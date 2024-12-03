«Многие даже не знают, что так можно». Узнали у девелопера, как купить готовую квартиру в лизинг

Источник материала: ProBusiness





При покупке недвижимости ожидания и реальность часто не совпадают. Поэтому особенно ценно иметь возможность купить квартиру, ориентируясь не на обещания и маркетинговые ходы, а сразу видя свой вариант. Компания «СТРОМИНВЕСТ» — один из немногих застройщиков в Беларуси, который предлагает готовые квартиры без долевого строительства в лизинг. Это реальный шанс для людей быстро и без лишних хлопот стать владельцами жилья. Поговорили с Региной Стаминской, руководителем отдела продаж ЖК «Вершина» , о том, как удалось создать такое уникальное предложение на рынке.

«Людям нужно видеть, что они покупают»

— Регина, расскажите, почему компания «СТРОМИНВЕСТ» решила предложить рынку готовые квартиры в лизинг? Как вы поняли, что такое предложение будет востребовано?

— Мы поняли, что на рынке существует потребность в более гибких финансовых инструментах для покупателей. Наша компания стремится использовать все доступные финансовые решения, и лизинг оказался одним из самых интересных вариантов.

Дело в том, что лизинговые компании не работают с долевым строительством. Поэтому, как правило, лизинг ассоциировался с приобретением автомобилей или коммерческой недвижимостью. Но мы подумали, что возможности можно и нужно расширять.





«СТРОМИНВЕСТ» — практически единственный в Беларуси застройщик, который предлагает готовое жилье, и поэтому мы решили предложить лизинг как способ облегчить покупку квартир.

— Почему другие девелоперы на рынке не решились на подобный шаг?

— В Беларуси не так много жилья без «долевки». С одной стороны, мы строим объекты за свои средства, и это, безусловно, связано с определёнными рисками. Однако, с другой стороны, это дает нам возможность формировать собственное ценовое предложение и распоряжаться средствами от продаж по своему усмотрению. Например, в отличие от долевого строительства, где часть суммы должна оставаться в резерве, мы можем использовать вырученные средства для дальнейшего строительства или оставить их на другие нужды.

Мы имеем возможность выставлять свою стоимость квадратного метра, основываясь на себестоимости и других показателях. Если возникают ситуации, когда продажа становится невыгодной, мы можем приостановить реализацию.

У нас нет дополнительных обязательств перед покупателями: мы продали объект, получили деньги и закрыли все вопросы. И, на мой взгляд, такие сделки более прозрачны: покупатель видит то, что он приобретает. У нас нет разбирательств по поводу несоответствия между тем, что было представлено на картинке, и тем, что клиент получил.





Для компании такой подход предоставляет определенные преимущества и свободу в работе. Однако это также накладывает дополнительную ответственность: мы полностью вкладываем свои средства в строительство, что на начальном этапе может быть более затратным. Тем не менее, успешная работа отдела продаж позволяет нам реализовывать построенные объекты без необходимости сотрудничества с агентствами недвижимости — мы предпочитаем продавать напрямую.

— С какими финансовыми учреждениями вы сотрудничаете для реализации программы лизинга?

— На данный момент мы сотрудничаем с Райффайзен-Лизинг, «Промагролизинг», «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», «АСБ Лизинг» и можем рекомендовать эти компании. В среднем компании предлагают лизинг на срок до 20 лет. Обычно требуется внести от 10% до 30% стоимости квартиры из собственных средств, хотя можно и больше. Процентные ставки варьируются в пределах от 7% до 17%.

Пример расчета лизинга на квартиру в ЖК «Вершина»: Квартира площадью 48 квадратных метров.

Стоимость — 75 тысяч долларов в эквиваленте.

Покупатель вносит около 30% от стоимости (примерно 23 тысячи долларов).

