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Форум «Инновационный шторм»: платформа для идей, технологий и предпринимательства
05.12.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Из чего будут делать имплантаты будущего, что нужно знать об атомной энергии, в чем секрет создания команды мечты, когда начнут выдавать ДНК-паспорта, для чего применяется ИИ в инновационных проектах, как космос повлиял на повседневную жизнь? На эти и другие вопросы 15 декабря в Минске ответят белорусские ученые, эксперты из области технологий и предприниматели в рамках VI форума науки и бизнеса
Мероприятие направлено на популяризацию науки и инноваций простыми словами.
На форуме вас ждут не только интересные темы и нетворкинг, но много интерактивных необычных развлечений.
Чтобы почувствовать атмосферу предыдущих форумов — посмотрите пятиминутный видеоотчет. В ролике организаторы и спикеры делятся впечатлениями о пятом «Инновационном шторме».
6 авторских лекций: от медицины до космоса
Вас ожидает шесть коротких лекций. В ходе них спикеры доступным языком расскажут об инновациях в разных сферах науки и бизнеса, а также ответят на вопросы.
«Инновационный шторм» станет уникальной платформой для обмена идеями и взглядами, где каждый сможет не только услышать вдохновляющие выступления, но и активно участвовать в их обсуждении со спикерами и участниками.
Во время кофе-паузы и нетворкинга будет возможность пообщаться со спикерами, сфотографироваться в специальных фотозонах и поучаствовать в интерактивных развлечениях.
3 причины, чтобы прийти на форум
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Расписание, время и локация
Когда: воскресенье 15 декабря 2024 года.
Где: г. Минск, пр. Победителей, 103 («Виктория Олимп», зал «Барселона»).
GPS-координаты: 53.9351, 27.4947
Расписание:
12:00 – 13:00 Регистрация
13:00 – 13:10 Открытие
13:10 – 13:40 «Новые материалы для медицины будущего» (спикер: Дорошенко Анна);
13:40 – 14:10 «Атомная энергия. Открытия, изменившие мир» (спикер: Маршалова Галина);
14:10 – 14:40 «3 ошибки, которые убьют ваш бизнес, или Как построить команду мечты» (спикер: Агинский Станислав);
14:40 – 15:10 Кофе-пауза
15:10 – 15:40 «Время генома: инновационные разработки Института генетики и цитологии НАН Беларуси» (спикер: Гузенко Елена);
15:40 – 16:10 «Технологии искусственного интеллекта в инновационных проектах» (спикер: Шункевич Даниил);
16:10 – 17:00 «Космос для всех: как освоение космоса улучшило нашу жизнь» (спикер: Ленкова Анастасия);
17:00 – 19:00 Нетворкинг.
*в программе возможны изменения.
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Из чего будут делать имплантаты будущего, что нужно знать об атомной энергии, в чем секрет создания команды мечты, когда начнут выдавать ДНК-паспорта, для чего...
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