Форум «Инновационный шторм»: платформа для идей, технологий и предпринимательства

Источник материала: ProBusiness

Из чего будут делать имплантаты будущего, что нужно знать об атомной энергии, в чем секрет создания команды мечты, когда начнут выдавать ДНК-паспорта, для чего применяется ИИ в инновационных проектах, как космос повлиял на повседневную жизнь? На эти и другие вопросы 15 декабря в Минске ответят белорусские ученые, эксперты из области технологий и предприниматели в рамках VI форума науки и бизнеса «Инновационный шторм» .

Мероприятие направлено на популяризацию науки и инноваций простыми словами.

На форуме вас ждут не только интересные темы и нетворкинг, но много интерактивных необычных развлечений.

Чтобы почувствовать атмосферу предыдущих форумов — посмотрите пятиминутный видеоотчет. В ролике организаторы и спикеры делятся впечатлениями о пятом «Инновационном шторме».

6 авторских лекций: от медицины до космоса

Вас ожидает шесть коротких лекций. В ходе них спикеры доступным языком расскажут об инновациях в разных сферах науки и бизнеса, а также ответят на вопросы.

«Инновационный шторм» станет уникальной платформой для обмена идеями и взглядами, где каждый сможет не только услышать вдохновляющие выступления, но и активно участвовать в их обсуждении со спикерами и участниками.

Во время кофе-паузы и нетворкинга будет возможность пообщаться со спикерами, сфотографироваться в специальных фотозонах и поучаствовать в интерактивных развлечениях.

3 причины, чтобы прийти на форум

За короткое время выступлений каждого спикера узнаете много полезной информации. Поймете, куда движется научный и технический прогресс, и как можно на этом зарабатывать. Получите возможность представить свои идеи и проекты в формате питчей и найти партнеров и единомышленников. Расширите круг бизнес-партнеров и познакомитесь с учеными, программистами, менеджерами и другими интересными людьми.

Не упустите возможность стать частью этого важного события! Участие бесплатно по предварительной регистрации на сайте форума instorm2024.by . Количество мест ограничено, поэтому поторопитесь.

Расписание, время и локация

Когда: воскресенье 15 декабря 2024 года.

Где: г. Минск, пр. Победителей, 103 («Виктория Олимп», зал «Барселона»).

GPS-координаты: 53.9351, 27.4947

Расписание:

12:00 – 13:00 Регистрация

13:00 – 13:10 Открытие

13:10 – 13:40 «Новые материалы для медицины будущего» (спикер: Дорошенко Анна);

13:40 – 14:10 «Атомная энергия. Открытия, изменившие мир» (спикер: Маршалова Галина);

14:10 – 14:40 «3 ошибки, которые убьют ваш бизнес, или Как построить команду мечты» (спикер: Агинский Станислав);

14:40 – 15:10 Кофе-пауза

15:10 – 15:40 «Время генома: инновационные разработки Института генетики и цитологии НАН Беларуси» (спикер: Гузенко Елена);

15:40 – 16:10 «Технологии искусственного интеллекта в инновационных проектах» (спикер: Шункевич Даниил);

16:10 – 17:00 «Космос для всех: как освоение космоса улучшило нашу жизнь» (спикер: Ленкова Анастасия);

17:00 – 19:00 Нетворкинг.

*в программе возможны изменения.