Ежемесячный платеж на срок 15 лет составит около 2700 белорусских рублей. *Это ориентировочная сумма, которая может варьироваться в зависимости от условий лизинговой компании. Покупатели могут вносить больший первоначальный взнос. Это позволит снизить ежемесячный платеж и адаптировать его под свои финансовые возможности.



«Только 5−10% сделок по покупке жилья — в лизинг»

— Каковы основные преимущества лизинга для покупателей по сравнению с традиционными ипотечными кредитами?

— Лизинговые компании готовы принимать более широкий перечень видов доходов при расчете платежеспособности клиента.

Например, некоторые лизинговые компании учитывают доход, который получен за рубежом. Это расширяет возможности для заемщиков. Кроме того, банки часто требуют поручителей при суммах свыше 200 тысяч белорусских рублей. Лизинговые компании, как правило, таких условий не выдвигают.

Также стоит отметить, что заявки на лизинг рассматриваются гораздо быстрее: процесс может занять всего 2−3 часа.





— Но у лизинга ведь есть и свои нюансы?

— Да, верно. Лизинговая компания становится собственником недвижимости и оформляет сделку на свое имя. Однако при этом она предоставляет доверенности, которые позволяют покупателю, например, прописаться в квартире, а также зарегистрировать своих родственников и несовершеннолетних детей.

Эти доверенности охватывают такие аспекты, как перепланировка и оплата коммунальных платежей. Благодаря этому покупатель практически не ощущает разницы: хотя он и не является собственником, в договоре купли-продажи он указан как лицо, претендующее на переход права собственности после полной выплаты.

— Как вы в целом оцениваете текущий спрос на квартиры в лизинг?

— Стоит признать, что лизинг пока не так широко известен. Люди понимают, как работает кредитование, тогда как лизинг остается менее очевидным выбором для многих.





Если посмотреть на статистику, то кредитование в настоящее время является самым популярным способом покупки — около 60% всех сделок.

Рассрочка занимает примерно 25%, а лизинг составляет от 5 до 10% от общего числа сделок. Хотя это меньше, чем по кредитам, мы видим рост интереса к лизингу по сравнению с предыдущими периодами.

Мы активно популяризируем лизинг, проводим клиентские дни, приглашаем представителей лизинговых компаний. В общем, стараемся наглядно показать, что это удобный, абсолютно прозрачный и понятный способ приобретения недвижимости.

— Расскажите пожалуйста, какие квартиры сегодня можно приобрести в ЖК «Вершина»?

— В нашем комплексе мы предлагаем готовые квартиры со свободной планировкой площадью от 42 до 107 квадратных метров. Варианты метража включают 42, 48, 50, 56, 65 и 74 и т.д. с разницей в 5−10 квадратных метров.





Мы вводим дома по очереди. Сейчас завершается первая — три дома. Все планировки отличаются своими видами и конфигурацией, что позволяет покупателям выбирать подходящий вариант. Клиенты могут прийти и увидеть квартиры вживую, выбрать этаж и обратить внимание на стороны света и другие предпочтения.

Инфраструктурой тоже занимаемся активно. Планируем завершить строительство дороги до конца года и передать ее городу. На территории комплекса предусмотрены объекты социальной инфраструктуры, такие как детский сад, школа и торговый центр, которые будут строиться городом. Однако конкретные сроки их реализации назвать не можем.

Мы также открываем коммерческие помещения на первых этажах комплекса.

В частности, во втором доме будет открыта аптека, а в третьем — супермаркет.

Недавно был запущен дополнительный автобусный маршрут, что улучшит доступность общественного транспорта. Ожидаем, что в течение полугода ситуация с инфраструктурой в нашем комплексе значительно улучшится.

На данный момент около 85% квартир в первом доме уже проданы. Второй дом начали продавать в октябре, он распродан на 20%. Третий дом вводится в эксплуатацию в декабре-январе.

Что касается реализации всего комплекса, мы планируем завершить строительство до 2028 года. Дома будут вводиться поэтапно: вторая пусковая очередь (4 и 5 дома) запланирована на январь 2026 года.