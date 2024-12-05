Импровизированный LOVE REPUBLIC HOTEL открыл свои двери, чтобы вместе с гостями отпраздновать официальное открытие в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

4 декабря импровизированный номер LOVE REPUBLIC HOTEL открыл свои двери, чтобы вместе с гостями отпраздновать официальное открытие в Республике Беларусь и погрузиться в эстетику гедонизма.

Бренд-директор Love Republic Наталья Пилявская:

- Для бренда Республика Беларусь является интересным развивающимся рынком. Мы приняли решение расширить свое присутствие и представить бренд в концептуально новом ритейл-формате. Новый концепт предполагает увеличение площади и новые современные архитектурные приемы, которые позволяют представить полную широту коллекции, включая лимитированные линейки Premium, Studio и Evening, а также регулярные коллекции обуви.





Бренд презентовал праздничный дроп EVENING с тематикой ROCK и коллекцию BEAUTY из четырех парфюмированных линеек NUDE, WHITE, BLACK и SHADOW.





Вечеринку посетили: Евгения Катова, Елизавета Мартынчик, Яна Крафт, Наталья Ерошевич, Ольга Глеб, Настя Климович и другие.

Юбилейный 2024 год бренд начал с нового кампейна SS’24, лицом которого стала международная топ-модель и актриса Саша Лусс. Год стал особенный и с точки зрения продукта, бренд презентовал лимитированную коллекцию изделий STUDIO, коллекцию купальников SWIMWEAR, а уже в октябре в продаже появилась коллекция BEAUTY.

О бренде LOVE REPUBLIC Бренд основан в 2009 году и входит в портфель компании Melon Fashion Group. На 1 сентября 2024 года LOVE REPUBLIC представлен 167 магазинами в 4 странах: 160 открыты в России (133 - собственная розничная сеть и 34 - по системе франчайзинга), 1 – в Беларуси, 4 – в Казахстане и 2 – в Армении. Бренд успешно следует принципам устойчивого развития и с 2019 года реализует программу по сбору и переработке одежды LOVE 2.0. За годы реализации программы собрано и переработано более 100 тонн одежды в 40 городах России.





Гранж и бунтарство в праздничной коллекции EVENING от LOVE REPUBLIC

Праздничный дроп Love Republic EVENING - отражение яркости и женственности в бунтарской эстетике.

Летящий шифон, легкая сетка и гладкий атлас в сочетании с холодным металлом, плотной костюмной тканью и кожей - особенность этого дропа в эффектной игре с фактурами, позволяющей составлять вечерние образы, которые подчеркнут вашу самобытность.

Для женственных акцентов в стиле Love Republic можно использовать перчатки со стразами, колготки в сетку, украшения из прозрачных кристаллов и сумки, которые завершат образ.

Обновляется и обувная линейка бренда: в вечерней коллекции она представлена босоножками из натуральной кожи с ремешками и туфлями с декоративными жемчужинами

Новинки уже в продаже в магазине Love Republic в ТЦ GALILEO.

Новая глава в истории бренда. Коллекция Love Republic Beauty

Love Republic открывает новую главу в своей истории, продолжая исследовать и воспевать многогранность женственности. Юбилейный год бренд отмечает запуском Beauty-коллекции, которая станет квинтэссенцией ценностей бренда, всем тем, чем марка вдохновляется, создавая предметы гардероба своих последовательниц.





Концепция и вдохновение

Наши чувства — это язык нашего внутреннего “я”, каждый день разный, порой противоречивый, но самый истинный. Бренд намеренно обращается к чувственной составляющей нашего восприятия, считая ее самым верным компасом в суете шума стремительно меняющегося мира.

Коллекция Love Republic Beauty — это палитра чувственных образов, в которые можно окунуться вне зависимости от обстоятельств и выбрать именно тот, который станет самым истинным чувственным продолжением тебя.

Подобно подбору платья или костюма, бренд подбирает чувственную ткань из парфюмерных нот и композиций: воссоздавая ощущения от прикосновения органзы, тонкого кашемира или шифона, а также плотную мягкость зернистой черной кожи.

Монохромная палитра оттенков одноименных ароматов символично указывает на состояние каждого образа: цветочный White транслирует ясность и открытость, пудровый Nude гармоничную расслабленность, Shadow повествует о настроении загадочной мистичности, а Black энергию и ритмичность сексуальности.

Четыре парфюмерные линии White, Nude, Shadow и Black представлены следующими продуктами: парфюмерная вода 50 и 10 мл, парфюмированный лосьон-суфле, а также спа-свеча.





Внимание к деталям

Работая над Beauty коллекцией бренд уделил особое внимание деталям флаконов и упаковки, подробно изучив то, как мы взаимодействуем с парфюмерией и продуктами для ухода за телом. Для команды дизайнеров было важно, чтобы флаконы не только эстетично выглядели на любом туалетном столике, но и были приятны и удобны в использовании при любых обстоятельствах динамики современной жизни.

Инновационный механизм тревел-атомайзера объемом 10 мл позволяет одним движением активировать и деактивировать действие флакона, легко поместив любимый аромат в сумочку для ежедневного использования — настоящая находка для любительниц активного образа жизни.

Немаловажным в разработке упаковки продукта был также критерий сохранности формулы продукта и долгосрочности его использования: светонепроницаемое матовое стекло, керамические крышки-предохранители, дозаторы — все это позволит наслаждаться любимым продуктом как можно дольше.

Упаковка коробок и флаконов всех 4-х парфюмерных линий создана с применением технологии soft-touch — специальным матовым напылением для тактильно приятного взаимодействия. Формат упаковки в виде коробок–шкатулок — идеальный выбор в качестве подарка себе и близким.