037 — на Чемпионате мира по ралли 1983 года. Для людей бизнеса этот фильм интересен по нескольким причинам. Во-первых, он демонстрирует, как конкуренция может вдохновлять на инновации и улучшение. Обе команды используют свои уникальные подходы и технологии, чтобы обойти соперников. Во-вторых, «Большая гонка» подчеркивает важность командной работы. Успех в гонках зависит не только от мастерства пилота, но и от слаженной работы всей команды — инженеров, механиков и стратегов.





Биографический фильм, который рассказывает о жизни и карьере Стива Джобса, соучредителя компании Apple. Фильм иллюстрирует, как важна страсть и преданность своему делу. Это вдохновляет быть более амбициозными и не бояться следовать своим мечтам, даже если путь к успеху тернист. Кроме того, в фильме много о роли инноваций в бизнесе. Джобс всегда искал способы сделать технологии более доступными и удобными для пользователей. Картина показывает, как важно понимать потребности клиентов и предлагать им уникальные решения.





Сюжет охватывает путь Джеффа Безоса от скромного начала в гараже до создания империи, которая кардинально изменила мир онлайн-торговли. Это фильм о том, как важна способность видеть возможности там, где другие их не замечают. Безос не боялся экспериментировать с новыми идеями и технологиями, что позволило Amazon расширить ассортимент товаров и услуг. Он внедрил концепцию облачных вычислений с Amazon Web Services, которая стала одной из самых прибыльных частей бизнеса. Это отличный урок о том, как важно постоянно развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.





Криминальная драма, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о двух молодых финансистах Джо Ханте и Дине Карни, которые в начале 1980-х годов в Лос-Анджелесе решают создать инвестиционную компанию. Картина иллюстрирует, как амбиции и стремление к богатству могут толкать людей на рискованные шаги. Джо и Дин начинают с небольших инвестиций и быстро увлекаются идеей создания финансовой пирамиды. «Клуб миллиардеров» поднимает вопросы о доверии и манипуляциях в бизнесе. Главные герои попадают под влияние более опытного дельца Рона Левина, который использует их неопытность в своих интересах.